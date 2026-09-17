대전연대회의 "시민참여기본법, 정기국회서 제정하라"

큰사진보기 ▲시민사회단체연대회의 등 전국 120여개 시민단체 및 시민·활동가 200여 명과 더불어민주당·조국혁신당·진보당·사회민주당 및 무소속 국회의원 18명 등이 참여한 ‘시민참여기본법 제정 촉구 전국 시민사회 기자회견 참여자 일동’은 17일 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 시민참여기본법 제정을 촉구했다. ⓒ 시민사회단체연대회의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시민사회단체연대회의 등 전국 120여개 시민단체 및 시민·활동가 200여 명과 더불어민주당·조국혁신당·진보당·사회민주당 및 무소속 국회의원 18명 등이 참여한 ‘시민참여기본법 제정 촉구 전국 시민사회 기자회견 참여자 일동’은 17일 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 시민참여기본법 제정을 촉구했다. ⓒ 시민사회단체연대회의 관련사진보기

대전지역 시민사회단체들이 시민의 정책결정 참여와 숙의를 권리로 보장하는 시민참여기본법을 이번 정기국회에서 제정하라고 촉구했다. 이재명 대통령이 약속한 '민회와 같은 정치'를 실현하려면 시민참여를 정부의 선택에 맡겨두지 말고, 국가와 지방자치단체의 책무로 명확히 해야 한다는 주장이다.대전시민사회단체연대회의(이하 대전연대회의)는 17일 '국민주권정부의 책무다! 시민참여기본법 당장 제정하라!'는 제목의 성명을 내고 "민회와 같은 정치를 펼치겠다는 민주당의 약속은 어디로 갔는가. 국민주권정부가 되겠다는 대통령의 공약 이행은 왜 이토록 더딘가"라고 비판했다.대전연대회의는 먼저 12·3 내란 극복 과정에 대해 "다시금 시민이 이 나라의 주권자이며, 문제해결의 주체임을 상기시켰다"며 "시민들의 위대한 힘과 민주적 회복력도 확인했지만 동시에 우리 정치의 위기와 민주적 기반의 취약성도 확인했다"고 밝혔다.이어 이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절 윤석열 탄핵소추안 국회 가결 이후 광장에서 시민의 참여를 보장하는 정치를 약속했고, 대선 과정에서도 시민의회와 민주시민교육, 시민사회 활성화 등을 위한 정책협약을 시민사회와 체결했다고 설명했다. '시민참여기본법 제정'과 '국가시민참여위원회 설치'를 국정과제로 채택한 만큼, 이제는 이를 실제 제도로 만들어야 한다는 것이다.이들이 제정을 요구하는 시민참여기본법은 시민의 정책결정 참여와 숙의, 민주시민교육, 시민사회 활동 등을 권리로 보장하고, 이를 촉진할 국가와 지방자치단체의 책무를 규정하려는 법안이다. 시민이 공공정책을 결정하는 과정에 참여할 수 있도록 제도적 기반을 마련하고, 참여를 가로막는 요인을 개선하는 데 목적을 두고 있다.대전연대회의는 정치적 양극화와 공론장의 파편화에 기후위기, 인공지능 등 기술전환, 사회적 양극화와 지역소멸까지 더해지면서 기존 정치와 행정만으로 해결하기 어려운 복합위기가 커지고 있다고 진단했다. 그러면서 "시민성을 북돋우고 시민의 참여에 기초한 민관협력이 뒷받침되지 않고는 정치의 위기도 정부의 위기도 사회의 위기도 해결하기 어렵다"고 강조했다.특히 그동안 도입된 시민참여 제도가 정권 변화에 따라 흔들리고, 행정의 필요에 따라 제한적으로 운영돼 왔다고 비판했다. 이들은 "정권이 바뀔 때마다 등장하고 사라지기를 반복하는 말뿐인 공약에 그쳤고 국가 차원에서 시민 참여 제도의 실효성을 제고하기 위한 일관된 노력과 추진 주체도 없었다"고 지적했다.또한 "시민참여는 칸막이 행정에 가로막히고 무엇보다 시민을 참여의 권리주체가 아니라 통제의 대상으로 보는 낡은 관료주의에 의해 번번이 가로막히고 제도 자체가 형해화되어왔다"며 시민의 참여권을 법으로 명확히 보장해야 한다고 주장했다.대전연대회의는 지역에서도 시민참여를 실질적으로 보장하기 위한 제도 마련을 요구해 왔다고 밝혔다. 지난 지방선거 과정에서 제안을 내놓은 '대전광역시 시민주권 기본조례'에는 시민주권위원회 신설과 시민감사관 제도 등이 담겼으며, 시민참여를 시혜가 아닌 당연한 권리로 보장하자는 취지라고 설명했다.이들은 "지역의 이러한 움직임을 뒷받침하지 못할망정 국정과제로 선포된 지 1년이 지나도록" 입법 논의가 진전되지 않고 있다고 비판하면서 "이미 너무 늦었다. 국회는 정기국회 내에 시민참여기본법을 처리하라. 이재명 대통령은 광장의 약속을 지켜라"고 촉구했다.같은 날 전국 시민사회도 국회 앞에서 법 제정을 요구했다. 시민사회단체연대회의 등 전국 120여개 시민단체 및 시민·활동가 200여 명과 더불어민주당·조국혁신당·진보당·사회민주당 및 무소속 국회의원 18명 등이 참여한 '시민참여기본법 제정 촉구 전국 시민사회 기자회견 참여자 일동'은 17일 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 시민참여기본법 제정을 촉구했다.이들은 이해식 의원이 대표발의한 시민참여기본법안이 지난해 12월 31일 발의된 이후 아직 공청회조차 열리지 않았다며 연내 처리를 요구했다.이들은 기자회견문에서 국가시민참여위원회를 부처별로 흩어진 시민참여 정책을 종합적으로 기획·조정·지원할 전담기구로 설명하면서, 정책결정 과정에 시민의 참여와 숙의가 반영되고 민주시민교육과 시민사회 활성화가 지속적으로 추진될 수 있어야 한다고 강조했다.이어 "시민은 통제의 대상이 아니다. 민주시민교육 시민사회활성화 제도로 보장하라"며 "주권자 참여 민주주의, 시민참여기본법 제정으로 실현하자", "시민참여기본법 연내 제정! 국회는 응답하라"고 촉구했다.