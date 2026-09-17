친환경 '공유 장바구니'로 더한 전통시장 활력

큰사진보기 ▲탄소중립 실천캠페인 '장바구니 기부 전달식' ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

민족 대명절을 앞두고, 아이들의 작은 손길이 모인 친환경 온기가 전통시장 활력으로 이어졌다.(사)세종환경교육(이사장 손경희)과 세종시환경교육센터(센터장 이채연), 세종환경어린이집이음협회(회장 전재희)는 17일 오후 2시 조치원 세종중앙신협에서 관내 어린이집 40개소가 동참한 탄소중립 실천캠페인 '장바구니 기부 전달식'을 가졌다.이번 기부 행사는 세종시 영유아, 학부모, 교직원이 가정 내 안 쓰는 장바구니와 에코백을 모아 자원순환의 가치를 실천한 결실이다. 가정에 쓰지 않고 방치된 장바구니들을 모아 전통시장 방문객의 손을 거쳐 돌려쓰게 만드는 이번 '공유 장바구니' 사업은 재사용 횟수를 극대화하여 지역사회의 탄소배출 저감에 실질적이고 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.명절 대목을 앞두고 세종중앙신협에 비치되는 '공유 장바구니'는 조치원시장을 찾는 방문객과 상인 누구나 자유롭게 빌려 쓰고 반납하는 순환 시스템으로 운영되어, 일회용품 감축과 전통시장 상생이라는 가치를 동시에 실현한다.이날 행사에는 이채연 세종시환경교육센터장을 비롯하여, 전재희 세종환경어린이집이음협회장, 홍종용 세종중앙신협 이사장 등 기관별 관계자가 참석해 뜻깊은 나눔의 의미를 공유했다.이채연 세종시환경교육센터장은 "영유아기와 가정에서부터 시작된 작은 자원순환의 발걸음이 거버넌스를 거쳐 명절 대목을 맞아 조치원전통시장과의 상생으로 꽃피워 더욱 뜻깊다"며 "방문객들이 공유 장바구니를 통해 가치 있는 소비와 탄소중립을 체감하는 명절이 되길 바란다"고 전했다.홍종용 세종중앙신협 이사장은 "지역 서민금융기관으로서 명절을 맞아 시장을 찾는 발걸음에 따뜻한 온기를 더하고, 친환경 공유 문화를 확산하는 마중물이 되어 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 전재희 세종환경어린이집이음협회장은 "아이들과 학부모들의 마음이 담긴 장바구니가 명절 시장 활성화에 보탬이 된다니 큰 보람을 느낀다"고 전했다.세종시환경교육센터와 세종환경어린이집이음협회는 앞으로도 거버넌스 체계를 바탕으로 일상 속 생태적 자원순환과 지역사회 상생의 가치를 다채롭게 펼쳐갈 계획이다.