"예산 깎은 게 아니라 빈칸이었다"... 추미애, 재정위기 해법으로 소통 꺼냈다

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 오후 경기도청 율곡홀에서 열린 주간회의를 주재하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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"예산을 상세히 들여다보니 1월에서 9월까지만 예산서가 있고, 10월, 11월, 12월은 빈칸이었다. 살림살이를 짜놓지 않고 가계부를 넘겨준 셈이다."

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추미애 경기도지사가 재정 비상상황을 둘러싼 논란 속에서 '소통과 협력'을 재정위기 극복의 해법으로 제시했다. 민선 8기 재정 운용에 대한 문제를 지적하는 동시에, 도지사와 실·국, 경기도의회 사이의 소통 부족이 재정 위기를 제때 제어하지 못한 원인 가운데 하나였다고 진단한 것이다.추미애 지사는 16일 주간회의에서 최근 업무보고를 다시 받으며 확인한 경기도 재정 상황을 설명하고 "예산을 쓰는 부서와 예산을 마련하는 부서 사이의 소통이 부족했다"고 밝혔다. 이어 "이를 조정하는 지휘관이 도지사여야 하는데 도지사와 실국 상호 간에도 소통되지 않았기 때문에 예산에 위기가 닥쳤음에도 불구하고 그것을 컨트롤하고 제어할 수 있는 시기를 놓쳤다"고 말했다.특히 최근 논란이 된 '민생예산 삭감' 문제에 대해서는 예산 편성의 구조 자체에 문제가 있었다고 주장했다.추미애 지사는 이어 "나머지 공란인 석 달 치 예산을 짜야 되니 항간에서 민생예산을 삭감했다고 오해하고, 도가 질타를 받고 있는 것"이라며 "삭감을 한 것이 아니다. 애초부터 예산이 빈칸이었다. 도가 임의로 삭감했다는 주장은 사실과 다르다"고 강조했다.경기도는 지난달 재정 비상상황을 선언한 뒤 5,465억 원 규모의 세출 구조조정을 담은 제2회 추가경정예산안을 마련했다. 추경안의 전체 규모는 42조 2,420억 원으로, 기존 예산보다 오히려 늘었지만 1,355개 사업을 원점에서 재검토해 세출을 조정했다. 도는 확보한 재원을 노인장기요양, 학교급식 등 필수 민생사업에 다시 투입한다는 방침이다.문제는 이 과정에서 '민생예산 삭감' 논란이 커졌다는 점이다. 경기도의회 국민의힘은 자체 사업 1,363개를 분석해 인건비·물건비 426억 원과 자치단체 이전 경비 571억 원 등이 삭감됐다고 주장하며 추경안을 비판했다. 반면 도 집행부는 필수 민생예산을 지키기 위한 불가피한 구조조정이라는 입장이다.도의회 다수당인 민주당에서도 추경안의 민생 관련 예산을 복원해야 한다는 목소리가 나왔다. 안광률 민주당 대표의원은 "마중물 같은 예산을 다 삭감하면 소상공인은 어떻게 살고 도민은 어떻게 사나"라며 민생예산 복원을 예고했다.전임 김동연 지사와의 책임 공방도 이어지고 있다. 김 전 지사는 15일 "확장재정은 책임 있는 선택"이라며 경기도가 재정위기 상황이라는 추 지사의 진단에 반박했고, 추미애 지사 측은 자구노력 없는 확장재정은 책임 있는 도정으로 보기 어렵다고 재반박했다.여기에 산후조리비 지원 중단과 도지사 관사 계약 문제까지 겹치면서 재정 논란은 단순한 예산 편성 문제를 넘어 도정 운영 전반에 대한 논쟁으로 번졌다. 산후조리비 지원 종료를 두고는 도민청원 참여자가 1만 6,000명을 넘었고, 관사 계약을 둘러싼 논란과 함께 추 지사 사퇴 요구 청원도 3만 명을 넘었다.추미애 지사가 이날 강조한 것은 단순한 지출 삭감만은 아니다. 취득세 중심의 경기도 세입 구조와 복지지출 증가라는 구조적 문제를 함께 손봐야 한다는 주장이다.추 지사는 "경기도는 전국에서 유일하게 인구가 늘고 출생아와 고령 인구가 모두 전국 최다를 기록하고 있다"며 복지 수요 증가를 지적했다. 반면 도세의 절반을 차지하는 취득세는 기존 11조 원에서 8조 원대로 줄었고, 토지거래허가구역 지정 등의 영향으로 추가 감소도 예상된다고 설명했다.그러면서 "지방세제를 제도적으로 고치지 않고는 경기도는 헤어 나올 방법이 없다"고 말했다.앞서 추미애 지사는 지난 8월 재정 비상상황을 선언하면서 2025년 지방채 발행액이 9,430억 원으로 당시 발행 한도 9,460억 원의 99.6%에 달했고, 기금 재원도 상당 부분 활용됐다고 지적한 바 있다.따라서 추 지사의 이날 발언은 민선 9기 출범 이후 이어진 재정 논란에 대한 방어 논리를 넘어 향후 도정 운영의 방향을 제시한 것으로 볼 수 있다. 불필요하거나 중복되는 사업을 조정하는 동시에 세입 구조 자체를 바꾸고, 도의회와 실·국의 협의를 강화하겠다는 것이다.추미애 지사는 "서로 소통해 나가면서 중복 사업도 조정하고, 업무 효율도 높이자. 소통이 재정위기 극복의 해법이다"라며 "도지사실 문은 언제든 열려 있다. 도의회와 상의하고, 실·국도 현안을 늘 협의하자"고 말했다.