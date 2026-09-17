성남시, 수내교 20일부터 3일간 야간 양방향 전면 통제

큰사진보기 ▲경기 성남시는 수내교 전면개축 공사에 따른 상부구조물 2차 설치를 위해 오는 20일부터 22일까지 3일간 매일 밤 10시부터 다음 날 새벽 5시까지 수내교 양방향 전 구간을 전면 통제한다고 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시는 수내교 전면개축 공사에 따른 상부구조물 2차 설치를 위해 오는 20일부터 22일까지 3일간 매일 밤 10시부터 다음 날 새벽 5시까지 수내교 양방향 전 구간을 전면 통제한다고 밝혔다.이번 야간 통제는 분당방향 교량의 핵심 공정인 상부구조물(거더) 2차 설치 작업을 위한 조치다. 시는 시민들의 교통 불편을 최소화하기 위해 낮 시간에는 정상 통행을 유지하고, 20일·21일·22일 밤 10시부터 각각 다음 날 새벽 5시까지만 차량 통행을 제한한다.통제 시간대 수내교를 이용하는 차량은 인근 서현교나 백현교 등으로 우회해야 한다.성남시는 운전자들이 통제 일시를 사전에 확인할 수 있도록 관내 주요 교차로 등 40개소에 안내 현수막을 설치했다. 도로전광표지(VMS)와 교통방송 등을 통해서도 통제 정보를 안내할 계획이다.또한 티맵(TMAP), 카카오맵 등 운전자들이 자주 사용하는 모바일 내비게이션에 통제 정보를 실시간으로 반영해 인근 우회도로를 안내받을 수 있도록 할 예정이다.성남시 관계자는 "이번 야간 전면 통제는 수내교 개축을 위해 반드시 필요한 공정에 따른 조치인 만큼 시민 여러분의 협조를 부탁드린다"며 "통제 시간에는 수내교 양방향 차량 통행이 전면 제한되므로 내비게이션 안내에 따라 서현교나 백현교 등 인근 도로로 우회해 주시길 바란다"고 말했다.