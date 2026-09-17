'보호종 서식지 파괴' 논란 대청호변 주차장 공사 일시 중단

▲대전 동구(구청장 황인호)가 대청호 상수원보호구역 내 대형 불법 영업 카페 인근에 9억 5000만 원의 예산을 들여 대규모 주차·행사 공간인 '추동한터2' 조성 사업(붉은 네모 표시 부근)을 추진해 논란이 일고 있다. 이미 바로 앞에 공공 주차장(탐방센터)이 조성돼 있음에도 성수기에는 카페 방문객이 주로 사용하는 실정에서, 동구청이 또다시 억대 예산을 들여 불법 업소의 '주차난 해소'를 대신 해주는 꼴이라는 지적이 나온다. 붉은 색 네모 부분이 새로 사업을 추진하는 부지다. ⓒ 다음지도 캡처 관련사진보기