서부발전, AI 혁신·윤리경영 성과... '한국경영대상' 2관왕

큰사진보기 ▲한국서부발전이 17일 서울 서초구 엘타워에서 열린 ‘2026 한국경영대상’ 시상식에서 인공지능 경영 부문과 윤리·인권경영 부문 대상을 수상하며 2관왕에 올랐다. 윤리·인권경영 부문은 올해까지 4년 연속 수상했다. ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군에 본사를 둔 한국서부발전이 인공지능(AI)을 활용한 경영·현장 혁신과 기관장 주도의 내부통제 및 청렴경영 성과를 인정받아 '2026 한국경영대상' 2관왕에 올랐다.한국서부발전은 17일 서울 서초구 엘타워에서 산업정책연구원(IPS)이 주최한 '2026 한국경영대상' 시상식에서 기업·기관 분야 '인공지능 경영 부문'과 '윤리·인권경영 부문' 대상을 각각 수상했다고 밝혔다.특히 윤리·인권경영 부문에서는 4년 연속 수상 기록을 세우며 투명하고 신뢰받는 공기업 경영체계를 꾸준히 정착시켜 온 성과를 다시 한번 인정받았다.올해로 10회를 맞은 한국경영대상은 차별화된 경영전략과 성과를 바탕으로 국가 산업·경제 발전에 기여한 최고경영자와 기업·기관을 발굴하기 위해 마련됐다. 산업정책연구원이 주최하고 산업통상부와 기후에너지환경부, 중소벤처기업부 등이 후원한다.서부발전은 생성형 인공지능과 실물 인공지능(Physical AI), 디지털트윈 등 첨단기술을 개별 업무에 단순 적용하는 수준을 넘어 경영혁신과 발전소 운영, 현장 안전관리 전반으로 확대한 점에서 높은 평가를 받았다.대표적인 성과는 발전공기업 최대 규모의 자체 생성형 인공지능 서비스인 '위피봇'이다.서부발전은 국가보안시설인 발전소의 특성을 고려해 외부망과 분리된 자체 구축형인 온프레미스 방식의 인공지능 기반을 마련했다. 이를 사내 규정과 기술자료 검색, 문서 작성 등 다양한 행정업무에 활용하고 있다.최근에는 인공지능 에이전트 기술을 활용한 행정업무 자동화까지 적용 범위를 넓혔다. 그 결과 업무 효율을 30% 이상 높이고 연간 약 10만 시간의 업무시간을 줄이는 성과를 거뒀다.발전 현장에도 인공지능 기술을 적극 도입했다.서부발전은 실물 인공지능 기술이 적용된 지능형 자율점검 로봇을 발전소 현장에 투입하고, 발전공기업 가운데 유일하게 모바일 스마트 안전관리 시스템을 구축했다.작업계획 수립부터 위험성 평가와 현장점검에 이르는 안전관리 전 과정을 디지털화해 연간 약 7300시간의 설비점검 시간을 절감했다. 근로자가 위험지역에 직접 투입되는 고위험 작업도 줄여 생산성과 안전성을 동시에 끌어올렸다는 평가다.윤리·인권경영 부문에서는 이정복 사장이 직접 주도한 청렴 리더십과 사후 적발보다 예방에 중점을 둔 내부통제 체계가 주목받았다.이 사장은 분기마다 '청렴 액션플랜 점검회의'를 주재하며 부서별 청렴과제 이행 상황을 직접 살피고 있다. 타운홀 미팅과 화상회의 등을 통해 발전 현장 직원들과의 소통도 확대했다.고위직을 대상으로 시작한 '청렴릴레이 선언'은 전사 부장급까지 확대됐다. 경영진 중심의 청렴 실천을 간부와 현장 직원이 함께 참여하는 전사적 조직문화로 확산시킨 것이다.제도적 기반도 강화하고 있다.서부발전은 국민권익위원회의 한국형 준법·윤리경영 자율준수 프로그램인 'K-CP' 표준에 맞춰 관련 사규와 지침을 정비했다. 부패방지경영시스템(ISO 37001)과 준법경영시스템(ISO 37301)의 통합인증도 추진하고 있다.이와 함께 전사 업무의 위험요인을 체계적으로 관리하는 통합 위험통제지표(RCM)를 구축하고 '인공지능 청렴 챗봇'을 도입하는 등 인공지능 기술을 접목한 내부통제 체계를 마련했다.청렴문화 확산 대상도 임직원에서 협력기업으로 넓혔다.서부발전은 노·사·감이 함께하는 '존중받을 권리 실현' 캠페인을 통해 직장 내 갑질과 부당지시 예방에 나서고 있다. 협력기업과는 'WP청렴혁신포럼'을 운영하며 발전 현장의 부패 유발요인을 발굴·개선하고 협력업체의 고충과 의견을 상시 청취하고 있다.이정복 서부발전 사장은 "이번 수상은 인공지능을 활용해 업무와 발전소 운영·안전을 혁신하고, 투명하고 신뢰받는 경영체계를 만들기 위해 노력한 성과를 인정받은 것"이라고 말했다.이어 "앞으로도 인공지능을 경영과 발전 현장에 적극적으로 활용하고 실효성 있는 내부통제와 청렴문화를 정착시켜 대한민국 에너지산업의 지속 가능한 혁신을 이끌겠다"고 밝혔다.