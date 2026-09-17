민경선 시장, 농산물에 기술·브랜드 입힌다…고양형 K-푸드산업 본격화

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 농산물 생산 중심에서 벗어나 가공·상품화를 통해 고부가가치 식품산업으로 확장하는 '고양형 K-푸드산업' 육성에 속도를 낸다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 농산물 생산 중심에서 벗어나 가공·상품화를 통해 고부가가치 식품산업으로 확장하는 '고양형 K-푸드산업' 육성에 속도를 낸다. 사진은 공유주방에서 장비를 이용해 가공 중인 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 농산물 생산 중심에서 벗어나 가공·상품화를 통해 고부가가치 식품산업으로 확장하는 '고양형 K-푸드산업' 육성에 속도를 낸다. 사진은 2026년 공유주방 이용자 가공 창업 교육 현장 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 농산물 생산 중심에서 벗어나 가공·상품화를 통해 고부가가치 식품산업으로 확장하는 '고양형 K-푸드산업' 육성에 속도를 낸다. 사진은 고양시 농산물 가공지원센터 전경. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 농산물 생산 중심에서 벗어나 가공·상품화를 통해 고부가가치 식품산업으로 확장하는 '고양형 K-푸드산업' 육성에 속도를 낸다. 사진은 공유주방에서 생산된 가공제품. ⓒ 고양시 관련사진보기

고양특례시가 농산물 생산을 넘어 가공과 연구개발(R&D), 창업, 브랜드, 유통을 하나로 묶는 식품산업 육성에 나선다. 민경선 고양특례시장이 지역 농산물의 부가가치를 높이는 것을 농업정책의 주요 방향으로 제시하고, 농산물 가공지원센터를 중심으로 구체적인 사업을 추진하면서다.민경선 시장은 지역에서 생산된 농산물을 원물로 판매하는 데 그치지 않고 기술을 더해 새로운 상품과 사업으로 연결해야 한다는 입장이다.민 시장은 "고양시에서 생산된 농산물은 그 자체로도 우수하지만, 첨단 가공기술을 더해 상품화하면 더욱 다양한 제품과 사업 기회를 만들어낼 수 있다"며 "지역농산물의 활용 범위를 넓히고 새로운 가치를 더해 농업인의 소득 증대로 이어지는 고양형 K-푸드산업 모델을 완성해 나갈 것"이라고 밝혔다.민경선 시장이 제시한 방향은 생산 중심의 농업정책에서 한 단계 더 나아가 농산물의 '산업화'에 초점을 맞추고 있다는 점​에서 눈에 띈다. 농업인이 직접 가공·창업할 수 있는 기반을 만들고, 대학과 연구개발을 진행한 뒤 새로운 브랜드와 유통망을 통해 시장에 내놓겠다는 구상이다.우선 농산물 가공지원센터의 역할을 강화한다. 고양시는 2023년 9월 이곳에 '공유주방' 시스템을 도입해 농업인이 자신의 농산물을 활용해 직접 가공제품을 생산할 수 있도록 했다.2층 규모의 가공지원센터에는 동결건조기, 진공농축기, 혼합음료장비 등 64종의 전문 장비가 갖춰져 있다. 분말류와 환류, 침출차류 등 다양한 제품을 생산할 수 있다.창업을 희망하는 농업인은 시가 운영하는 가공 창업 교육을 이수한 뒤 공유주방을 이용할 수 있다. 교육에는 가공 창업의 기본 과정부터 원가 관리와 유통전략, 식품제조가공업 등록 등 제품 출시 과정에 필요한 실무가 포함됐다.그 결과 현재까지 공유주방을 통해 32건의 식품제조가공업 창업이 이뤄졌으며, 장미청과 가와지쌀쿠키 등 지역 특색을 살린 80여 건의 시제품이 품목제조보고를 마쳤다.민경선 시장의 정책 구상은 여기서 멈추지 않는다. 시는 공유주방에서 생산된 제품의 HACCP 인증과 로컬푸드 직매장, 온라인 플랫폼 입점 등을 지원해 '창업 교육→제품 생산→시장 진입'으로 이어지는 구조를 만들 계획이다.농산물의 산업화를 위해 대학의 연구 역량도 끌어들인다. 고양시는 농협대학교와 농업 분야 상생협력을 위한 업무협약을 앞두고 있다.협약이 체결되면 대학의 연구 인력과 기술력을 활용해 지역농산물의 성분을 분석하고 가공기술을 표준화하는 등 연구개발을 추진한다. 농업인의 아이디어를 실제 상품으로 발전시키는 작업도 협력 대상이다.가공 창업을 희망하는 재학생과 청년들을 위한 '푸드테크 오픈 랩'도 가공지원센터에 조성한다. 초기 설비 투자 부담 없이 전문 장비를 이용해 시제품을 개발할 수 있도록 해 청년들의 아이디어를 창업으로 연결한다는 계획이다.이는 민경선 시장이 구상하는 식품산업 생태계에서 기존 농업인과 청년 창업가, 대학의 연구 역량을 하나의 공간과 사업으로 연결하려는 시도​로 볼 수 있다.상품이 만들어진 뒤 시장에 진입할 수 있도록 브랜드와 판로도 함께 구축한다.고양시는 기존 원물 중심 브랜드인 '행주치마'와 차별화한 가공식품 전용 프리미엄 브랜드를 개발할 예정이다. 지역 농산물을 활용한 가공제품을 하나의 브랜드로 묶어 상품 경쟁력을 높이겠다는 것이다.판로 확대를 위해 18개 로컬푸드 직매장에 프리미엄 전용 존을 설치하는 방안을 추진하고, 컬리·쿠팡 등 대형 온라인 플랫폼 입점을 위한 마케팅 지원도 검토한다. 국내외 식품박람회에 참가해 해외 바이어를 발굴하는 등 수출시장 진출도 단계적으로 추진한다.민경선 시장이 추진하는 고양형 K-푸드산업의 핵심은 결국 '농산물 생산도시'에서 '농산물 가공·상품화 도시'로의 전환​이다. 농산물을 생산하는 데서 정책적 지원을 끝내는 것이 아니라 가공기술과 연구개발, 창업 지원, 브랜드 개발, 판로 개척까지 시가 연결하겠다는 것이다.다만 사업의 성과를 판단하기까지는 시간이 필요하다. 공유주방에서 만들어진 제품이 실제 소비자에게 지속적으로 선택받을 수 있는지, 새로운 브랜드가 지역 농산물의 가격과 인지도를 얼마나 높일 수 있는지, 그리고 그 성과가 실제 농업인의 소득 증가로 이어지는지가 핵심 과제다.민경선 시장이 강조한 '농업인의 소득 증대로 이어지는 고양형 K-푸드산업'이 구호에 그치지 않으려면 이 같은 후속 과제를 얼마나 구체적으로 실행하느냐가 관건이다. 생산에서 가공으로, 가공에서 상품으로, 상품에서 시장으로 이어지는 산업 생태계를 실제로 구축할 수 있을지 주목된다.