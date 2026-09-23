고민을 적어 넣으면 편지가 옵니다

'소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, '먹고사는 일'로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 '소셜디자이너'로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

큰사진보기 ▲청년의 고민편지에 인생 선배가 답장하는 ‘끼리우체통’이 설치된대구 북구청년꿈드림센터에서 만난 임승휘 끼리우리 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 끼리우리를 함께 만들어 운영하고 있는 김기재 공동대표님과도 세대가 다르다고요.

큰사진보기 ▲대구시민공익활동지원센터 '씨앗' 사업에 선정되며 '세대 간 소통'의 물꼬를 튼 끼리우리. 90년대생 김기재 대표(오른쪽에서 두 번째)와 80년대생 임승휘 대표(오른쪽 끝) 역시 서로 다른 세대로, 대화를 통해 관점을 넓히는 소통의 즐거움을 직접 실천하고 있다. ⓒ 끼리우리 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 구도심의 문화공간 '대화장'에 모여 식사를 나누며 세대 간의 벽을 허무는 모습. 끼리우리는 2024년 한 해 동안 MBTI부터 가치관, 정치까지 다양한 주제로 생각을 나누는 '세대 통합을 위한 대화의 장'을 총 6회에 걸쳐 진행했다. ⓒ 끼리우리 관련사진보기

- 그렇게 시작한 끼리우리의 첫 활동이 '리버스 멘토링'이군요. 청소년과 청년이 어르신에게 키오스크 사용법을 알려주는 일이었다고요.

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- 그래서 이후에는 여러 세대가 만나는 대화 프로그램을 운영하게 된 거군요! 어르신과 청년이 스파게티를 먹으며 MBTI, 퍼스널컬러를 주제로 대화를 나눠보자는 기획이 재밌어요.

큰사진보기 ▲“기계를 사용하지 못해서 공간만 이용했습니다. 커피값을 두고 갑니다.” 도서관 무인카페에 남겨진 메모 한 장에서 끼리우리의 첫 활동 ‘세대 소통을 위한 리버스 멘토링:키오스크’이 시작됐다. ⓒ 끼리우리 관련사진보기

- 지난 해부터는 청년의 고민 편지에 인생 선배가 답하는 '끼리우체통 우리편지' 프로젝트를 시작하셨다고요.

- 어떻게 세대소통의 도구로 '편지'를 생각하게 된건가요?

- 청년의 고민편지와 인생 선배의 답장에는 실제로 어떤 내용들이 담기나요?

큰사진보기 ▲청년의 고민 편지에 인생 선배가 손편지로 답장을 보내는 '끼리우체통 우리편지' 워크숍 현장. 익명의 편지를 매개로 서로 다른 세대가 깊이 있는 대화를 나누고 있다. ⓒ 끼리우리 관련사진보기

- 고민 편지로 수성대학교에서 토크콘서트까지 열게 된 사연도 궁금해요.

- 끼리우리 프로그램에 참여한 시민들은 '참가자'에 머물지 않고, 다음 활동을 함께 만드는 동료가 되는 것 같아요.

큰사진보기 ▲수성대학교 축제 현장에서 열린 '세대 공감 토크콘서트'에서 청년과 만학도가 서로 주고받은 고민과 경험담이 사연으로 나누어지고 있다. ⓒ 끼리우리 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 2호선 범어역 문화예술공간 대구아트웨이에서 개최된 '세대를 잇다, 끼리우체통 우리편지' 전시회. 청년과 중장년·노년층이 편지로 주고받은 고민과 공감의 문장들이 지하철역 이용객들을 맞이하고 있다. ⓒ 끼리우리 관련사진보기

- 편지 한 통으로 세대 단절이라는 큰 문제를 바꿀 수 있느냐는 질문도 받을 것 같아요. 활동 3년 차인 만큼 지속하는 방법도 고민하고 계실 테고요.

- 앞으로 끼리우리가 만들고 싶은 대구는 어떤 모습인가요?

큰사진보기 ▲“돌아보니 용기가 생겨서 시작한 것이 아니라, 시작했기 떄문에 조금씩 용기가 생겼던 것 같아요” 낯선 청년의 고민에 진심을 담아 꾹꾹 빼꼭하게 눌러쓴 손편지. 한 사람의 경험과 공감이 또 다른 이에게 전해지며, 대구라는 도시 안에 서로를 따뜻하게 연결하는 대화의 고리가 만들어지고 있다. ⓒ 끼리우리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.희망제작소는 지역과 사회의 문제를 자신의 일로 풀어가는 사람들을 ‘소셜디자이너’로 호명하고, 이들을 발굴·연결해왔습니다. 2026년에는 KB금융그룹과 함께 청년이 지역에서 자기 일을 만들고 지속할 수 있는 가능성에 주목합니다. 이 인터뷰는 2026 소셜디자이너 사업과 사회적가치투자SIR대회로 이어지는 여정의 일부로 제작되었습니다.







인터뷰: 최나현 사회혁신팀 선임연구원, 이혜진 사회혁신팀 연구원

글 : 최나현 사회혁신팀 선임연구원