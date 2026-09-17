"물 없다" 아우성, 하늘에서 내리는 비 활용법은?

큰사진보기 ▲빗물을 보이게 하려고 프놈펜에 모였다지난 9월 캄보디아 프놈펜에서 열린 제4차 IWA 국제 빗물관리학회(4RWHM 2026) 참가자들. 이번 학회는 ‘Rainwater for Tomorrow: Water, Climate, Culture’를 주제로 하이브리드 방식으로 열렸으며, 온라인 등록을 무료로 해 약 490명이 등록했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비를 가르치자”… 프놈펜의 ‘Teach the Rain9월 3일 제4차 IWA 국제 빗물관리학회에서 열린 ‘Teach the Rain’ Global Video Challenge 참가자들과 학생들. 빗물을 전문가들만의 연구 주제로 두지 않고 학생과 시민이 직접 보고 이야기하게 하는 것도 이번 학회의 중요한 시도였다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제회의에서 학교로, 미래 세대에게 비를 가르치다캄보디아 레인스쿨 학생들이 학교에 설치된 빗물시설에서 물을 받아보고 있다. 학생들이 입은 조끼에는 ‘Rain School Initiative / UN Water Action Agenda’라는 문구가 적혀 있다. 2023년 UN Water Action Agenda에 등록된 Rain School Initiative는 학생들이 학교에서 직접 비를 관찰하고 이용하며 빗물을 수자원으로 배우도록 하자는 활동이다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이번 프놈펜 학회에서 강조한 것은 빗물이 다른 수원을 대신해야 한다는 주장이 아니다. 물 문제를 해결할 여러 선택지를 검토할 때, 가장 가까운 곳에 떨어지는 빗물도 처음부터 하나의 수자원으로 함께 바라보자는 것이다.



그러기 위해서는 먼저 빗물이 보여야 한다. 학계와 국제회의에서 더 많이 연구하고 이야기해야 하고, 비용 때문에 국제학회에 오기 어려운 사람들에게도 지식을 나눌 기회를 열어야 한다. 온라인과 유튜브를 활용하고 학생과 시민에게도 마이크를 준 이유가 여기에 있다. Make Rain Visible은 이번 학회의 행사를 위한 구호가 아니라, 빗물을 물 정책의 선택지로 보이게 하기 위한 노력이다.



그리고 변화에는 시간이 걸린다. 그래서 지금의 정책결정자에게 빗물을 알리는 것과 함께 학교에서 미래 세대에게 비를 가르치는 Teach the Rain도 필요하다. 2023년 UN Water Agenda에 등록된 Rain School Initiative도 이러한 생각을 학교 현장에서 실천하려는 노력이다.



비는 이미 우리 곁에 내리고 있다. 보이지 않는 물은 선택할 수도 없다. 먼저 비를 보이게 하고, 아이들에게 비를 가르치자. 그러면 언젠가는 물 정책에서도 빗물이 자연스러운 선택지 가운데 하나가 될 수 있을 것이다.



최근 국내에서 논의되는 반도체 산업의 대규모 용수 확보에서도, 여러 대안과 함께 공장과 산업단지에 직접 떨어지는 빗물부터 한번 계산해보면 어떨까.

지난 9월 캄보디아 프놈펜에서 열린 제4차 IWA 국제 빗물관리학회(4RWHM 2026)는 조금 다른 방식으로 진행됐다. 국제학회에 직접 오기 어려운 사람들을 위해 하이브리드 방식으로 문을 열었고, 온라인 등록은 무료로 했다. 약 490명이 등록했다.5개의 온라인 워크숍도 별도로 만들었다. 해외 전문가가 프놈펜까지 비행기를 타고 오지 않아도 자신의 연구와 경험을 발표할 수 있도록 영상을 만들고 이를 온라인에서 공유했다. 학회가 끝난 뒤에도 다시 볼 수 있도록 기록으로 남기는 것도 중요한 목적이었다.왜 빗물 국제학회가 이런 일을 했을까. 단순히 참가자를 많이 모으기 위해서가 아니었다. 그 배경에는 오랫동안 풀리지 않은 질문 하나가 있었다. 왜 물이 부족하다고 하면서 물 정책에서는 빗물이 잘 보이지 않을까?세계 곳곳에서 물이 부족하다는 이야기를 듣는다. 작은 섬나라에서는 사방이 바다인데도 마실 물이 부족하다. 가뭄이 길어지고 지하수에 바닷물이 들어오면 사용할 수 있는 담수는 더 줄어든다.아프리카의 물 문제를 이야기할 때는 흙탕물을 길어 마시는 아이들의 모습이 자주 등장한다. 우리는 그 모습을 보며 안타까워하고 "물이 없다"고 말한다. 그런데 한 번 질문해 볼 필요가 있다. 정말 물이 없는 것일까?물이 부족하면 새로운 수원을 찾는다. 댐을 건설하거나 먼 곳에서 물을 끌어오는 광역상수도를 생각한다. 하수를 고도로 처리해 재이용하거나 바닷물을 담수화하는 방법도 검토한다. 모두 필요한 기술이고 지역과 상황에 따라 중요한 해결책이 될 수 있다.그런데 이상한 점이 하나 있다. 왜 물이 필요한 바로 그곳에 떨어지는 비는 처음부터 중요한 선택지로 함께 검토되지 않을까? 비는 섬나라에도 내리고 아프리카의 학교 지붕에도 내린다. 도시에도 농촌에도 내린다.빗물이 모든 물 문제를 해결한다는 이야기는 아니다. 비가 얼마나 내리는지, 언제 내리는지, 얼마나 저장할 수 있는지, 어디에 사용할 것인지, 필요한 수질은 무엇인지 따져야 한다. 그러나 물 부족의 대안을 찾는다면 적어도 "우리 머리 위에 떨어지는 물은 얼마나 되고, 그중 얼마를 사용할 수 있는가?"라는 질문부터 해 볼 수 있지 않을까.지난 25년 동안 빗물 분야의 학자와 전문가들이 아무것도 하지 않은 것은 아니다. 빗물의 수질과 수량을 연구하고 저장과 이용 기술을 개발했으며, 도시 홍수와 물순환, 기후변화 대응과의 관계도 연구해 왔다. 수많은 논문과 현장 사례가 만들어졌다.국제물협회(IWA) 안에도 레인워터 하비스팅 앤드 매니지먼트 Rainwater Harvesting and Management를 전문적으로 논의하는 그룹이 만들어졌다. 여러 나라의 연구자와 현장 전문가들이 연구 결과와 경험을 공유하고 국제학회를 열면서 빗물을 국제적인 물 의제로 만들기 위해 노력해왔다.SIWI 월드 워터 위크 World Water Week와 같은 국제적인 물 관련 논의의 장에서도 빗물을 이야기했다. 2023년 UN 워터 콘퍼런스 Water Conference에서도 빗물과 레인 스쿨 Rain School에 관한 활동이 이어졌다. 그런데도 변화는 생각보다 느리다. 물 부족과 기후위기를 이야기하는 국제회의는 많아졌지만, 실제 물 정책의 주요 선택지를 펼쳐놓으면 빗물은 여전히 잘 보이지 않는 경우가 많다. 왜 그럴까.정책을 만드는 사람이 세상의 모든 물 기술을 직접 연구할 수는 없다. 학자들이 무엇을 연구하는지, 국제학회에서 어떤 문제가 발표되는지, 국제기관에서 어떤 해결책을 논의하는지 정책의 선택지에도 영향을 미친다.그런데 빗물을 실제로 연구하고 이용하는 현장에는 작은 학교와 마을, NGO, 개발도상국의 연구자와 젊은 엔지니어들이 많다. 이들의 국제학회 참석은 쉽지 않다. 등록비뿐 아니라 항공료와 숙박비도 필요하다. 좋은 사례와 아이디어가 있어도 그것을 국제학회까지 가지고 오는 데 돈이 든다. 결국 돈이 없으면 학회에 오기 어렵고, 학회에 오지 못하면 발표하기 어렵다. 발표가 적으면 학계에서 잘 보이지 않고, 학계에서 잘 보이지 않으면 정책의 선택지에서도 보이기 어렵다.현장에는 비가 내리고 사람들이 그 비를 사용하는데, 국제적인 지식의 무대에서는 그 경험이 충분히 보이지 않는 셈이다. 결국 빗물을 이야기할 수 있는 사람과 공간 자체를 넓히는 일도 필요하지 않을까.이번 4RWHM 2026에서는 이 문제를 조금이라도 풀어보기 위해 학회의 문턱부터 낮춰보기로 했다. 생각은 단순했다. 사람들이 지식이 있는 곳까지 오기 어렵다면, 지식을 사람들이 있는 곳으로 보내자.그래서 하이브리드 방식으로 학회를 열고 온라인 등록을 무료로 했다. 약 490명이 등록했다. 프놈펜까지 올 수 없는 사람도 인터넷이 연결되는 곳이라면 학회에 참여할 수 있게 하자는 취지였다.5개의 온라인 워크숍도 만들었다. 전문가들이 자신의 주제에 관한 발표를 미리 영상으로 만들고 이를 온라인으로 공유했다. 이렇게 하면 비행기표와 호텔비가 없어도 국제적인 지식 교류에 참여할 수 있다. 시간과 비용을 줄이는 효과도 있다.그러나 온라인 워크숍을 만든 또 하나의 중요한 이유는 기록이었다. 국제학회에서 아무리 좋은 발표를 해도 그 시간 회의실에 있던 사람들이 듣고 나면 끝나는 경우가 많다. 하지만 영상으로 남기면 학회가 끝난 뒤에도 다른 나라의 연구자와 학생이 다시 찾아볼 수 있다.학회는 끝나지만 유튜브에는 지식이 남는다. 아프리카의 젊은 연구자도 볼 수 있고, 작은 섬나라의 학생도 볼 수 있다. 몇 년 뒤 처음 빗물을 공부하는 사람도 찾아볼 수 있다. 국제학회를 며칠 동안 열렸다가 사라지는 행사가 아니라, 누구나 다시 찾아와 공부할 수 있는 열린 교실로 만들어보자는 의도다.빗물을 보이게 하는 또 하나의 방법은 빗물을 이야기하는 사람을 늘리는 것이다. 왜 교수와 전문가만 빗물을 이야기해야 할까. 학생도 이야기할 수 있고, 교사와 젊은 물 전문가, 시민도 자신이 경험한 비를 이야기할 수 있다.그래서 이번 학회에서는 인터내셔널 레인 비디오 콘테스트 International Rain Video Contest를 열었다. 7개국에서 16편의 영상이 모였다. 어린 학생부터 대학생과 일반인까지 자신들이 경험하고 생각한 비를 영상으로 만들어 보내왔다. 목적은 학생과 젊은 세대를 포함한 사람들이 자신의 눈으로 바라본 비를 직접 이야기하고 세계와 나누도록 하는 거였다.학계와 국제회의에서 빗물을 이야기하는 노력은 계속되어야 한다. 하지만 정책이 변하는 데에는 시간이 걸린다. 그렇다면 지금의 정책결정자에 계속 이야기하는 것과 동시에 미래의 정책결정자에 지금부터 비를 가르치면 어떨까. 그 장소는 학교다.학생들은 학교 지붕에 떨어지는 비를 직접 받아보고 얼마나 내렸는지 측정할 수 있다. 저장된 물의 수질을 확인하고 실제로 사용해 볼 수도 있다. 그러면 비는 더 이상 하수구로 빨리 흘려보내야 하는 물만이 아니라 하늘에서 오는 하나의 수자원이라는 것을 몸으로 배우게 된다.레인 스쿨 Rain School은 단순히 학교에 빗물탱크 하나를 설치하는 사업이 아니다. 학교 자체를 '빗물을 배우는 교실'로 만드는 것이다. 학생이 배우고 교사가 가르치며, 학부모와 지역사회가 함께 참여한다. 학생에게서 시작된 생각은 가정으로 가고 지역사회로 퍼진다. 그리고 그 학생들이 자라 과학자와 엔지니어, 교사와 기업인, 공무원과 정책결정자가 된다.현재의 정책을 바꾸는 노력과 함께 미래의 정책을 만드는 사람의 생각을 지금부터 바꾸는 것, 이것도 하나의 방법이다.Rain School Initiative가 세계 모든 학교에 똑같은 빗물탱크를 설치하자는 뜻은 아니다. 나라마다 비가 다르고 학교의 조건도 다르다. 그러나 어디에서든 시작할 수 있는 일은 있다. 아이들에게 비를 가르치는 것이다.섬나라의 학교에도 비가 내린다. 아프리카의 학교에도 비가 내린다. 캄보디아의 학교에도, 한국의 학교에도 비가 내린다. 학생들이 자신의 학교에 내리는 비를 관찰하고 측정하고 이용 방법을 생각하며, 다른 나라의 학생들과 그 경험을 나누게 하자는 것이다. 오늘 학교에서 비를 배우는 학생에게 빗물은 더 이상 '보이지 않는 물'이 아닐 것이다.왜 물 부족의 대안을 찾을 때 가장 가까이에 있는 물부터 함께 계산해 보지 않을까. 쓸 수 있는 빗물은 사용하고 부족한 부분은 다른 수원으로 보완하면 된다. 그러나 선택하기 위해서는 먼저 보여야 한다. 보이지 않는 물은 선택할 수도 없다.비는 이미 내리고 있다. 이제 필요한 것은 더 많은 비가 아니라, 그 비를 수자원으로 바라보는 우리의 눈인지도 모른다.