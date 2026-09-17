경기도민 92% "과학기술 중요"…AI 정책 수요도 크게 늘었다

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 경기도에 거주하는 만 15세 이상 69세 이하 도내 1만 명을 대상으로 실시한 ‘2026 경기도민 과학기술 인식도 조사’ 결과를 발표하고, 과학기술 중요성과 정책 필요성에 대한 도민 인식이 높은 것으로 나타났다고 밝혔다. ⓒ 경과원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 경기도에 거주하는 만 15세 이상 69세 이하 도내 1만 명을 대상으로 실시한 ‘2026 경기도민 과학기술 인식도 조사’ 결과를 발표하고, 과학기술 중요성과 정책 필요성에 대한 도민 인식이 높은 것으로 나타났다고 밝혔다. ⓒ 경과원 관련사진보기

AD

경기도민 10명 중 9명 이상이 과학기술을 중요하게 인식하고 있으며, 경기도 차원의 과학기술 정책이 필요하다는 응답도 87.9%에 이르는 것으로 나타났다. 특히 인공지능(AI) 활용 경험과 정책 수요가 큰 폭으로 증가하면서 도민이 일상에서 체감할 수 있는 과학기술 정책에 대한 요구가 커지고 있다.경기도경제과학진흥원(경과원)은 경기도에 거주하는 만 15세 이상 69세 이하 도민 1만 명을 대상으로 벌인 '2026 경기도민 과학기술 인식도 조사' 결과를 17일 발표했다.조사 결과 과학기술이 중요하다는 응답은 92.0%로 지난해 90.3%보다 1.7%포인트 상승했다. 과학기술에 대한 관심도는 38.6%로 5.0%포인트, 이해도는 38.7%로 4.5%포인트 각각 높아졌다.경기도 과학기술 정책이 필요하다는 응답도 87.9%로 지난해보다 1.3%포인트 증가했다. 특히 경기도 과학기술 정책을 알고 있다는 응답은 25.8%로 전년 18.2%보다 7.6%포인트 상승했다.AI와 관련한 도민 인식 변화도 두드러졌다. AI 활용 경험이 있다는 응답은 55.1%로 전년보다 10.1%포인트 증가했다. AI 정책 추진이 필요하다는 응답 역시 81.0%로 지난해 70.0%에서 11.0%포인트 높아졌다.AI 기술 발전에 따른 긍정적 변화를 기대한다는 응답은 82.7%로 5.7%포인트 증가했다. 반면 일자리 감소 등을 우려하는 부정적 인식은 69.3%로 2.5%포인트 감소했다.도민들은 과학기술 정책이 우선적으로 필요한 사회문제로 건강(23.0%), 환경(15.7%), 생활안전(15.1%) 등을 꼽았다. 경제 분야에서는 청년 고용 확대 및 지역 맞춤형 인재 양성이 27.4%로 가장 높았고, 미래 신산업 발굴 및 기술창업 활성화(21.9%), 경기 남·북부 경제 격차 완화(21.4%)가 뒤를 이었다.경과원은 이번 조사 결과를 민선 9기 과학기술 정책의 우선순위 설정과 신규 사업 발굴을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다. 특히 '지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률' 시행에 앞서 축적한 도민 수요 데이터를 바탕으로 국가 과학기술 정책과 연계한 경기도형 연구개발(R&D) 사업과 지역사회 문제 해결형 사업을 발굴한다는 방침이다.김현곤 경과원장은 "이번 조사는 도민 1만 명의 목소리를 통해 과학기술에 대한 인식 변화와 경기도에 바라는 정책 수요를 구체적으로 확인했다는 데 의미가 있다"며 "조사 결과를 민선 9기 과학기술 정책과 신규 사업에 적극 반영하고, 도민이 일상에서 체감할 수 있는 과학기술 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.