대전시, '우리 모두의 대전' 민선 9기 비전 선포

큰사진보기 ▲대전시는 17일 시청 대강당에서 '민선 9기 비전 선포식'을 개최했다. 사진은 민선 9기 비전을 설명하고 있는 허태정 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 '우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민'을 민선 9기 시정 방향으로 제시하고, 미래성장과 민생회복, 시민주권을 중심으로 한 시정 비전을 선포했다.대전시는 17일 시청 대강당에서 허태정 대전시장을 비롯해 시민과 시의회 의원, 공직자 등 500여 명이 참석한 가운데 '민선 9기 비전 선포식'을 개최했다. 이날 행사는 시정 추진 방향을 시민들과 공유하고, 이를 함께 실천해 나가겠다는 뜻을 모으기 위해 마련됐다.직접 시정 방향과 비전을 발표한 허 시장은 미래성장·민생회복·시민주권을 3대 핵심 가치로 정하고, 이를 구체화할 10대 시정 전략을 제시했다.미래성장 분야에서는 대전의 과학기술과 혁신 역량을 새로운 성장동력으로 키우고, 인공지능(AI)과 미래 전략산업을 중심으로 기업과 인재가 함께 성장하는 도시를 만들겠다는 방향을 밝혔다. 민생회복 분야에서는 상생과 포용의 경제를 바탕으로 시민의 삶을 뒷받침하고, 민생 회복에 힘을 쏟겠다고 설명했다.시민주권 분야에서는 시민 누구나 동등한 기회와 참여를 통해 자신의 가능성을 펼칠 수 있도록 하고, 주요 정책을 시민과 함께 결정하고 만들어가는 시정을 실천하겠다고 밝혔다.이를 위한 10대 전략으로는 ▲인공지능 대전환으로 완성되는 미래 전략산업 ▲첨단기술 사업화 및 창업 허브 구축 ▲기후위기 대응 탄소중립 도시 구현 ▲촘촘하고 두터운 민생경제 구축 ▲누구나 편리한 정주 여건 조성을 제시했다.또한 ▲일상 속 문화예술로 풍요로운 도시 조성 ▲수요자 맞춤형 스포츠 기반 강화 ▲참여와 존중으로 완성되는 시민주권 도시 ▲생애주기별 행복추구권 보장 ▲안전하고 편리한 시민 중심 행정 혁신을 추진하겠다고 밝혔다.비전 발표에 이어서는 '민선 9기 대전시에 바란다'를 주제로 시민들과 의견을 나누는 시간이 마련됐다. 참석자들은 시정에 바라는 의견과 대전의 미래에 대한 생각을 전달했으며, 2부 행사에서는 시민 대표와 허 시장이 비전 선포문을 함께 낭독하고 3대 핵심 가치를 담은 퍼포먼스를 진행했다.허 시장은 "재정 여건이 어려운 상황에서도 민생과 미래를 위한 투자는 흔들림 없이 이어나가 시민의 삶을 든든히 뒷받침하겠다"며 "단순한 비전 선언에 그치지 않고 시민이 체감할 수 있는 효능감 있는 행정을 신속히 펼쳐나가겠다"고 말했다.대전시는 이날 발표한 3대 핵심 가치와 10대 전략을 토대로 77개 공약과 20여 개 핵심과제를 추진해 민선 9기 시정 비전을 구체화할 계획이다.