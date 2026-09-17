대전 대덕구의회 국민의힘 "중재안 수용"... 정상화 물꼬 트나

큰사진보기 ▲대전 대덕구의회. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 대전 대덕구의회 의원들이 대덕구의회 본회의장 앞에서 입장을 밝히고 있다(자료사진). ⓒ 대덕구의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 대전 대덕구의회 의원들이 대전시의회에서 입장을 밝히고 있다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전 대덕구의회 국민의힘 의원들이 17일 공동 입장문을 내고 시민사회가 제안한 원구성 중재안의 원칙과 취지를 수용하겠다고 밝혀, 장기간 파행을 겪어온 대덕구의회가 정상화될지 관심이 모아진다.국민의힘 의원들은 전·후반기 의장과 위원장직을 나누는 방안을 제시하며 더불어민주당 의원들에게 직접 만나 합의할 것을 요청했다.대덕구의회 국민의힘 의원 일동은 이날 '대덕구의회 원구성, 협치로 답하겠습니다'라는 제목의 입장문을 통해 "제10대 대덕구의회가 출범한 이후 지금까지 원구성을 마치지 못한 데 대해 책임감을 느끼며 구민 여러분께 거듭 송구하다는 말씀을 올린다"고 밝혔다.이어 전날 대전시민사회연구소와 대전시민의회포럼, 대전참여자치시민연대가 발표한 공동 중재안을 환영한다며 "대전 시민사회 중재안의 원칙과 취지를 받아들이고, 이번 원구성부터 실천하도록 노력하겠다"고 밝혔다.국민의힘 의원들이 제시한 방안은 전반기 의장을 구청장을 배출하지 않은 정당이 맡고, 의장을 맡은 정당이 상임위원장 1석과 예산결산특별위원장 1석을 함께 맡는 것이다. 구청장과 같은 정당에는 부의장과 상임위원장 2석을 배분하자고 제안했다.민주당 소속 김찬술 구청장이 집행부를 이끄는 현재 구도에서는 국민의힘이 전반기 의장과 상임위원장 1석, 예산결산특별위원장을 맡고, 민주당이 부의장과 상임위원장 2석을 맡는 방식이다. 후반기에는 양당이 역할을 교대한다는 시민사회 제안의 취지도 받아들이겠다는 입장이다.이들은 구체적인 인선에 대해서는 "의장·부의장·상임위원장·예산결산특별위원장의 인선은 각 역할을 맡은 정당이 추천한 의원을 서로 존중하는 원칙으로 협의하겠다"고 밝혔다.또한 "어느 한쪽의 승패가 아니라 4대4 동수의회에서 서로의 역할을 인정하고 함께 책임지는 의회를 만들자는 제안이라고 생각한다"며 "이제 양당이 직접 만나 합의하고 원구성을 마무리해야 한다"고 강조했다.원구성 절차와 관련해서는 양당이 먼저 협의하고, 합의에 따라 관련 법령과 회의규칙이 정한 표결과 선출 절차를 진행하자고 제안했다. 이들은 "국민의힘 의원들부터 열린 자세로 협의에 임하겠다"며 "추석 전 원구성을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.동수 의석에서 원구성과 주요 의사결정의 교착이 반복되는 문제에 대해서도 제도 개선을 함께 논의하자고 했다. 지방의회 구성과 의원정수, 선거제도 등을 검토하고, 필요한 사항은 양당이 공동으로 관계기관과 정치권에 건의하자는 것이다.앞서 세 시민단체는 16일 전반기 의장을 구청장과 다른 정당이 맡고, 후반기에는 다른 정당 또는 무소속 의원이 맡도록 하는 분점안을 제시했다. 전반기 상임위원장 3석 중 2석은 의장을 맡지 않는 정당에, 예산결산특별위원장은 구청장과 다른 정당에 배분하고 후반기에는 교대하자는 내용이다.합의가 이뤄지지 않을 경우에는 양당이 후보를 한 명씩 추천한 뒤 추첨으로 단독 후보를 정하고 정식 선출 절차를 밟는 대안도 내놨다. 아울러 원구성 전 의정활동비·월정수당 지급 제한과 협상 과정 공개 등을 위한 법·조례 개정을 제안했다. 대덕구의회는 양당이 각각 4석을 차지한 가운데 지난 7월 6일 이후 다섯 차례 의장 선거가 무산됐다.민주당 소속 대덕구의원들도 앞서 16일 공동 입장문을 내고 추석 전 의회 정상화를 촉구했다. 서미경·이삼남·정창희·정미선 의원은 "민족 최대의 명절인 추석을 앞두고도 대덕구의회를 정상화하지 못한 데 대해 무거운 책임을 통감하며, 구민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔다.이들은 의장단과 상임위원장을 선출하지 못하면서 추가경정예산안과 조례안, 각종 동의안 심의가 중단되고, 민간위탁시설 운영과 조직개편 등 주민 생활과 직결된 현안에도 차질이 발생하고 있다고 지적했다.이어 원구성 파행에 대한 책임을 지는 차원에서 지난 두 달분 의정비 전액을 사회복지공동모금회에 기부했다고 밝히면서도 "의정비를 사회에 환원하는 것만으로는 책임을 다했다고 할 수 없다. 진정한 책임은 하루라도 빨리 의회를 정상화하고 산적한 민생 현안을 처리하는 것"이라고 강조했다.민주당 의원들은 의장 선출을 위한 본회의 소집을 공식 요구하며 국민의힘을 향해 "의원총회와 당론을 통해 의장 후보를 확정했다면 당당하게 공개하라. 후보를 정식으로 등록하고, 여덟 명 의원 모두가 본회의에 출석해 정정당당하게 표결에 참여하자"고 촉구했다.또한 국민의힘 의원들이 후보를 정하고도 등록하지 않은 채 민주당 의장 후보에게 반복적으로 무효표를 행사해 원구성을 지연시키고 있다고 주장하면서 "당론 역시 구민의 삶과 법적 절차보다 앞설 수 없다"고 비판했다.그러면서 "더불어민주당 의원 일동도 모든 기득권을 내려놓고 대화와 공개협상, 본회의 표결에 즉시 응하겠다"며 "의장단 선출을 마치는 즉시 민생 추가경정예산안과 시급한 조례안·동의안을 최우선으로 처리하겠다"고 약속했다.