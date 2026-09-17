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26.09.17 15:50최종 업데이트 26.09.17 15:50

남양주시, 왕숙에 국내외 기업 유치 나선다

해외시장 진출·바이어 발굴부터 타깃 국가·기업 발굴까지…왕숙 자족기능 강화 모색

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경기 남양주시가 왕숙지구를 기업과 일자리가 함께 들어서는 자족도시로 조성하기 위해 KOTRA와 국내외 기업·투자 유치에 나선다.
경기 남양주시가 왕숙지구를 기업과 일자리가 함께 들어서는 자족도시로 조성하기 위해 KOTRA와 국내외 기업·투자 유치에 나선다. ⓒ 남양주

경기 남양주시가 왕숙지구를 기업과 일자리가 함께 들어서는 자족도시로 조성하기 위해 KOTRA와 국내외 기업·투자 유치에 나선다.

남양주시는 지난 16일 시청에서 한석우 KOTRA 경기북부지원본부장과 만나 지역 기업의 해외시장 진출 확대와 왕숙지구를 중심으로 한 기업·투자유치 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.

이번 면담에서는 KOTRA의 해외 네트워크를 활용해 남양주 기업의 수출을 지원하는 한편 왕숙지구에 국내외 기업과 투자를 유치하기 위한 협력 방안이 논의됐다.

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남양주시는 왕숙지구를 주거뿐 아니라 기업과 산업, 일자리를 함께 갖춘 자족경제도시로 조성한다는 구상이다.

이를 위해 수출 분야에서는 KOTRA와 해외시장 정보 제공, 해외 바이어 발굴, 무역사절단 등 해외마케팅 사업을 연계하기로 했다.

투자유치 분야에서는 남양주와 왕숙지구의 산업·입지 여건을 토대로 유치 대상 국가와 기업을 발굴하고 투자설명회 개최 등으로 협력을 확대할 계획이다.

다만 현재 구체적인 유치 대상 기업이나 투자 규모가 확정된 단계는 아니다. 남양주시는 향후 KOTRA와 협의를 거쳐 대상 국가와 기업을 구체화할 예정이다.

최현덕 남양주시장은 "왕숙은 남양주가 기업과 산업이 함께 성장하는 자족경제도시로 도약할 수 있는 중요한 기회"라며 "기존 기업의 세계시장 진출을 지원하는 동시에 남양주의 미래를 이끌 우수기업과 투자를 유치하는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "KOTRA의 글로벌 네트워크와 전문성을 활용해 지역 기업이 세계시장에서 더 많은 기회를 얻도록 협력을 강화하고 남양주의 산업 경쟁력과 성장 가능성을 국내외 기업과 투자자에게 알리겠다"고 밝혔다.

#남양주

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