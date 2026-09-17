"다 그렇잖아" 했던 우리가 10.31 거리에 서기까지

체념에서 분노로, 그리고 마침내 행동으로 나아가는 대학생들의 밀착 취재기는 대학생 인터뷰의 형식으로 '10.31 대학생대회, 그 뜨거운 기록'에 연재됩니다. 불평등을 당연하게 받아들이지 않기로 결심한 대학생들의 이야기를 기대해 주시기 바랍니다.

"원래 세상이 다 그런 거 아니야?"

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큰사진보기 ▲10.31 전국대학생대회전국대학생연대에서 개최하는 전국대학생대회는 청년불평등을 직접 겪고 있는 당사자인 대학생들이 모여 불평등 타파의 목소리를 높이는 자리가 될 것이다. 아울러 초과세수를 불평등의 타파를 위해서 사용하자는 목소리를 높일 예정이다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

"우리가 납부한 세금과 국가의 부는 왜 정작 삶의 기로에 선 대학생과 서민을 위해 쓰이지 않는가?"

얼마 전까지만 해도 우리 대학생들의 입에 달고 살던 말이었습니다. 치솟는 월세에 고시원을 전전하고, 알바를 3개씩 뛰면서도 다음 학기 등록금 걱정에 잠을 설치지만, 그것을 그저 '내가 부족해서', '남들도 다 견디는 일'이라며 참고 넘겨왔습니다. 불평등은 이미 일상이 되었고, 우리는 그 감각에 마비되어 있었습니다.그러나 그 '침묵과 무감각'의 벽을 깨고, 대학생들이 스스로 주인이 되어 10월 31일 '전국대학생대회'를 직접 만들어 나가기 시작했습니다. 참고 참던 이들이 어떻게 현실을 직시하고, 분노하고, 직접 행동하는 대학생들로 바뀌어 가고 있는지 그 뜨거운 변화의 과정을 따라가 보려 합니다.우리가 마주한 청년 불평등은 양극화가 극명하게 갈라지는 'K자형 불평등'의 모습을 띠고 있습니다. 양극화의 상단과 하단이 극단으로 벌어지는 구조 속에서, 대다수 청년들의 삶은 바닥을 향해 떨어지고 있습니다.① 노동시장 이중구조의 비극 : 고임금과 정규직 중심의 '1차 노동시장'의 문은 청년들에게 철저히 닫혀 있습니다. 반면, 청년 대다수가 내몰리는 '2차 노동시장'은 저임금, 단기 계약직, 포괄임금제, 불안정한 파트타임 노동이 지배합니다. 이 견고한 이중구조 속에서 청년들은 아무리 노력해도 1차 시장으로 진입하지 못한 채, '노동의 가치'가 바닥을 치는 2차 시장에 갇혀 삶의 불안정을 온몸으로 견뎌내야 합니다.② 주거의 절벽 : 지옥고(지하·옥탑방·고시원)를 벗어나기 위해 버는 돈의 절반 이상을 월세로 바쳐야 하는 것이 청년 주거의 현실입니다. '내 집 마련'은커녕 최소한의 안정된 삶의 기반조차 다질 수 없는 주거 절벽으로 내몰렸습니다.K자형 양극화의 하단에 처박힌 청년들에게 사회는 "아프니까 청춘"이라며 인내만을 강요해 왔습니다. 하지만 노동시장의 이중구조와 주거 절벽 등 청년의 삶 전반에 걸친 불평등 구조는 이미 개인이 노력으로 극복할 수 있는 선을 넘어섰습니다.대학생들이 10.31 대학생대회를 준비하며 내건 핵심 요구는 명확합니다. 바로 "정부의 초과세수 100조 원을 대학생 불평등 타파와 삶의 기본권 보장에 쓰라"는 것입니다.국가의 재정이 넘쳐나도 대학생들의 삶은 조금도 나아지지 않는 현실 앞에서, 대학생들은 질문하기 시작했습니다.이번 10.31 대학생대회는 단순히 정부에 시혜적 복지를 구걸하는 자리가 아닙니다. 수동적인 수혜자에 머물렀던 대학생들이 '이 사회의 주체이자 주인'으로서 당당히 제 몫을 요구하고, 불평등한 사회 구조를 바꾸기 위해 행동에 나선 서막입니다.