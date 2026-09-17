84세 노인의 절규 "아버지 형제의 뼈를 찾아내라"

큰사진보기 ▲충북 청원군 미원면 운교리 작은골 이재명, 이광세 생가 터(가운데 기와집) ⓒ 박만순 관련사진보기

"꼼짝 마!"

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"당신 주소가 어디야?"

"미원면 운교리입니다."

"내가 죽으면 죽었지 (자식들을) 거기에 가입시킬 수는 없다."

"재명이랑 광세 있는 데를 말하시오."

"형님, 돈을 쓰면 조카 광세가 나올 수 있습니다."

"쓸데없는 소리! 내 자식이 아무 죄도 없는 데 왜 돈을 쓰냐?"

큰사진보기 ▲트럭에 실려가는 공주형무소 재소자들 ⓒ 진실화해위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲도장골 현장을 훼손한 것에 대해 청주형무소 유족회가 기자회견을 한 모습. 파랑색 점퍼를 입고 마이크를 든 이가 이종만 ⓒ 박만순 관련사진보기

"아버지 형제의 뼈를 찾아내라."

충북 괴산군 사리면 수암리의 누나 집에 은신해 있던 이광세(1925년생)는 마치 가시방석 위에 앉아 있는 듯했다. 마냥 그곳에 머무를 수 없었기 때문이다. 경찰로부터 좌익 혐의를 받고 있던 그에게 안전한 곳은 없었다. 결국 그는 집으로 돌아가기로 했다. 특별한 활동을 한 것도 없었으니 '무슨 일이야 있겠느냐'는 생각에서였다.수암리에서 자신의 집이 있는 청원군 미원면 운교리로 가려면 괴산군 청안면 운곡리 괴실마을과 부흥리를 거쳐야 한다. 수암리에서 약 10㎞ 산길을 털레털레 걸어 괴실마을을 지날 때였다.그는 수암리 주민들의 신고를 받고 출동한 경찰들에게 붙잡혀 괴산경찰서로 연행되었다. 1949년 9월께였다. 이광세는 그해 12월 20일 청주지방법원에서 국가보안법과 포고령 제2호 위반으로 징역 3년을 선고받고 공주형무소에 수감되었다.동생 이광세가 청주지방법원에서 재판을 받기 하루 전날, 형 이재명(1921년생)은 같은 법원에서 국가보안법 위반으로 징역 2년 6개월을 선고받고 청주형무소에 수감되었다.당시 이재명은 서울 고모네 집으로 피신했다가 청주로 내려오는 도중 체포되었다. 검거를 피해 이곳저곳을 떠돌다 보니 몰골은 초췌했다. 이를 수상하게 여긴 경찰의 불심검문에 걸려들었다.충북 청원군 미원면 운교리에서 좌익들을 대대적으로 검거한다는 정보가 충청북도 경찰 전체에 퍼져 있던 터였다. 경찰은 이재명에게 즉각 수갑을 채웠다. 1949년 9월이었다.동생 이광세가 평범한 농사꾼이었다면 형 이재명은 충남 논산에서 잠시 임시직 공무원으로 일하기도 했다. 이재명의 당고모부가 논산의 유지였던 인연으로 논산면사무소에서 일하게 되었다. 그는 잠시 공직에 있다가 미원면 운교리로 돌아와 농사를 지었다.미원면 운교리 작은골에서는 이재명·이광세 형제만 국가보안법 위반으로 체포된 것이 아니었다. 많은 청년이 같은 혐의로 체포되어 법정에 섰고, 일부 청년들은 검거를 피해 달아났다.그때 마을을 떠난 청년들은 77년이 지난 지금까지 소식이 없다. 피신한 곳에서 체포되어 불귀의 객이 되었을 것으로 생각할 수밖에 없다. 불과 15호가 살던 작은 마을인 청원군 미원면 운교리 작은골에 큰 재앙이 닥친 때는 1949년 가을이었다.작은골 마을에 재앙이 닥친 것은 우연한 사건에서 비롯되었다. 충북 청원군 미원면 금관리 출신 강○○이 국방경비대에 입대했다가 탈영하면서 문제가 시작되었다. 해방 후 국방경비대가 창설되자 좌익 인사들이 신분을 세탁하기 위해 자원입대했다.제주에서 발생한 4.3 도민항쟁에 즈음, 이승만은 여수에 주둔하던 19연대에 제주 파병을 지시했다. 19연대 소속 장교·하사관·병사들이 "같은 동포를 학살할 수 없다"며 반기를 든 사건이 여순사건이다. 여순사건을 계기로 이승만 정부는 군대 내 좌익 세력에 대한 대대적인 숙청 작업을 벌였다. 이른바 숙군(肅軍)이었다.1947~1949년 숙군 작업으로 당시 군인들의 상당수가 사형·구속되거나 강제 예편되었다. 국방부 공식 집계에 따르면 장교 242명과 사병 4133명 등 총 4375명에게 파면 및 불명예제대 처분이 내려졌다.이 와중에 미원면 금관리 출신 강○○이 탈영을 한 것이다. 강씨는 헌병대의 검거를 피하기 위해 미원면 운교리 절터골로 왔다. 절터골에 친척이 살고 있었기 때문이다. 결국 강씨는 절터골 옆 마을인 큰골 마을에 은신하게 되었다.그곳에 머물면서 강씨는 운교리 청년들을 대상으로 좌익단체 가입을 추진했다. 좌익단체가 어떤 단체였는지 명확히 밝혀지지는 않았지만, 민애청(민주애국청년동맹)이었을 가능성이 있다. 1947년 창립된 민애청은 청원군 미원면과 부용면, 오창면 등지에서 조직을 확대했다.강씨가 좌익단체 가입서에 이재명 형제의 도장을 받으러 작은골에 나타났을 때였다. 이재명·이광세 형제는 집에 없었다. 불청객의 방문 이유를 들은 이광세의 아버지 이학노는 크게 화를 냈다.그러자 강씨는 이학노의 목에 총을 들이대며 협박했다.하지만 이학노는 눈 하나 꿈쩍하지 않았다. 작은골 마을 청년 다수를 좌익단체에 가입시킨 강씨는 마을 입구의 바위 뒤에 숨어 주민과 외지인, 경찰들의 출입을 감시했다. 운교리 청년들의 강씨 접촉 사실을 파악한 미원지서 경찰들은 체포 작전에 돌입했다.미원지서 경찰과 청주에서 급파된 청주경찰서 경찰들이 운교리를 에워싼 것은 1949년 9월이었다. 경찰들이 운교리 작은골 마을을 덮치면서 일부 청년들은 검거되었고, 일부는 도피했다. 이재명·이광세 형제도 각각 서울과 괴산군 사리면 수암리로 몸을 피했다. 두 형제는 며칠 만에 집으로 돌아오던 길에 경찰에 체포되었다.검거를 피해 일부 청년들이 자취를 감추자 경찰들은 작은골 집들을 모두 불태웠다. 15채가 전소되는 데는 오래 걸리지 않았다. 초가집 지붕에 경찰이 불을 붙이자 집주인들이 비명을 지르기도 전에 가재도구는 한 줌의 재가 되었다.오갈 데가 없어진 주민들은 하늘만 쳐다보았다. 이종만(1942년생)은 할아버지 이학노와 함께 옆 마을인 절터골의 한 집에서 곁방살이를 했다. 집 없는 설움을 6개월이나 겪은 뒤에야 이학노는 작은골에 다시 집을 지을 수 있었다.이광세의 아내 윤기임은 공주경찰서에 근무하는 사촌오빠를 찾아갔다. 당시 공주형무소에 수감되어 있던 남편 이광세를 석방시킬 방법이 없는지 하소연하기 위해서였다.하지만 사촌오빠의 답변은 냉정하기만 했다. 재판을 받는 과정에서 '돈을 쓰든지, 빽을 쓰든지 했어야지 형무소에 수감된 사람을 석방시킬 수는 없다'는 내용이었다. 윤기임은 허탈한 마음을 안고 발길을 돌릴 수밖에 없었다.사실 그때까지만 해도 잡혀간 이들이나 남은 가족이나 '무슨 큰 죄를 지은 것도 아닌데 무슨 일이야 있으려고'라는 생각을 했다. 청주형무소에 수감된 이재명과 같은 감방에 있던 작은골 마을 청년들이 석방되어 이학노를 찾아오기도 했다.집안 동생들의 이야기에 이학노는 단칼에 거부했다. 그러나 이학노의 자식들에 대한 믿음에도 1950년 6월 25일 전쟁이 발발하면서 두 아들은 죽음의 골짜기로 끌려갔다.청주형무소에 수감되어 있던 이재명은 1950년 7월 초 충북 청원군 낭성면 도장골로 끌려갔다. 그곳에서 의열단 단원이었던 홍가륵을 비롯한 청주형무소 재소자 100여 명과 함께 희생되었다. GMC 트럭에 재소자들을 태우고 간 군인들의 총구에서 불이 뿜어졌다.1950년 7월 9일 공주CIC 분견대와 공주파견헌병대는 공주형무소 재소자들을 GMC 트럭에 태워 왕촌 살구쟁이로 향했다. 트럭 네 귀퉁이에는 무장한 군인들이 배치되어 있었다. 살구쟁이에는 커다란 무덤이 준비되어 있었다. 군인들에게 동원된 인근 마을 청년방위대원들이 미리 구덩이를 파놓았던 것이다.탕탕탕하는 소리와 함께 공주형무소 재소자들이 집단 쓰러지듯 구덩이에 쓰러졌다. 이광세 역시 공주 왕촌 살구쟁이에서 학살당한 약 400~700명의 대열에 휩쓸렸다(진실화해위원회, <대전·충청지역 형무소재소자 희생 사건>, 2010).미원면 운교리 작은골 마을의 형제 중 한 명은 청원군 낭성면 도장골에서, 다른 한 명은 공주 왕촌 살구쟁이에서 군경에 의해 희생되었다.아버지를 잃은 이재명과 이광세의 자녀들은 할아버지와 함께 한집에서 살아야 했다. 초가삼간에서 할아버지와 며느리 두 명, 손자 8남매가 지내야 했다. 그런데 이재명의 아내가 개가하였다.결국 8남매의 부양을 이광세의 아내 윤기임이 도맡아야 했다. 가계 수입이라고는 농사를 지어 얻는 것이 전부였지만, 윤기임은 8남매를 가르치느라 허리가 휘도록 일했다. 그런 어려운 상황에서도 장남 이종만을 청주기술고등학교까지 가르쳤다.이광세·윤기임의 장남 이종만은 아버지를 잃은 뒤 험난한 삶을 살아야 했다. 그는 미원면 운교리 작은골에서 농사를 짓다가 1972년 청주로 이사하였다. 내덕동에서 20여 년 동안 슈퍼를 운영했고, 이후에는 30년 넘게 떡집을 운영하고 있다.아버지 형제의 억울함을 가슴에 묻은 채 생업에 종사하던 어느 날이었다. 마을 사람들이 찾아와 "파출소 순경이 와서 종만이 소식을 묻곤 한다네"라고 전해주었다.또 한 번은 충북교육청 취업에서도 고배를 마셨다. 집안 6촌 형이 충북도교육청에 근무하고 있어 그의 도움으로 교육청에 특채되었고, 신체검사까지 통과했다. 하지만 최종 불합격되었다. 신원조회에서 문제가 된 것이다.이종만에게 "동생(이종만)이 다니면 육촌 형이 징계를 받는다"는 이야기가 전해졌다. 그런 상황에서 충북도교육청 취업을 고집할 수는 없었다. 악몽 같은 신원조회는 정부가 연좌제를 공식적으로 폐지할 때까지 지속되었다.1980년대 초까지 신원조회로 고통받은 이종만은 대한민국이 원망스럽기만 했다. 하지만 그는 정부를 원망하는 데 그치지 않고 사회봉사에 힘을 쏟았다. 청주시 내덕동 통장을 15년간 맡았다. 자신에게 새겨진 주홍글씨를 지우기 위해 역으로 대한민국에 충성을 다한 것이다.이종만은 아버지 형제의 억울한 죽음에 대한 진실규명을 위해 2000년대 후반부터 나섰다. 제1기 진실화해위원회로부터 아버지 형제에 대한 진실규명 결정문을 받았다. '빨갱이 자식'이라는 낙인이 마침내 벗겨진 것이다.하지만 이재명이 희생된 청원군(현재의 청주시) 낭성면 도장골의 사건 현장은 훼손되었다. 청주시의 벌채와 충청북도의 사방댐 공사로 현장이 온데간데없이 사라진 것이다. 공사가 이루어지기 전까지 현장에는 세 개의 자그마한 봉분이 있었다.봉분 주변에는 6·25전쟁 당시 학살된 이들의 유해가 땅속에 있을 것으로 추정되었다. 그런데 청주시와 충청북도는 이러한 역사 현장을 제대로 보전하지 않은 채 일방적으로 훼손하였다. 이종만과 신경득 교수 등 청주형무소 유족회는 강하게 반발했다. 기자회견과 서명운동에 이어 청주시장과 충북도지사를 고소했지만, 결과는 유족회의 패소와 벌금이었다.2019년 5월 14일 사건 현장에서 열린 기자회견에서 이종만은 마이크를 들었다. 그는 피를 토하는 심정으로 청주시와 충청북도에 호소했다.그의 호소는 아직도 청주시와 충청북도의 수장고에 잠들어 있다.