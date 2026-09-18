"가장 위험한 장소는?" 가디언도 놀란 미국 성인 2720명의 답

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다.
미국 성인의 절반 이상이 신체적 폭력을 경험했으며, 성폭력을 당한 경우도 절반에 가깝다는 조사 결과가 나왔습니다.
<가디언>은 지난 16일 '미국의 폭력 : 2025년 폭력 경험 조사 결과(VIOLENCE IN AMERICA : Findings from the 2025 United States Violence Experiences Survey)'를 전하면서 "놀랍다(startling)"는 반응을 보였는데요. 툴레인대 뉴컴연구소와 캘리포니아대 샌디에이고 글로벌정책전략대학원 연구진이 함께 한 이번 조사는 미국 전국 단위로 이뤄졌습니다.
주목할 만한 점은 또 있었는데요. 경찰 접수 통계 등 행정자료를 기반으로 하지 않고, 조사에 응한 성인 2720명에게 "사람들에게 자신이 경험한 폭력에 대해 '직접' 질문"한 결과라는 것입니다. 국가시스템에 포착되지 않은 폭력까지 가늠할 수 있는 것이죠.
지난 1년 간 폭력을 경험한 여성의 69%, 집에서 피해... 남성은 34%
툴레인대 홈페이지에서 해당 보고서를 찾아봤더니, 그 결과는 '놀랍다'고 할 만 했습니다.
전국 표본조사 결과, 미국 성인의 52%가 신체적 폭력을 경험한 것으로 나타났습니다. 또한 응답자의 49%가 성폭력을 경험한 적이 있다고 답했습니다. 친밀한 파트너 폭력의 경우는 여성이 10명 중 6명 꼴(61%)로, 남성의 경우도 절반 가까이(45%) 경험한 것으로 나타났습니다.
생명을 위협 당할 정도의 폭력 피해 경험이 있는 경우는 성별 차이가 뚜렷했습니다. 연구진은 "특히 여성의 약 5명 중 1명인 19%가 구타, 화상, 목 조르기, 칼이나 총을 이용한 폭력 등 생명을 위협할 수 있는 친밀한 파트너 폭력을 경험했다고 답했다"고 전했습니다. 남성의 경우는 3%였다고 합니다.
이 같은 차이는 최근 1년 간 신체적 폭력을 경험한 사람들에게 '그 폭력이 어디에서 발생했는가'를 물은 결과에서도 나타납니다.
여성의 경우 집에서 폭력을 당한 경우가 69%로 남성의 2배가 넘었습니다. 남성은 집(34%), 공공장소(30%), 직장(19%), 대중교통(17%), 클럽·바(13%) 순이었던 반면, 여성은 공공장소(36%) 외에는 집(69%)이나 개인차량(19%, 남성은 7%) 등 사적 공간에서 폭력을 당한 경험이 압도적으로 더 많았습니다.
많은 폭력 피해 경험, 보이지는 않지만...
이는 과거 <오마이뉴스> 교제살인 기획보도 과정에서 드러난 사실과도 어느 정도 일치합니다.
2016년부터 2018년까지 발생한 교제살인 판결문 108건을 분석한 결과, 그 중 92건(85.2%)은 목격자가 없었습니다. 피해자 10명 중 7명 꼴로 사적 장소에서 죽임을 당했습니다. 또한 108건 중 30건이 교살(목 졸라 죽임)이었고, 그 외 남성의 물리적 폭행으로 목숨을 잃은 경우가 22건이었습니다.
[관련기사] 열흘에 1명, 사귀던 남자에게 죽었다(https://omn.kr/1ovfm)
그런데 당시 분석은 재판까지 이른 사건들이란 점에서 그 한계가 또한 분명했습니다. 국가 시스템에 포착되지 않은 폭력까지 아울렀다는 점에서, 이번 USVEX 조사 결과의 의미가 더 크게 다가왔던 이유입니다.
공동연구를 이끈 아니타 라지 뉴컴 연구소 소장은 툴레인대 뉴컴연구소 홈페이지를 통해 "전국적인 기준선을 확립하는 것은 폭력 추세를 추적하고, 변화하는 양상을 파악하며, 예방 활동의 진전을 측정하는 데 중요하다"면서 이렇게도 밝혔는데요.
"너무 오랫동안 우리는 폭력을 이해하는 데 주로 범죄 신고 자료에 의존해 왔고, 그 결과 많은 폭력 경험이 보이지 않는 상태로 남아 있었습니다."
"신고 단계 폭력은 이미 사망 위험 높아"
우리나라의 친밀한 파트너 폭력 통계는 아직 '걸음마' 수준입니다. 여성폭력 통계 발표에 친밀한 관계에서 발생한 살인·치사·폭력 현황이 포함된 것은 2025년 12월 30일이었습니다. 여성폭력 통계에 스토킹 범죄가 포함된 것 역시 이때가 처음이었습니다.
공식 통계로 폭력을 이해하는데는 많은 한계가 있다는 라지 소장의 말이 더 크게 다가오는 대목입니다. 라지 소장은 <가디언>과의 인터뷰에서는 이렇게도 말했습니다.
"범죄 신고로 파악되는 사람들은 실제 영향을 받은 사람들의 일부에 불과합니다. 또한 우리는 폭력이 그 단계까지 간 뒤에야 알게 되기를 원하지 않습니다. 그 시점에 알게 된다면 이미 사망 위험이 높아진 상태이기 때문입니다."