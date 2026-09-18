"가장 위험한 장소는?" 가디언도 놀란 미국 성인 2720명의 답

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다.

큰사진보기 ▲미국 성인의 절반 이상이 신체적 폭력을 경험했으며, 성폭력을 당한 경우도 절반에 가깝다는 조사 결과가 나왔다. 특히 여성의 경우 10중 6명이 친밀한 파트너로부터 폭력을 경험했다고 답했다. ⓒ pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲'미국의 폭력 : 2025년 폭력 경험 조사 결과(VIOLENCE IN AMERICA : Findings from the 2025 United States Violence Experiences Survey)' 표지. ⓒ news.tulane.edu/pr 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연구 보고서에 나오는 '폭력 발생 장소'를 묻는 질문에 대한 조사 결과. ⓒ news.tulane.edu/pr 관련사진보기

(https://omn.kr/1ovfm)

"너무 오랫동안 우리는 폭력을 이해하는 데 주로 범죄 신고 자료에 의존해 왔고, 그 결과 많은 폭력 경험이 보이지 않는 상태로 남아 있었습니다."

"범죄 신고로 파악되는 사람들은 실제 영향을 받은 사람들의 일부에 불과합니다. 또한 우리는 폭력이 그 단계까지 간 뒤에야 알게 되기를 원하지 않습니다. 그 시점에 알게 된다면 이미 사망 위험이 높아진 상태이기 때문입니다."

미국 성인의 절반 이상이 신체적 폭력을 경험했으며, 성폭력을 당한 경우도 절반에 가깝다는 조사 결과가 나왔습니다.<가디언>은 지난 16일 '미국의 폭력 : 2025년 폭력 경험 조사 결과(VIOLENCE IN AMERICA : Findings from the 2025 United States Violence Experiences Survey)'를 전하면서 "놀랍다(startling)"는 반응을 보였는데요. 툴레인대 뉴컴연구소와 캘리포니아대 샌디에이고 글로벌정책전략대학원 연구진이 함께 한 이번 조사는 미국 전국 단위로 이뤄졌습니다.주목할 만한 점은 또 있었는데요. 경찰 접수 통계 등 행정자료를 기반으로 하지 않고, 조사에 응한 성인 2720명에게 "사람들에게 자신이 경험한 폭력에 대해 '직접' 질문"한 결과라는 것입니다. 국가시스템에 포착되지 않은 폭력까지 가늠할 수 있는 것이죠.툴레인대 홈페이지에서 해당 보고서를 찾아봤더니, 그 결과는 '놀랍다'고 할 만 했습니다.전국 표본조사 결과, 미국 성인의 52%가 신체적 폭력을 경험한 것으로 나타났습니다. 또한 응답자의 49%가 성폭력을 경험한 적이 있다고 답했습니다. 친밀한 파트너 폭력의 경우는 여성이 10명 중 6명 꼴(61%)로, 남성의 경우도 절반 가까이(45%) 경험한 것으로 나타났습니다.생명을 위협 당할 정도의 폭력 피해 경험이 있는 경우는 성별 차이가 뚜렷했습니다. 연구진은 "특히 여성의 약 5명 중 1명인 19%가 구타, 화상, 목 조르기, 칼이나 총을 이용한 폭력 등 생명을 위협할 수 있는 친밀한 파트너 폭력을 경험했다고 답했다"고 전했습니다. 남성의 경우는 3%였다고 합니다.이 같은 차이는 최근 1년 간 신체적 폭력을 경험한 사람들에게 '그 폭력이 어디에서 발생했는가'를 물은 결과에서도 나타납니다.여성의 경우 집에서 폭력을 당한 경우가 69%로 남성의 2배가 넘었습니다. 남성은 집(34%), 공공장소(30%), 직장(19%), 대중교통(17%), 클럽·바(13%) 순이었던 반면, 여성은 공공장소(36%) 외에는 집(69%)이나 개인차량(19%, 남성은 7%) 등 사적 공간에서 폭력을 당한 경험이 압도적으로 더 많았습니다.이는 과거 <오마이뉴스> 교제살인 기획보도 과정에서 드러난 사실과도 어느 정도 일치합니다.2016년부터 2018년까지 발생한 교제살인 판결문 108건을 분석한 결과, 그 중 92건(85.2%)은 목격자가 없었습니다. 피해자 10명 중 7명 꼴로 사적 장소에서 죽임을 당했습니다. 또한 108건 중 30건이 교살(목 졸라 죽임)이었고, 그 외 남성의 물리적 폭행으로 목숨을 잃은 경우가 22건이었습니다.그런데 당시 분석은 재판까지 이른 사건들이란 점에서 그 한계가 또한 분명했습니다. 국가 시스템에 포착되지 않은 폭력까지 아울렀다는 점에서, 이번 USVEX 조사 결과의 의미가 더 크게 다가왔던 이유입니다.공동연구를 이끈 아니타 라지 뉴컴 연구소 소장은 툴레인대 뉴컴연구소 홈페이지를 통해 "전국적인 기준선을 확립하는 것은 폭력 추세를 추적하고, 변화하는 양상을 파악하며, 예방 활동의 진전을 측정하는 데 중요하다"면서 이렇게도 밝혔는데요.우리나라의 친밀한 파트너 폭력 통계는 아직 '걸음마' 수준입니다. 여성폭력 통계 발표에 친밀한 관계에서 발생한 살인·치사·폭력 현황이 포함된 것은 2025년 12월 30일이었습니다. 여성폭력 통계에 스토킹 범죄가 포함된 것 역시 이때가 처음이었습니다.공식 통계로 폭력을 이해하는데는 많은 한계가 있다는 라지 소장의 말이 더 크게 다가오는 대목입니다. 라지 소장은 <가디언>과의 인터뷰에서는 이렇게도 말했습니다.