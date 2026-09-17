국힘 시의원들, 시흥시 재정·개발행정 정조준

시흥시의회 국민의힘 의원들이 감사원 정기감사에서 지적된 개발·재정 행정과 862억 원 규모의 추가 지방채 문제를 함께 거론하며 시흥시의 공개 해명과 후속조치를 요구했다.(관련기사: 감사원 지적, 결국 수사기관으로… 시흥YMCA 시흥시 관련 4건 고발
https://omn.kr/2jru5)
국민의힘 윤석경·안기호·정미라·송지혜·김만식 의원 등 5명은 17일 기자회견을 열고 감사원 지적사항에 대한 시흥시의 책임 있는 설명과 조치를 촉구했다.
이들은 "이번 사안은 정치적 공방이 아니라 감사원이 직접 확인하고 처분을 요구한 내용"이라며 "추가 지방채를 논하기에 앞서 놓친 세입과 재정 누수부터 점검해야 한다"고 주장했다.
의원들은 감사원이 지적한 ▲거북섬 해양레저 복합단지 107억3천만 원 상당 특혜 ▲은행2지구 용적률 완화 부적정 ▲광역교통시설부담금 74억5천여만 원 부과 누락 등을 핵심 사안으로 꼽았다.
정미라 의원은 거북섬 협약 변경과 결재 과정, 은행2지구 용적률 산정 근거를 공개하라며 관련 책임을 따지겠다고 밝혔다. 감사원은 은행2지구의 경우 기부채납 부지만 반영해 다시 계산할 경우 B·C블록에서 총 396호를 추가 분양할 수 있는 규모의 용적률 차이가 발생한 것으로 추정했다.
송지혜 의원은 "도시 발전을 위한 지방채 필요성에는 공감하지만, 빚은 얼마를 빌리느냐보다 약속대로 갚을 실행 능력이 있느냐가 중요하다"며 기존 채무상환 계획과 내부차입금 관리부터 점검해야 한다고 주장했다.
시흥시의회는 최근 862억 원 규모의 추가 지방채 발행 동의안을 통과시켰으며, 국민의힘 정미라·송지혜 의원은 반대, 윤석경·안기호·김만식 의원은 기권했다.
김만식 원내대표는 감사원 지적사항별 시정·부과·환수 현황과 거북섬 협약 변경 자료, 은행2지구 용적률 산정 근거 등을 공개하라고 요구하며 "특정 개인의 형사책임을 미리 단정하지 않겠지만 문제가 확인됐다면 책임을 물어야 한다"고 밝혔다.
국민의힘 의원들은 향후 예산·결산 심사와 행정사무감사 등을 통해 감사원 지적사항의 후속조치와 재정운용 상황을 계속 점검하겠다는 입장이다.
한편 지난 14일 시흥YMCA 시민사회위원회도 광역교통시설부담금 부과 누락, 거북섬 특혜, 은행2지구 용적률 완화, 배곧대교 퇴직공직자 업무취급 등 4건과 관련해 시흥시장과 관련 결정권자·당사자 등을 경기남부경찰청 반부패수사대에 고발한다고 밝혔다.
시흥YMCA는 공무원 개인의 비리나 부정부패를 단정하려는 것이 아니라 행정 의사결정 과정의 고의성과 투명성을 수사를 통해 확인할 필요가 있다는 입장이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.