이탄희, 국회 K-민주주의 정치개혁 자문위 참여

실종된 정치개혁 논의를 이어가기 위해 남인순 국회부의장이 직속 자문위원회를 띄웠다. 21대 국회에서 선거제 개편 등에 힘썼던 이탄희 전 국회의원 등도 동참한다.
남 부의장은 지난 15일 오전 국회 본청 다목적영상회의실에서 박원호 서울대학교 정치외교학과 교수를 위원장으로 하는 'K-민주주의 정치개혁 자문위원회' 위촉식을 열었다. 이 위원회는 국민 눈높이에 맞는 정당·선거제도 개혁 방안을 마련하고 청년과 여성의 정치참여 확대 등 우리 정치의 대표성과 다양성을 높이기 위해 구성된 국회부의장 직속 자문 기구로, 앞으로 1년간 활동 예정이며 한 해 더 연장할 수 있다.
남 부의장은 21대 국회에서 정치개혁특별위원장을 맡아 선거제도 개편과 국민 참여 선거제도 공론조사, 전원위원회 등 정치개혁을 위한 공론화에 기여했다. 그런데 22대 국회 하반기에는 아직 정개특위도 꾸려지지 않았다. 남 부의장은 "국회의 구성이 국민을 제대로 대표하고 있는지, 국민의 다양한 선택과 목소리가 충실하게 반영되고 있는지 다시 물어야 한다"며 자문 기구를 통해서라도 정치개혁 논의를 적기에 시작하자고 제안했다.
자문위원으로는 이탄희 전 국회의원, 조원빈 한국정당학회 회장(성균관대 정치외교학과), 서복경 더가능연구소 대표, 신정섭 숭실대 정치외교학과 교수, 홍재우 인제대 공공인재학부 부교수, 김윤철 경희대 후마니타스칼리지 교수, 이선우 서울대 정치외교학과 교수가 위촉됐다. 또 권지웅 전 국정기획위원회 자문위원, 김연수 빠띠 이사, 양소희 밸리드 공동대표, 이재정 대통령직속 경제사회노동위원회 청년위원, 함대건 서울시의원, 김은지 시사IN기자, 최문봉 뉴스프리존 기자 등 정치·시민사회 현장 인사들도 함께한다.
박원호 위원장은 "실제 정치의 문제를 어떻게 풀 것인지에 초점을 둔 문제해결형 위원회"라며 "청년·여성 정치참여 분과를 별도로 두는 등 정치의 수요자인 시민의 관점에서 필요한 해법을 찾겠다"고 말했다. 자문위는 앞으로 ▲선거제도 개혁 ▲청년·여성 정치참여 ▲정당개혁 3개의 분과로 나뉘어 올해 말까지 선거제도 및 정당개혁 개선안을 마련하고, 국민 여론 수렴을 거쳐 구체적인 입법과제를 남 부의장에게 제안할 계획이다.
[관련 기사]
윤 대통령이 낳은 나비효과..."바람직한 일"
https://omn.kr/22bjk