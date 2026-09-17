한국형 학교시민교육 원칙, '보수·진보' 만장일치 확정

큰사진보기 ▲차정인 국가교육위원회 위원장이 4일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제9차 회의(임시회)를 주재하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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전 세계 학교시민교육에 영향을 준 독일의 보이텔스바흐 합의를 이어받은 한국형 학교시민교육 원칙이 대통령 소속 국가교육위원회(국교위)에서 확정됐다. 보·혁 인사로 구성된 국가교육위원들이 만장일치로 합의한 결과물이다. 2016년 징검다리교육공동체란 교육단체가 한국형 '보이텔스바흐 합의'를 제안한 이래 10년 만에 처음 성사된 것이다.국교위는 17일 오전 본위원회 제10차 회의를 열고 '학교시민교육 기본원칙'을 확정했다. 국교위는 이 원칙을 교육부로 곧바로 통보할 예정이다. 교육부는 이 원칙을 고시 수준으로 격상해 학교에 적용하는 방안을 국교위와 검토해 온 것으로 알려졌다.전문과 3개의 장, 14개 조로 구성된 이 원칙에는 학교시민교육에 대한 원칙과 방법, 학생과 교원 보호에 대한 내용이 들어 있다.이 원칙은 전문에서 "그동안 학교 현장에서는 교육의 필요성이 있는 상황에서도 정파적 시비를 우려해 침묵하는 경우가 많았다"라면서 "교육을 회피하거나 일방적으로 주입하는 방식으로는 미래 우리 사회 주인공들의 시민 역량을 함양할 수 없다"라고 짚었다.이어 이 원칙은 "독일의 보이텔스바흐 합의를 거울삼아 우리 사회의 특수성을 반영한 새로운 교육적 기본 원칙을 세운다"라면서 "오늘 우리가 세우는 원칙은 사회적으로 견해가 나뉘는 사안에 대한 일방적인 주입 교육을 금지하는 한편, 옳고 그름이 분명한 사안은 명확하게 교육하도록 함으로써 학생의 시민 역량 함양을 목표로 한다"라고 강조했다.이에 따라 이 원칙은 제12조(명확성, 논쟁성)에서 "사회적으로 견해가 나뉘는 사안은, 주입이 되지 않도록 정치적 중립성을 유지하면서, 다양한 관점 제시를 통해 논쟁성 자체를 학습의 기회로 삼는다"라고 규정했다.제11조(혐오와 차별, 극단주의 배격)에서는 "학교는 학생에게 편견, 모욕, 따돌림, 조롱과 비하, 혐오와 차별의 말과 행동이 민주 시민의 자세에 어긋나는 행위임을 깨닫도록 가르친다"라면서 "학교는 학생에게 폭력이나 극단적 말과 행동으로 자신의 주장을 관철하려는 모든 형태의 극단주의를 배격하도록 가르친다"라고 강조했다.사회적 논쟁 내용에 대해서는 논쟁적으로 가르쳐야 하지만, 혐오와 폭력에 대해서는 명확하게 배격하도록 가르쳐야 한다는 뜻이다.이 원칙은 제14조(안정성의 원칙)에서 "학생은 불이익에 대한 우려 없이 자신의 의견을 자유롭게 표현하며 다양한 자치 활동 및 교육적 목적에 따른 사회 활동에 참여할 수 있어야 한다"라면서 "교원의 학교시민교육 활동은 부당한 압력이나 간섭을 받아서는 안 된다"라고도 지적했다. 또한 제5조(정당한 교육활동 보호)에서는 "교원의 정당한 학교시민교육 활동은, 민사상·형사상·행정상 책임의 대상이 되지 않도록 관련 법령이 정하는 바에 따라 보호 받아야 한다"라고도 했다.이 원칙 확정에 대해 차정인 국가교육위원장은 "이 기본 원칙을 합의하기 위해 국교위가 7개월간에 걸쳐 국민 참여 논의 활동을 펼쳐왔다"라면서 "이번 국교위 본위원회에서 보수와 진보를 막론하고 모든 위원이 뜻을 같이해 해당 원칙을 확정하게 된 것은 역사적인 일이다. 이 원칙이 대한민국 학교시민교육을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 기대하고 있다"라고 말했다.