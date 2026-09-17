박수현 지사 "공주를 충남 내륙권 새 성장 거점으로"

▲박수현 지사 “공주 충남 내륙권 새로운 성장 거점으로 도약” 박수현 충남지사는 17일 공주시를 방문해 민선 9기 도정 방향과 공주 발전 구상을 공유하는 ‘충남통(通)행’ 세 번째 일정을 진행했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲언론인과의 간담회 모습. ⓒ 충남도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도민과의 대화 기념촬영. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남지사는 17일 공주시를 방문해 민선 9기 도정 방향과 공주 발전 구상을 공유하는 '충남통(通)행' 세 번째 일정을 진행했다.행사는 최원철 공주시장과의 간담회를 시작으로 언론인 간담회, 시의회 방문, 도민과의 대화 순으로 추진됐다.특히 행사 현장에는 '도지사 직통 현장 민원실'을 설치해 건설·교통, 농축산, 환경, 문화, 보건·복지 등 각 분야 도 공무원들이 시민들의 생활 속 불편과 건의 사항을 직접 접수·상담하며 큰 호응을 얻었다.충남도는 접수된 민원의 처리 과정과 결과를 신속히 안내해 도민 체감도를 높일 방침이다.공주문예회관에서 열린 공주시민과의 대화에서 박 지사는 공주를 내륙 성장 거점으로 만들기 위한 핵심 과제들을 직접 설명했다.충남도는 태안부터 서산공항, 내포신도시, 청양, 공주, 세종을 거쳐 대전까지 146.7㎞를 잇는 '충청내륙철도'의 제5차 국가철도망 구축 계획 반영에 총력을 기울인다.또한 보령~공주~대전을 연결하는 '충청 동서축 고속도로' 및 '아산~세종 광역도로망'의 국가 계획 반영을 추진 중이다.아울러 공주종합버스터미널과 세종시 한별동을 연결하는 '공주~세종 광역BRT 1단계(18.5㎞)'는 올해 말 준공 및 시범 운행을 거쳐 내년 1월 정식 개통할 예정이다.세종시의 주거·업무·산업 수요를 흡수할 자족형 신성장 거점 도시인 '송선·동현지구'는 행정 절차를 조속히 마치고 연내 착공에 나선다.KTX 공주역 역세권 역시 접근성과 인근 산업단지 수요 등을 면밀히 검토해 단계적 활성화 방안을 마련할 계획이다.더불어 2029년까지 160억 원을 투입하는 '강소형 스마트 도시 조성사업'을 통해 자율주행 셔틀버스, AI 기반 맞춤형 교통 서비스, 드론 재난 관리, 스마트 상권 등 시민 체감형 첨단 서비스를 구축한다.공산성, 무령왕릉과 왕릉원, 고마나루 등 공주 지역 핵심 유적 6개소에 대한 발굴·정비 및 활용을 확대하고, '백제왕도 핵심 유적 보존·관리 추진단' 유치와 '세계유산 탐방거점센터' 건립을 추진한다.이와 함께 공주의 우수한 전통 도자 문화를 계승하기 위해 도자문화단지 및 도자체험홍보관을 복합 문화예술 공간으로 조성할 방침이다.박수현 지사는 "교통 여건이 뛰어난 공주는 세종시와 인접해 있을 뿐만 아니라 백제 역사문화 자산이 풍부한 지역"이라며 "시민들의 목소리를 세심하게 살피며 공주가 충남 내륙권의 새로운 성장 거점으로 도약할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.