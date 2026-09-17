초고압 송전선로에 충청권 주민 강력 반발... "왜 우리 마을인지 설명하라"

큰사진보기 ▲전국행동은 10일 오전 충남도청이 위치한 내포신도시에 도착해 충남도민들과 함께 기자회견을 열고 한전이 추진 중인 송전선로 추가 건설 계획을 즉각 중단하라고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲송전탑 '절연' 퍼포먼스국토를 뒤덮은 송전선로를 끊어내며 송전탑 반대의 뜻을 알리는 시민들 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인 반도체 국가산업단지 전면 재검토와 장거리 초고압 송전선로 건설 중단을 요구하며 전남 해남에서 서울까지 걷고 있는 '용인반도체산단 재검토·송전탑 반대 전국대행진단'이 7일 대전에서 이틀째 거리행진과 유성구청 앞 집회를 열고 송전선로 백지화를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

충청권을 지나는 초고압 송전선로 건설을 두고 지역 주민들이 사업 필요성과 노선 선정 근거를 공개하라고 요구하고 나섰다. 호남 반도체 클러스터 조성으로 현지 전력수요가 늘어나는 만큼 수도권으로 보낼 전력 규모부터 다시 계산해야 하며, 어느 지역을 통과할지 결정하는 과정에서도 주민들에게 충분한 정보를 제공해야 한다는 주장이다.17일 충청권 송전탑반대 주민대책위 등에 따르면 충남에서는 태안을 제외한 14개 시·군, 대전에서는 5개 자치구가 345kV 송전선로 경과대역에 포함된다. 경과대역은 최종 노선이나 철탑 위치가 아니라 송전선로가 지나갈 후보 구역을 뜻한다. 주요 사업에는 약 115㎞의 신정읍~신계룡, 약 62~72㎞의 신계룡~북천안, 약 106㎞의 신임실~신계룡 등이 있다.주민대책위는 "제12차 전력수급기본계획이 확정되기도 전에 노선을 확정하는 것은 예산의 이중 낭비"라며 입지선정 절차 중단과 전력 수요·공급을 다시 계산한 결과의 공개를 요구하고 있다.이들이 사업 재검토의 핵심 근거로 제시한 것은 호남 반도체 클러스터의 신규 전력수요다. 주민대책위에 따르면 지난 8월 체결된 전력공급 협약은 호남 반도체 클러스터에 2029년부터 우선 3GW 규모의 전력을 공급하고, 이후 전체 공급 규모를 6GW 이상으로 확대하는 내용이다.주민대책위는 6GW를 1년 내내 일정하게 사용한다고 가정하면 연간 전력소비량이 약 52.6TWh에 달한다고 설명했다. 이는 2024년 전남·광주의 발전량에서 소비량을 뺀 29.7TWh보다 많다며, 호남에서 남는 전기를 수도권으로 보낸다는 기존 계획의 전제를 다시 따져야 한다고 주장했다.다만 이 비교는 미래의 전력수요를 과거 발전·소비 실적과 비교한 것으로, 곧바로 호남의 전력 부족을 뜻하는 것은 아니다. 실제 공장 가동률과 앞으로 늘어날 발전량 등을 함께 반영해야 한다. 주민대책위는 이러한 변화를 고려해 각 송전선로가 얼마나 필요한지 다시 계산하고, 그 근거를 주민들에게 설명하라고 요구하고 있다.정부가 지난 8월 지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는 '지산지소형 전력시스템' 전환과 송전철탑 감축 검토 방침을 제시했다는 점도 강조했다. 새로운 전력수요와 정책 방향을 반영할 국가 차원의 계획이 마련되기 전에 개별 노선을 확정하면, 이미 추진 중인 사업이라는 이유로 재검토에서 빠질 수 있다는 우려다.예산 낭비 가능성도 제기했다. 필요성을 다시 확인하지 않은 선로에 입지선정·측량·보상 비용을 먼저 투입했다가 이후 계획이 바뀌면 지출한 비용을 회수하기 어렵다는 것이다. 호남 현지에 전력을 공급할 시설도 별도로 추진되는 만큼, 수도권행 장거리 송전망과 투자가 중복되는지도 검증해야 한다고 주장했다.이에 주민대책위는 제12차 전력수급기본계획과 장기 송·변전설비계획이 확정되고 입지선정 고시가 개정될 때까지 기존 기준에 따른 노선 확정을 중단하라고 요구했다. 호남 반도체 수요를 반영한 재산정 결과와 노선별 총사업비, 철탑 감축 검토 대상 목록도 공개하라고 촉구했다.이들은 "정부가 신설 철탑 최소화와 투명한 입지선정을 원칙으로 천명했다면, 그 원칙은 앞으로 시작할 사업이 아니라 지금 확정되고 있는 사업에 먼저 적용되어야 한다"고 강조했다.주민대책위는 "청년은 떠나고, 철탑만 남는다"며 지역소멸과 균형발전의 문제도 제기했다. 비수도권 대학 졸업 청년의 20.5%가 수도권에 거주한다는 국회미래연구원 자료를 제시하며, 일자리는 수도권에 집중시키고 지역에는 송전탑과 생태·경관 훼손 부담을 남겨서는 안 된다고 주장했다. 지역에서 생산한 전기를 지역 산업에 활용해 청년들이 고향에서 일할 기반을 마련해야 한다는 것이다.신정읍~신계룡 송전선로에서는 후보 구역을 정한 과정의 투명성도 쟁점이다. 김영광 충남 금산군 자문위원은 공개된 용역 지침과 정부 공간데이터를 활용해 계산을 재현했지만, 공개된 정보만으로는 한전이 정한 후보 구역과 같은 결과를 얻기 어려웠다고 밝혔다.김 자문위원의 검증자료에 따르면 후보 구역을 얼마나 넓게 잡을지 정하는 '경과대역 폭' 값을 바꾸는 것만으로도 결과가 크게 달라졌다. 그러나 한전이 실제로 어떤 값을 적용했는지 확인할 수 없었고, 정보공개 요구에도 사회적 갈등 유발을 이유로 공개를 거부했다는 게 김 자문위원 측 주장이다.후보 구역별 장단점을 비교할 자료와 주민 의견수렴 절차가 충분했는지도 문제로 제기됐다. 김 자문위원은 검토한 회의자료와 회의록에서 객관적인 비교평가 자료를 찾지 못했으며, 주민설명회도 후보 구역 의결 이후에 열렸다고 주장했다. 다만 독립적인 재현 계산은 한전의 원래 계산과 데이터·세부 조건이 다를 수 있다며, 계산이 틀렸다고 단정하는 것이 아니라 실제 적용값과 근거를 공개하라는 취지라고 설명했다.주민들은 정보 부족이 마을 간 갈등으로 이어지고 있다고 호소했다. 충남 금산군 진산면의 한 주민은 "마을마다 '우리 쪽으로 오지 말라'고 서로 눈치 보게 만들어놨다"며 "한전이 정확한 정보 공개를 하지 않으니 결국 여기는 주민끼리 싸우게 만드는 구조"라고 말했다.진산면에서 40년간 농사를 지었다는 또 다른 주민은 "우리 마을이 왜 후보가 됐는지 설명해 준 사람이 한 명도 없다"며 "종이 한 장이면 될 일을 두고 늙은 사람들 애만 태운다"고 답답함을 토로했다.또 다른 진산면 주민은 "비교 자료가 없으니 회의에서 할 수 있는 말이라곤 '우리 마을은 안 된다'뿐"이라며 "어제까지 같이 농사짓던 옆 마을과 저를 마주 앉혀 놓고 둘 중 하나를 고르라는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "갈등을 걱정한다면 감출 게 아니라 자료를 내놓으면 된다"고 강조했다.