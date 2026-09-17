용인 '조아용 페스티벌'에 캐릭터 40개 총출동

큰사진보기 ▲용인시 대표 캐릭터 '조아용'을 비롯한 국내외 40개 캐릭터가 한자리에 모이는 '2026 대한민국 조아용 페스티벌'이 오는 10월 3~4일 용인미르스타디움에서 열린다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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용인시 대표 캐릭터 '조아용'을 비롯한 국내외 40개 캐릭터가 한자리에 모이는 '2026 대한민국 조아용 페스티벌'이 오는 10월 3~4일 용인미르스타디움에서 열린다.올해는 용인시 승격 30주년을 맞아 캐릭터 축제와 시민의 날 기념식을 비롯해 과학·청년·먹거리·평생학습 관련 행사까지 한 공간에서 진행된다.용인시는 '다 함께 즐겨용! 용인 30주년'을 주제로 처인구 삼가동 용인미르스타디움에서 이틀간 조아용 페스티벌을 개최한다고 밝혔다.용인은 1996년 9월 30일 용인군에서 용인시로 승격했다. 시는 이를 기념해 매년 시민의 날 행사를 개최해 왔다.지난해부터는 시 대표 캐릭터 조아용을 중심으로 한 캐릭터 축제로 행사를 확대했다. 지난해 행사에는 지역 학교와 기업 등 18개 기관의 캐릭터 29개가 참여했고, 용인시에 따르면 이틀간 약 4만5000명이 행사장을 찾았다.올해는 국내외 28개 기관의 캐릭터 40개가 참여한다. 일본 구마모토시를 비롯한 용인시의 국내외 교류도시와 전국 지방자치단체, 공공기관, 지역 기업·대학 등의 캐릭터가 참여해 퍼레이드와 코스프레 등을 선보인다.행사장 곳곳에서는 캐릭터 댄스 퍼포먼스와 랜덤 플레이 댄스, 라이브 드로잉 쇼 등이 진행된다. 첫날인 3일에는 제31회 용인 시민의 날 기념식도 열린다. 국내외 교류도시 20여 곳이 참여하며 용인시 직장운동경기부 육상팀 우상혁 선수와 용인FC 이동국 테크니컬 디렉터, 석현준 선수도 시민들과 만날 예정이다.시민들이 참여한 '조아용 숏폼 챌린지' 우수작도 기념식에서 상영한다. 올해 행사의 또 다른 특징은 여러 분야의 축제와 박람회를 한 공간에서 동시에 진행한다는 점이다.사이버과학축제를 비롯해 평생학습박람회, 청년페스티벌, 먹거리페스타, 식품산업박람회, 조아용푸드페스타 등이 조아용 페스티벌과 연계해 열린다.26회째를 맞는 사이버과학축제에서는 휴머노이드 로봇과 관람객이 함께하는 축구와 로봇 댄스 등을 선보인다. AI 로봇을 활용한 어르신 돌봄 서비스 시연도 마련된다. 삼성전자와 용인시산업진흥원, 학생 동아리 등도 체험 부스를 운영한다.청년페스티벌에서는 청년들의 교류를 위한 보드게임과 축제탐방 챌린지, 청년LAB 체험, 지역 청년 강사 프로그램 등이 진행된다.먹거리 행사도 함께 열린다. 먹거리페스타에서는 용인시 농산물 공동브랜드 '용인파미조아용' 출범 기념행사가 진행되며, 지역 14개 업체가 용인에서 생산한 농특산물을 활용한 먹거리와 가공품을 선보인다.식품산업박람회에서는 지역 식품 제조·가공업체와 음식점 등이 제품을 판매하고, 2024~2026년 선정된 '조아용 맛집'을 소개한다.백옥쌀과 조아용 캐릭터를 결합한 지역특화 농식품을 선보이는 '조아용푸드페스타'도 열린다. 행사에서는 백옥쌀을 활용한 먹거리 체험과 함께 제1회 '용인특례시 백옥쌀 베이킹 마스터즈 챔피언십'도 개최된다.용인시는 행사 기간 시청과 미르스타디움을 오가는 셔틀버스를 운영해 행사장 주변 교통 혼잡을 줄일 계획이다.이상일 용인시장은 "올해는 시 승격 30주년을 맞아 더욱 풍성한 행사를 준비했다"며 "용인 시민은 물론 전국에서 많은 분들이 찾아 즐길 수 있는 축제가 되길 기대한다"고 말했다.