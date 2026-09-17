[사진] 황금 물결이 출렁, 지금 구례에서 볼 수 있는 것

큰사진보기 ▲구례 사포마을 다랭이논(17일 촬영). ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

가을이 깊어 가는 구례는 봄의 산수유꽃이나 벚꽃과는 또 다른 얼굴을 보여줍니다. 지리산 자락의 초록은 조금씩 짙어지고, 들녘에는 노랗게 익은 벼가 고개를 숙입니다. 가을 구례여행에서 만나고 싶은 풍경 가운데 하나가 바로 사포마을 다랭이논입니다.높은 곳에서 사포마을을 내려다보면 산비탈을 따라 크고 작은 논이 층층이 이어집니다. 반듯하게 구획된 평야의 논과 달리 산의 생김새를 그대로 따라 만들어진 논두렁은 부드러운 곡선을 그립니다. 마치 지리산 자락에 누군가 수십 개의 황금빛 물결을 그려 놓은 듯합니다.자연이 만든 땅에 사람이 그린 곡선, 그리고 가을이 칠한 황금빛.​ 사포마을 다랭이논을 바라보며 떠오른 문장입니다. 다랭이논은 아름다운 풍경인 동시에 산골 사람들이 오랜 세월 땅에 적응하며 살아온 흔적이기도 합니다.넓은 평지가 부족한 산촌에서 비탈진 땅을 한 층 한 층 일구고, 물길을 내고, 논두렁을 쌓아 벼를 길러왔습니다. 그래서 이곳에서는 풍경만 보지 말고 그 풍경을 만들어온 사람의 시간까지 함께 바라보면 좋겠습니다.구례의 가을 여행은 빠르게 여러 관광지를 돌아보기보다 천천히 머물 때 더 좋습니다. 황금빛 다랭이논을 만난 뒤에는 지리산과 섬진강을 따라 여행을 이어가 보세요.천년고찰 화엄사에서 산사의 가을을 걷고, 오래된 고택 운조루 고택과 쌍산재에서 사람의 시간을 만나는 것도 좋습니다. 조금 더 걷고 싶다면 섬진강 대나무길이나 지리산 자락의 길을 천천히 걸어보는 것도 추천합니다.구례의 가을은 화려하게 자신을 드러내기보다 산과 들, 마을과 오래된 길 사이에서 천천히 익어갑니다. 그리고 지금, 사포마을 다랭이논에서는 한 해 동안 농부들이 흘린 땀과 지리산의 햇살이 만나 황금빛 가을을 만들어가고 있습니다.올가을 구례에 오신다면 잠시 산골마을에 멈춰 구례 사람들이 만들어온 가을 풍경을 만나보세요. 가을 구례는 그렇게 천천히 바라볼수록 더 많은 이야기를 들려줍니다.