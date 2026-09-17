이탄희, 국회 K-민주주의 정치개혁 자문위 참여

▲남인순 국회부의장은 15일 'K-민주주의 정치개혁 자문위원회' 위촉식을 열었다. 자문위는 정당·선거제도 개혁 방안을 마련하기 위한 국회부의장 직속 기구로 올해 연말까지 주요 입법과제들을 마련할 예정이다. ⓒ 남인순 국회부의장실 제공 관련사진보기