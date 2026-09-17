하남시 '미래발전위원회' 상설기구로 출범

큰사진보기 ▲경기 하남시가 민선 9기 출범 과정에서 한시적으로 운영했던 미래발전위원회를 조례에 근거한 상설 정책자문기구로 전환했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 민선 9기 출범 과정에서 한시적으로 운영했던 미래발전위원회를 조례에 근거한 상설 정책자문기구로 전환했다.교산신도시 개발과 광역교통망 확충, 투자유치, 문화·관광 등 하남의 중장기 현안을 다루면서 기존 시정에 포함되지 않은 신규 정책을 발굴하는 역할을 맡는다.하남시는 지난 16일 시청 본관 대회의실에서 '하남시 미래발전위원회' 발대식과 워크숍을 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 17일 밝혔다.앞서 하남시는 민선 9기 출범 준비 과정에서 인수위원회 성격의 한시적 미래발전위원회를 운영했으며 해당 위원회는 지난 7월 20일 활동을 마쳤다.이후 지난 8월 31일 '하남시 미래발전위원회 설치 및 운영에 관한 조례'를 공포·시행하면서 상설 자문기구 운영을 위한 법적 근거를 마련했다.민선 9기 출범을 준비했던 한시적 조직을 시정 운영 과정에서 지속적으로 정책을 제안하는 기구로 전환한 것이다.위원회에는 이현재 하남시장을 비롯해 도시·경제·교통·문화 등 분야별 전문가와 권역별 시민대표, 공무원 등 60여 명이 참여한다. 이 가운데 위촉직 위원은 42명이다.부위원장은 김일재 전 한국지방행정연구원장이 맡았다. 위원회는 ▲미래전략·기획 7명 ▲도시개발·교통 8명 ▲투자유치·일자리 8명 ▲교육·복지 9명 ▲문화·관광 10명 등 5개 분과로 구성됐다. 기획재정국장과 경제문화국장, 교통건설국장, 미래도시사업단장, 평생교육원장 등 하남시 주요 간부들도 참여한다.위원회의 주요 역할은 이미 추진하고 있는 사업을 평가하는 것보다 시정에 반영되지 않은 새로운 정책과 사업을 발굴·제안하는 데 맞춰졌다.각 분과에서 전문가와 시민대표가 정책 과제를 발굴하면 관련 부서가 실행 가능성을 검토해 시정 반영 여부를 결정하는 방식이다.특히 교산신도시 개발과 광역교통망 확충, 기업·투자유치, 문화산업 등 하남의 도시구조 변화와 관련된 중장기 정책도 논의할 예정이다.이날 발대식에서는 위촉장 수여와 위원회 운영 방향에 대한 설명이 진행됐다.이어 김경민 서울대학교 환경대학원 교수가 'K-컬처 복합 콤플렉스와 하남 도시경쟁력 강화 전략'을 주제로 강연했다. 참석자들은 K-컬처와 도시공간을 연계하는 방안과 분과별 정책 과제 등을 논의했다.이현재 하남시장은 "미래발전위원회는 이미 추진 중인 사업을 점검하는 데 그치지 않고 하남에 필요한 새로운 과제를 제안해 주길 바란다"며 "위원회에서 나온 제안은 실행 가능성을 적극 검토하겠다"고 말했다.