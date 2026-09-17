"오세훈은 몰라요"로 판 뒤집혔다? 아직은 섣부른 이유

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 16일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 명태균 여론조사 의혹 사건 2심 속행 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"오세훈이는 몰라요."

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- 명태균 "오 시장이 은밀하게 했고, 이건 소문나면 안 되고..."

- 김한정 "그런 얘기 했다는 것도 사실 나는 의문스럽다. 내가 너한테 자꾸 물어보잖아. 진짜 그러더냐."

- 재판부 "보기에 따라 '오세훈은 조작해 달라고 할 사람은 아니다. 그런데 강철원은 조작해 달라고 했다'는 취지로 읽히기도 한다."

- 김한정 "그건 명태균이가 강철원한테 얘기하고, 명태균이가 나한테 강철원이가 그렇게…."



- 재판부 "아니죠. 당시 강철원이 피고인에게 '명태균이 여론조사를 잘 만들어주는 사람이다' 이런 얘기를 한 적 있습니까."

- 김한정 "아뇨. 그런 얘기 한 적 없습니다."



- 재판부 "그럼 피고인이 여기서 말한 취지가 좀 다르네요."

- 김한정 "강철원이가 명태균한테 얘기한 걸 제가 그렇게 얘기한 것 같습니다."

- 재판부 "두 번째 녹취록을 보면 이런 대화를 하다가 피고인이 명씨에게 '강철원하고 통화했니'라고 묻는다. 피고인 주장에 따르면 당시 명씨가 오 시장 캠프와 소위 척을 진 상태였는데, 왜 강철원과 통화했는지를 확인하려 한 건가."

- 김한정 "처음부터 강철원하고 제가 사이가 안 좋은 걸 명씨가 이용한 것 같습니다. 나중에 보니까 여론조사도 강철원한테 연락해준 걸로 보여지고요. 그래서 제가 '이렇게 나오는 거 알고 있냐'고 하니까 알고 있다고 퉁명스럽게 말하길래, '아, 이놈이 몰래 통화하고 하는구나'라고 생각한 겁니다."



- 재판부 "소위 말하는 이중플레이를 하느냐는 취지인가."

- 김한정 "네."

큰사진보기 ▲명태균 씨가 11일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 '무상 여론조사 관련 정치자금법 위반 혐의' 항소심 2차 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

오세훈 서울시장의 '명태균 여론조사 비용 대납 의혹' 사건 항소심 재판에서 새로운 녹취파일이 공개된 뒤 나온 일부 보도만 보면, 1심 유죄 판결이 뒤집히는 것 아니냐는 섣부른 예측이 나온다. 녹취에 등장하는 명태균씨의 한마디 때문이다.이 말을 앞세워 '판이 뒤집혔다', '1심 판단과 정면으로 배치된다', '무죄를 입증할 증거가 나왔다'는 식의 해석이 이어지고 있다.그러나 서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)가 진행한 16일 공판에서 나온 내용을 처음부터 끝까지 살펴보면 상황이 그렇게 단순하지 않다.이 사건의 공소사실은 오세훈 시장이 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨에게 여론조사를 의뢰해 결과를 받아보고, 오 시장 후원자인 사업가 김한정씨에게 비용 3300만원을 대신 내게 해 불법 정치자금을 기부받았다는 것이다. 당시 오 시장 캠프 비서실장이던 강철원 전 서울시 정무부시장과 비용을 지급한 김씨도 정치자금법 위반 혐의로 함께 기소됐다.이날 재판부는 언론에서 강조하는 것처럼 '오 시장이 여론조사를 몰랐다'고 인정한 것이 아니다. 새로 제출된 녹취를 증거로 받아들인 뒤 오 시장 측과 특검 측의 해석을 들었고, 녹취의 다른 대목에 대해서도 김씨에게 직접 설명을 요구했다.우선 재판부가 무엇을 결정했는지부터 정확히 볼 필요가 있다. 김한정씨 측이 재판부에 제출한 것은 2021년 김씨와 명씨가 나눈 통화 녹음파일 3건이다. 김건희 특검(특별검사 민중기)은 전체 녹음파일이 제출되지 않았고 일부 파일의 원본성과 무결성을 확인할 필요가 있다며 증거 채택에 반대했지만 재판부는 이를 명씨 진술의 신빙성을 다투기 위한 '탄핵증거'로 받아들였다.법정에서 공개된 녹취에는 오 시장 측이 항소심에서 적극적으로 활용할 만한 대목이 존재한다.구체적으로 김씨는 명씨에게 자신이 오 시장을 돕고 싶어 일을 했다는 취지로 말한다. "그쪽에서 원한 것도 아니"라면서 자신이 나서 오 시장을 도우려 했다는 식의 발언도 나온다. 명씨 역시 김씨에게 "오세훈이는 몰라요", "걱정하지 말아요. 내가 알아서 할게"라고 말한다.이 발언을 근거로 오 시장 측은 김씨가 오 시장이나 강철원 전 서울시 정무부시장으로부터 '여론조사 비용을 대신 내달라'는 부탁을 받은 것이 아니라 자신의 판단으로 명씨에게 돈을 지급했다는 정황이라고 주장한다. 이 해석이 사실로 인정된다면 1심 유죄 판단은 다시 검토돼야 한다.지난 7월 1심 재판부(서울중앙지법 형사합의22부, 재판장 조형우 부장판사)는 일부 유죄 판결을 내렸다. 김씨와 명씨 사이에 특별한 친분이 없었던 점, 여론조사 실시 시점과 김씨의 송금 시점이 맞물린 점 등을 근거로 김씨가 오 시장 측 요청과 무관하게 자발적으로 상당한 비용을 부담했다고 보기 어렵다고 판단했다.그러나 녹취는 여기서 끝나지 않는다. 같은 녹취에는 명씨가 오 시장을 거론하며 "은밀하게", "소문나면 안 되고"라고 말하는 대목도 나온다. 김씨는 이에 실제 오 시장이 그런 말을 했느냐는 취지로 의문을 표시한다. 앞선 대화와는 다른 결로 해석되는 발언이다.특검과 재판부가 별도로 주목한 대목도 있다. 김씨가 명씨와 이야기하면서 "강철원(전 서울시 정무부시장)이 잘 만들어준다"라고 한 발언이다.특검은 이 표현이 김씨가 주장하는 '독자적 지원'의 경위와 맞지 않을 가능성을 제기했다. 김씨 주장대로 강 전 부시장과 명씨의 관계가 이미 틀어진 뒤 자신이 독자적으로 명씨와 접촉한 것이라면, 왜 과거 통화에서 강 전 부시장이 명씨를 여론조사를 '잘 만들어주는' 사람처럼 소개한 것으로 읽힐 수 있는 말이 나오느냐는 취지였다.재판부도 이 표현의 의미를 확인했다. 재판부는 "보기에 따라 '오 시장은 여론조사를 하는 건 알지만 조작해 달라고 할 사람은 아니다', '강철원은 (명씨가 여론조사를) 잘 만들어준다고 했다'고 읽히기도 한다"고 짚었다.재판부는 여기서 그치지 않았다. 김씨가 명씨에게 "강철원하고 통화했는지" 묻는 부분도 문제 삼았다. 김씨 주장대로 명씨와 오 시장 캠프가 이미 관계가 틀어진 상태였다면 왜 김씨가 명씨와 강 전 부시장의 통화 여부를 확인하려 했느냐는 질문이었다. 김씨는 자신과 강 전 부시장 사이가 좋지 않다는 사실을 명씨가 이용해 양쪽을 오가는 '이중플레이'를 한다고 생각했기 때문이라는 취지로 답했다.녹음파일의 제출 과정 역시 끝난 문제가 아니다. 김씨 휴대전화에서 확인됐다는 명씨와의 녹음은 모두 35개다. 김씨 측이 먼저 증거로 제출한 것은 그중 3개다. 김씨는 포렌식 과정에서 35개의 녹음이 확인됐다고 법정에서 진술했다.특검은 왜 전체 녹음 대신 피고인에게 의미 있다고 판단한 파일만 냈는지, 일부 파일의 저장·수정 이력이 다른 이유가 무엇인지 등을 문제 삼았다. 김씨 측은 파일을 편집하거나 조작한 적이 없다고 반박했다. 나머지 파일도 재판부가 요구하면 제출할 수 있다는 입장을 밝혔다.'새로운 녹취 하나로 1심 유죄 판결이 뒤집힐 수 있다'는 예측은 섣부르다. 앞서 1심 재판부는 유무죄 부분을 꼼꼼히 따졌다.1심 재판부는 여론조사 10건 가운데 5건에 대해서만 오 시장의 의뢰와 김씨의 비용 대납을 인정했다. 4건은 오 시장이 여론조사를 의뢰했다고 보기 어렵다고 판단했고, 나머지 1건은 오 시장의 의뢰 사실은 인정하면서도 김씨가 비용을 대신 냈다는 점은 증명되지 않았다고 봤다. 특검이 기소한 3300만원 가운데 2100만원만 불법 정치자금으로 인정했다.구체적으로 명씨 진술 중 오 시장이 울면서 전화했다거나 SH공사 사장 자리를 약속받았다는 등의 일부 진술은 과장됐다고 봤고, 카카오톡 대화와 문자·통화기록 등 객관적 자료와 일치하는 부분에 한해 신빙성을 인정했다.항소심 재판부는 새 녹취가 명씨 진술의 신빙성에 어느 정도 영향을 미치는지, 또 명씨 진술의 신빙성을 낮춰 보더라도 나머지 증거들만으로 1심이 인정한 의뢰·대납 관계가 유지되는지를 다시 살펴볼 것으로 보인다.결심공판은 내달 2일로 잡혔다. 특검 구형과 피고인 측 최종변론이 남았다.