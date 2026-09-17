"사람 갈아 넣는 지하철이 안전합니까"… 삭발로 맞선 부산지하철노조

큰사진보기 ▲17일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 결의대회에서 오문제 위원장이 삭발을 하고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 결의대회에서 노조 지회장들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 결의대회에서 노조원들이 시청을 향해 구호를 외치고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

부산지하철 노사가 결국 합의점을 찾지 못하고 파국으로 치닫고 있습니다. 부산지하철노동조합(위원장 오문제)은 단체교섭 결렬을 선언한 뒤 부산시청 앞에서 대규모 결의대회를 열고 본격적인 투쟁 국면에 들어갔습니다. 노조는 신규 노선인 양산선 개통을 앞두고 무리한 인력 재배치가 시민의 안전을 심각하게 위협하고 있다며, 실질적 사용자인 부산시가 직접 인력 충원 결단에 나서야 한다고 촉구했습니다.민주노총 공공운수노조 부산지하철노동조합은 9월 17일 오전 11시 30분 부산시청 후문 앞에서 노조 간부와 조합원, 연대단체 등 200여 명이 집결한 가운데 '2026 단체교섭 승리를 위한 확대간부 결의대회'를 개최했습니다.노조에 따르면 지난 5월 28일 1차 본교섭을 시작으로 9월 8일 교섭 결렬 선언까지 총 17차례 공식 교섭과 수십 차례 실무협의를 진행했으나 단 한 건의 안건도 합의에 이르지 못했습니다. 노조는 오는 9월 25일 임기 만료를 앞둔 이병진 부산교통공사 사장이 교섭 석상에 거의 참석하지 않는 등 공사가 불성실한 태도로 일관했다고 주장했습니다.이날 현장에서 삭발식을 단행한 오문제 부산지하철노동조합 위원장은 "우리가 머리를 깎는 이유는 다른 것이 아니라 우리의 절박함과 강력한 의지를 보이기 위함"이라며 "지하철 현장이 위태로운 근본 원인은 바로 인력 문제"라고 목소리를 높였습니다.오 위원장은 "4조 2교대 전환 이후에도 안전 인력 공백은 메워지지 않았고, 보건관리자 6명은 채용된 지 6년이 지나도록 정원에 반영조차 되지 못하고 있다"면서 "부산시가 부산교통공사를 제대로 관리·감독해 현장의 인력 요구를 반영하지 않는다면, 오는 10월 22일 총파업 등 강력한 행동에 돌입하겠다"고 밝혔습니다.결의대회 현장에서는 오는 12월 개통을 앞두고 시운전 중인 양산 도시철도 연장선(양산선)에 대한 우려가 쏟아져 나왔습니다. 부산교통공사가 신규 채용 없이 기존 인력을 재배치하는 방식으로 운영하려 해 현장 노동자들의 피로도가 극에 달했다는 지적입니다.연대 발언에 나선 최무덕 공공운수노조 부산지역본부장은 "새 노선이 생기고 열차 운행이 확대되는데도 신규 채용 없이 기존 인력을 재배치하는 이른바 '인력 돌려막기'를 하고 있다"며 "사람을 갈아 넣어 만든 안전 운행은 안전이 아니다"라고 강하게 비판했습니다. 이어 "실질적 사용자인 부산시가 공사 뒤에 숨어 책임을 회피할 것이 아니라 직접 인력 충원에 나서야 한다"고 강조했습니다.각 현장 지회장들의 구체적인 증언도 이어졌습니다.이승화 호포승무지회장은 "이 상태로 정식 운행에 들어간다면 대형 참사가 불 보듯 뻔하며, 그 책임은 고스란히 부산시로 향할 것"이라고 경고했습니다.김영주 기계지회장은 "시설물은 70% 폭증했는데 인력은 그대로여서 지난 3년간 13명이 입사해 6명이 퇴사할 정도로 신규자 퇴사율이 46%에 이른다"며 정상적인 근무 형태를 위한 정원 확대를 촉구했습니다.정나위 사상역무지회장 역시 "현장 인력이 부족해 출산휴가를 쪼개 쓰거나 동료 눈치가 보여 육아휴직 시기를 미루는 것이 일상"이라며 "부산시와 정부가 강조하는 일·가정 양립 제도가 현장에서는 빈 껍데기 구호에 불과하다"고 꼬집었습니다.이번 결의대회에서는 정규직과 동일하게 위험 업무를 도맡으면서도 처우 차별을 겪고 있는 공무직 노동자들의 문제도 핵심 쟁점으로 다뤄졌습니다. 김우진 기술공무지회장은 "안전에는 정규직과 공무직의 구분이 없지만 처우에는 여전히 높은 벽이 존재한다"며 "우리가 요구하는 것은 특혜가 아니라 노동에 대한 정당한 존중과 상식"이라고 말했습니다.부산지하철노조는 이날 쟁의대책위원장 '투쟁명령 1호'를 발동해 전 간부 쟁의복 착용 투쟁에 돌입했습니다. 이어 오는 9월 21일부터는 부산시청 앞에서 매일 출퇴근 선전전을 이어나가겠다고 밝혔습니다.노조는 이미 부산지방노동위원회에 노동쟁의 조정신청을 접수한 상태이며, 조정 기간 내에 전향적인 합의가 이루어지지 않을 경우 10월 22일 조합원 비상총회를 거쳐 파업 수순을 밟을 예정입니다.