화성 기업, 해외시장 문 두드린다…정명근의 수출 지원 '실전형' 전환

큰사진보기 ▲조승문 화성특례시 제2부시장이 16일 푸르미르호텔에서 열린 '2026 화성특례시 H-TRADE 해외바이어 초청 수출상담회'에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲조승문 화성특례시 제2부시장이 16일 '2026 화성특례시 H-TRADE 해외바이어 초청 수출상담회'에서 해외바이어 및 참여기업 관계자들과 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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정명근 화성특례시장이 지역 기업의 해외시장 진출을 돕기 위한 수출 지원을 실질적인 계약과 수출 성과로 연결하는 데 초점을 맞추고 있다. 해외바이어를 직접 초청해 화성 기업과 일대일 상담을 주선하는 방식으로 판로 개척을 지원하면서다.화성특례시는 지난 16일 푸르미르호텔에서 '2026 화성특례시 H-TRADE 해외바이어 초청 수출상담회'를 열었다. 이번 행사에는 16개국 39개 해외바이어와 화성시 소재 기업 81곳이 참여해 모두 313건의 1:1 수출 상담을 진행했다.상담회에서는 기업과 해외바이어가 제품의 가격 경쟁력과 품질, 수출 가능성 및 절차 등을 구체적으로 논의했다. 해외 마케팅과 판로 개척에 어려움을 겪는 지역 중소기업이 해외시장 진출 가능성을 직접 확인할 수 있도록 한 것이다.상담 결과 ㈜세다 등 6개 참여기업이 해외바이어와 계약 또는 업무협약을 체결했다. 시는 이를 통해 모두 205만 달러, 약 29억 원 규모의 MOU 추진 성과를 거뒀다고 밝혔다.일부 해외바이어는 상담 이후 기업 공장 방문을 요청하는 등 후속 협의도 이어졌다. 안주형 ㈜세다 대표이사는 "이번 수출상담회를 통해 유망한 해외바이어를 발굴했고, 일부 바이어가 공장 방문을 요청할 정도로 제품에 높은 관심을 보였다"며 "이번 만남이 실제 수출 성과로 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.화성시는 이번 상담회를 비롯해 지역 기업의 해외시장 진출을 지원하기 위한 사업을 추진하고 있다. 화성시수출업무지원센터와 화성상공회의소, 경기도경제과학진흥원 등과 협력해 수출 물류비 지원, 해외 전시회 참가, 해외시장개척단 운영 등 기업별 수요에 맞춘 지원을 진행하고 있다.조승문 화성특례시 제2부시장은 "이번 상담회가 우수한 제품과 기술력을 갖추고도 해외바이어 발굴에 어려움을 겪는 지역 기업에 새로운 수출 기회를 제공하는 계기가 되길 기대한다"며 "기업이 해외시장 진출 과정에서 겪는 어려움을 덜고 실질적인 계약과 수출로 이어질 수 있도록 기업 수요에 맞춘 지원 기반을 강화하겠다"고 말했다.