참여연대 "김승원 부정청탁 의심할 수밖에"... 진보 시민사회도 '부적격' 지적

큰사진보기 ▲15일 참여연대는 '김승원 후보자, 법무부장관으로 부적격'이라는 제목의 논평을 내고 김 후보자를 향해 "여러 결격사유는 분명한 반면 법무부장관으로 임명되어야 할 이유와 정책적 역량은 충분히 보여주지 못했다"고 지적했다. ⓒ 참여연대 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 원외 진보정당에서도 김승원 후보자에 대한 시선이 곱지 않다. 노동당은 김 후보자의 판사 시절 성폭력 사건 재판 판결과 변호사 시절 성폭력 가해자 변호를 문제 삼으며 지명 철회를 요구했다. ⓒ 노동당 관련사진보기

김승원 법무부장관 후보자를 둘러싼 논란이 국회 인사청문회 이후에도 가라앉지 않는 가운데 진보 시민사회단체에서도 김 후보자의 장관 임명이 부적절하다는 비판이 나왔다.15일 참여연대는 '김승원 후보자, 법무부장관으로 부적격'이라는 제목의 논평을 내고 김 후보자를 향해 "여러 결격사유는 분명한 반면 법무부장관으로 임명되어야 할 이유와 정책적 역량은 충분히 보여주지 못했다"고 지적했다.참여연대는 "김승원 후보자는 지난 2주간의 인사청문기간과 청문회에서 그 자격을 충분히 입증하지 못했다. 음주운전 전과는 물론, 자녀 위장전입 등은 법률을 준수하고 집행해야 할 법무부장관으로서 중대한 결격사유"라면서 "식약처 코로나 치료제 관련 청탁 의혹은 기소유예 상태이나 후보자 주장처럼 '공익적 민원 전달에 대한 검찰의 표적수사'로 보기 어렵고, 부정청탁으로 강하게 의심된다"고 했다.참여연대는 김 후보자가 지난 2008년 음주운전으로 벌금형을 선고받은 것에 대해 "비록 십 수년 전의 일이라 하더라도 법 집행을 총괄하는 법무부장관 후보자에게는 결코 가볍게 볼 수 없는 전력"이라며 제넨셀 청탁 의혹에 대해서도 여러 정황상 "부정청탁을 의심할 수 밖에 없다"고 꼬집었다.이어 "자당 출신 법무부 장관 후보자에게 제기된 의혹을 방어하기 위한 더불어민주당의 무리한 행태 또한 지적하지 않을 수 없다"면서 더불어민주당에도 비판의 화살을 돌렸다. 참여연대는 "인사청문회는 후보자의 자질과 정책 능력을 검증하는 자리인 만큼 참고인과 증인을 채택해 제기된 의혹을 철저히 검증할 수 있어야 한다. 그럼에도 더불어민주당은 증인과 참고인 없는 인사청문회를 강행하고 있다"면서 "후보자에 대한 검증은 외면하고 소명 기회만 제공하는 식"이라고 비판했다.또한 박선원 민주당 최고위원이 지난 11일 당 최고위원회 회의에서 김 후보자의 청탁 의혹을 제보한 공익제보자의 신상을 사실상 공개한 것을 두고도 "공익신고자 보호에 앞장서야 할 국회의원이 정치적 이해관계를 앞세워 공익신고자의 신분을 공개한 것은 공익신고자 보호법 위반으로 비판받아 마땅하다"라고 짚었다.앞서 지난 11일에는 경제정의실천시민연합(경실련)에서 김 후보자의 자진사퇴를 촉구하는 성명을 냈었다.경실련은 김 후보자의 제넨셀 청탁 의혹과 배우자 명의 상속 부동산 재산신고 누락 의혹, 배우자와 자녀의 특혜성 급여 의혹, 경기도당 당직자 비자금 조성 의혹 등을 언급하면서 "법무부 장관은 검찰 수사와 법 집행 전반을 지휘하고 감독하는 자리로, 그 누구보다 높은 도덕성과 공정성이 요구된다. 검찰을 지휘할 사람이 정작 자신이 검찰 수사의 대상이었던 사건의 해명에 발목 잡혀 있다는 사실만으로도 법무행정에 대한 국민 신뢰를 훼손하기에 충분하다"고 지적했다.이어 "김승원 후보자는 스스로 사퇴하여 국민 앞에 최소한의 책임을 다해야 한다. 그리고 제기된 모든 의혹에 대해서는 수사기관의 조사에 성실히 임해야 한다"라며 "국민이 납득할 수 있는 해명이 아니라 자리 유지를 위한 방어에 급급한 모습으로는 법무부 장관직을 수행할 자격을 얻을 수 없다"면서 김 후보자의 자진 사퇴를 주문했다.경실련은 청와대의 인사검증 시스템에 대해서도 "부실한 인사검증 문제가 또 불거진 만큼 책임 있는 대책을 마련해야 한다"라며 인사 검증 실패의 경위를 밝히고 인사검증 시스템을 전면 재정비하라고 목소리를 높였다.한편 원외 진보정당에서도 김승원 후보자에 대한 시선이 곱지 않다. 14일 정재환 정의당 대변인은 김 후보자에 대해 "제넨셀 사의 신약 임상시험 승인 청탁했다는, 장관 후보자로서 반드시 소명해야할 의혹을 제기 받고 있다"면서 "단 한 명의 참고인과 증인도 채택하지 않겠다는 민주당의 '제 식구 감싸기'에 유감"이라고 비판했다.그러면서 "정의당은 김승원 법무부장관 후보자에 대해 공소취소와 관련한 기존 입장, 제넨셀 사 신약 임상시험 승인 청탁을 미루어볼 때 부적절한 인사라고 판단한다"라며 "지금 법무부에는 대통령 공소 취소 모임, '공취모' 출신 국회의원이 아니라 사법개혁의 혼란을 줄일 장관이 필요하다"고 밝혔다.노동당은 김 후보자의 판사 시절 성폭력 사건 재판 판결과 변호사 시절 성폭력 가해자 변호를 문제 삼았다. 6일 노동당 여성위원회 준비위원회는 김 후보자가 배석판사로 참여한 다수의 판결에서 성폭력 가해자에게 온정적인 판결을 내렸다면서 "성폭력 피해자의 권리와 인권을 보호해야 할 법무부 장관 후보자가 과거 성폭력 사건에서 취했던 법률적 태도와 피해자에 대한 관점이 장관으로서 적절한지를 묻는다"고 따졌다.이어 "검찰의 보완수사권이 사라지면서 보완과 견제없이 성폭력 사건을 경찰 수사에만 의지해야하는 여성들의 불안감이 커지고 있는 이때, 성인지 감수성 없는 법무부 장관 후보자 인선에 대한 우려는 그 어느 때보다 크다"면서 "여성들은 성폭력범죄를 가볍게 여기는 판례를 양산하고, 피해자책임이라는 사회적 통념에 기대며, 피해자의 고통에 공감하기보다 가해자들의 갱생과 기회만을 더 중히 여겼던 법조인을 법무부 장관으로 인정할 수 없다"며 김 후보자의 지명 철회를 요구했다.