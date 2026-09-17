"미국·이스라엘-이란 전쟁, 명백한 침략전쟁 파병 거부하라"

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호르무즈 해협 파병 반대 목소리가 계속되고 있는 가운데 충남 홍성YMCA가 "명백한 침략 전쟁"이라며 "이재명 정부는 미국의 파병 요구를 단호히 거절하라"라고 촉구했다.홍성YMCA 16일 성명을 통해 "2026년 2월 28일, 미국과 이스라엘은 선전포고 없이 이란에 대한 대규모 공습을 감행했다. 전쟁이 시작된 지 6개월이 넘도록 교전은 끝나지 않고 있다"라며 "많은 전문가는 이 전쟁이 의회의 승인 없이 시작되어 미국 국내법상 위법이며 자위권 요건을 갖추지 못했고 유엔 안보리의 승인도 받지 않아 유엔 헌장의 무력 사용 금지 원칙에도 위배된다고 지적한다. 이것이 우리 국민이 불려 나갈 전쟁의 실체다"라고 지적했다.그러면서 "이 전쟁을 일으킨 미국은 이제 동맹국에 청구서를 내밀고 있다. 트럼프 대통령은 지난 3월 자신의 소셜미디어에 중국·프랑스·일본·한국·영국을 직접 거명하며 미국이 홀로 해상을 보호하는 시대는 끝났으니 즉각 군함을 파견하라고 요구했다"라며 "최근에는 '한국이 돕지 않는다'며 공개적으로 불만을 표출하고 한미 연합훈련 축소까지 지시했다. 이것은 동맹국에 대한 명백한 협박이다. 동맹은 그런 것이 아니다"라고 주장했다.이어 "이란은 한국이 군사적으로 개입할 경우 이를 전쟁 참여로 간주하겠다고 이미 경고했다. 파병으로 이란과의 관계가 악화되면 현지 교민, 중동 지역의 우리 민간 시설, 호르무즈 해협을 지나는 우리 선박의 안전이 곧바로 위협받는다. '비전투 전력'이라는 말로 국민을 호도하지 말라"고 촉구했다.그러면서 "정부는 파병이 아니라 외교로, 중동의 평화와 우리 국민의 안전을 지키는 방안을 마련하라"고 촉구했다.