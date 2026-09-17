엄마의 한숨... 나는 직접 호박죽을 만들기로 했다

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큰사진보기 ▲늙은 호박 삼총사공원 앞 트럭에서 내린 둥근 호박 ⓒ 김효숙 관련사진보기

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"엄마, 근데 호박에 하얀 게 보이는데 괜찮아?"

"분가루가 내렸구나. 그럼 됐다. 이제 내리자."

"엄마, 왜? 갑자기 무슨 일이야?"

"음...그냥 속상해서. 이제 늙은 호박을 봐도 들고 올 수가 없다."

"사장님! 호박 얼마예요?"

"좀 전엔 만 원 주고 팔았는데, 싸게 줄게요. 8천 원."

큰사진보기 ▲칼로 잘라낸 호박씨앗이 실하게 달린 호박 조각 ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲석박지처럼 썰어 놓은 호박엄마께 드리려고 냉동실에 소분해 놓았다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲블렌더로 갈기푹 끓인 호박을 블렌더로 갈아주면 입자가 고와진다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲호박죽속노랑 호박죽 한 그릇 ⓒ 김효숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

어느새 9월하고도 열흘이 훌쩍 지나갔다. 한낮에는 여전히 햇살이 맹렬히 비추지만 아침저녁으로는 서늘한 바람이 분다. 창문을 닫고 자는데도 새벽녘에 찬 기운이 들이닥쳤다. 몸을 웅크리고 이불을 뒤집어쓰고 애써 다시 잠을 청하려는데, 늦게 찾아온 모기떼가 귓가에 앵앵거린다. 억지로 몸을 일으켜보니 얼굴은 부석하고 목도 칼칼하다.'아, 호박죽 먹고 싶다.'여섯 시다. 창밖으로 부옇게 햇살이 퍼지려 한다. 여름내 새벽 운동이 습관으로 자리 잡았다고 여겼는데 바람 끝이 차가워지니 몸이 게을러지려 한다. 마음을 다잡고 운동화 끝을 단단해 매고 공원으로 향했다. 이제 겨우 사위가 밝아지는데도 멀리 보이는 공원에는 트랙을 따라 걷고 뛰는 사람들로 가득하다.공원 입구에는 늘 그랬듯이 트럭이 서 있다. 부지런한 사장님은 여섯 시면 어김없이 트럭에 가득 쌓인 상자를 하나씩 내려놓는다. 여름내 감자를 팔더니 9월 되면서 고구마 상자도 보이기 시작했다. 고구마 상자를 슬쩍 쳐다보고 지나가려는데 오늘은 누렇게 익은 둥근 호박이 맘에 들어왔다. 입맛을 쩝쩝 다시면서 억지로 눈길을 돌려 트랙을 돌았다.엄마는 해마다 봄이 오면 마당 가에 호박씨를 심었다. 대문 담벼락을 타고 올라간 줄기가 창고 지붕 위에 자리 잡고 열매를 맺기 시작하면 나는 바빠졌다. 엄마가 아침마다 몸이 가볍다는 이유로 나를 대문 옆 창고 지붕으로 올려보냈기 때문이다. 나는 발 아래에서 기왓장이 흔들리고 버석거릴 때마다 바닥으로 떨어질까 봐 무서웠지만 나 말고는 아무도 해내지 못할 거라는 엄마 말을 그대로 믿고 아침이면 또다시 지붕에 올라갔다.잔뜩 쫄았던 가슴을 진정시키며 지붕 아래에서 기다리던 엄마에게 호박과 호박잎을 한 아름 안겨 주었다. 엄마는 내게 고맙단 말도 미안하단 말도 하지 않았다. 나는 속상했지만 하나밖에 없는 아궁이에 밥을 안치고, 감자와 호박을 나박나박 썰며 찌개를 준비하며 분주하게 움직이는 엄마를 바라볼 수밖에 없었다. 밥상에 올라온 된장찌개와 호박 나물을 보면 기분이 좋았다. 아무도 칭찬하지 않았지만 나는 내가 참 기특했다.해가 짧아지면서 호박꽃이 잘 피지 않더니 호박도 몇 개 달리지 않았다. 엄마는 여느 때처럼 대문을 타고 오르는 내게 말했다. "실해 보이는 거 네댓 개는 따지 말고 남겨 둬." 나는 엄마 말의 의미를 알지 못했지만 그냥 그대로 했다. 아침저녁으로 서늘한 바람이 불며 가을이 깊어지니 더 이상 호박이 더 이상 열리지 않았다. 그 덕에 나는 아침마다 지붕에 올라가지 않아도 되었다.바람 끝이 차가워 긴소매 옷이 일상이 된 어느 날, 엄마는 다시 나를 지붕에 오르게 했다. 억지로 몸을 일으켜 지붕에 오르면 누렇다 못해 주황색이 된 호박이 지붕 곳곳에서 기다리고 있다.엄마는 호박 줄기를 걷어 내고 호박을 다 따오라고 했다. 낑낑거리며 호박을 건네면 엄마는 바람이 잘 통하는 뒤꼍에서 잘 말려 광(창고)에 넣어 두었다.엄마는 몸이 허하거나 감기 기운이 있을 때면 광에서 늙은 호박을 꺼냈다. 누렇고 질긴 껍질을 칼로 벗기고 씨앗을 툭툭 털어내 물에 씻었다. 잘 말린 호박씨는 겨우내 입이 심심할 때마다 나와 동생의 간식 역할을 톡톡히 해냈다. 먹거리가 귀했던 그 시절, 엄마는 그저 아이들 입에 들어갈 거리가 있다는 것만으로도 만족했다.동생과 내가 호박씨를 까먹는 동안 엄마는 껍질을 벗긴 속 노란 호박을 숭덩숭덩 썰어 죽을 끓였다. 나는 아궁이에서 퍼지는 달큰한 향이 무척 좋았다. 엄마가 죽을 한 그릇 퍼주면 호호 불어가며 먹고는 더 먹고 싶어 입을 달싹이고는 했다.몇 해 전까지만 해도 엄마는 시장이나 생협, 아니면 동네 트럭 장사가 들어오기만 해도 누렇게 잘 익은 호박을 사서 질긴 껍질을 손수 벗겨 호박죽을 끓여놓고 딸을 기다렸다. 김이 모락모락 나는 샛노란 죽을 한 그릇 먹고 나면 몸이 한결 가벼워지곤 했다. 그러곤 엄마가 냉동실에 보관해 둔 호박 봉지를 들고 집에 와 죽을 끓여 먹곤 했다.며칠 전에 엄마와 통화를 하는데 갑자기 땅이 꺼지라 한숨을 쉬셨다. 볕이 좋아 산책도 하고, 점심, 저녁 잘 드셨다면서 무슨 영문인지 알 수 없었다.무심하게 엄마 말을 듣던 나는 화들짝 놀랐다. 한동안 아무 대꾸도 할 수 없었다. 그동안 구순을 바라보는 허리 굽은 엄마가 해주는 호박죽을 넙죽넙죽 받아먹기만 했던 나다. 하루하루가 다르다는 말을 들으면서도 엄마는 늘 그 자리에 엄마가 있을 거라고 여겼다. 올해도 엄마가 끓여 줄 호박죽을 기다리고 있었다. 애써 말 머리를 돌리고 아무렇지도 않은 듯 깔깔거리며 수다를 떨었지만, 엄마의 한숨이 계속 머릿속에서 떠나지 않았다.평소처럼 트랙을 돌면서도 마음은 계속 공원 입구에서 본 늙은 호박을 떠나지 못했다. 한 시간 가까이 걷고 뛰다 다시 공원을 나서려는데 호박이 눈길을 붙잡았다. '너무 무거울 거야. 혼자 어떻게 들고 가려고?' 애써 외면하고 건널목을 건넜지만 결국 되돌아왔다.솔직히 가격을 생각할 겨를이 없었다. 빨리 호박죽을 해 먹고 싶은 생각에 앞뒤 따지지 않고 셈을 치르고 호박을 덥석 받아 들었다."허리가 휘청일 만큼 무거웠지만 마냥 기분이 좋았다. 중간에 여러 번 멈춰 서서 호박과 씨름해야 했지만 입가엔 웃음이 떠나지 않았다.집에 돌아와 부엌칼을 들고 호박을 가르려는데 씨알도 먹히지 않았다. 혹시 더 무른 곳이 있을까 싶어 곳곳에 칼집을 내보려 했지만 택도 없었다. 어쩔 수 없이 남편이 올 때까지 기다리기로 했다. '일각이 여삼추'라는 말을 실감했다. 주말까지 출근한 남편이 괜히 미워졌다. 저녁을 먹자마자 남편의 손을 빌었다. 남편이 호박을 썰면 나는 작은 칼로 껍질을 벗겨내고 씨앗을 털었다. 나는 호박을 섞박지 모양으로 큼직하게 썰었다.세 무더기로 나누어 하나는 냄비에 넣고 두 무더기는 엄마가 하던 모양을 흉내 내 비닐에 나누어서 냉동실에 넣었다. 엄마가 보면 얼굴에 웃음꽃이 필 것 같아 나도 몰래 입꼬리가 계속 올라갔다.이제 죽을 끓일 차례다. 호박이 담긴 냄비에 물을 자작하게 붓고 끓인다. 호박이 끓어오르면 소금을 한 꼬집 뿌리고 물러질 때까지 중불에서 뭉근하게 끓인다. 물컹해진 호박을 주걱으로 으깬다. 불을 끄고 찹쌀가루나 쌀가루를 취향에 맞게 넣고 약불로 잘 저어주며 기포가 생겨 폭폭 터질 때까지 끓인다(호박 양의 10분의 1을 기본으로 생각하면 된다). 씹히는 맛이 싫으면 블렌더에 넣고 갈면 된다. 필자는 도깨비방망이라는 무선 블렌더가 있어 냄비에서 바로 갈았다. 잘 저어주지 않으면 눌어붙거나 죽이 부엌 천장까지 튀어 오를 수 있다. 잘못하면 얼굴이나 손에 튀어 화상을 입을 수도 있으니 긴 주걱으로 저어주는 게 좋다.김이 모락모락 나는 호박죽을 한 국자 떠서 그릇에 담았다. 엄마를 생각하며 다듬고 끓여서인지 엄마의 손맛이 조금은 느껴졌다. 남편도 장모님 표에 뒤지지 않는다고 엄지를 세워주었다. 나는 호박죽을 먹자마자 엄마한테 전화를 걸었다. "호박죽을 쑤었다고? 네가 직접? 무거운데 어떻게 들고 왔냐?" 엄마는 호박이라는 말을 듣자마자 목소리 톤이 올라갔다. 그렇게 좋은가 보다. 엄마의 환한 얼굴이 떠올라 가슴 한 곳이 찡해왔다. 다음번엔 냉동실에 보관해 둔 노랑둥이들을 꼭 가져가서 뜨끈하게 끓여 드려야겠다.