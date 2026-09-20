레이드 게임 닮았나? <호프>에 대해 남겨진 이야기들

'현상'이라고 할 만했던 것 같다. 영화 <호프>가 지난 7월 개봉하자마자 대중들은 <호프>에 대한 호불호를 격렬하게 쏟아내기 시작했다. 어떤 영화 한 편이 사회적인 관심을 불러일으키는 에너지가 있다는 것은 어떤 식이든지 긍정적이라는 생각이 든다.
하지만 <호프>의 경우 마음에 들어 하지 않는 사람들의 반응이 분노에 차 있었다. 이들은 <호프>를 지지하는 평론가에게 조롱과 억측이 섞인 악성 댓글을 다는 등 거의 혐오에 가까운 태도를 보이기까지 했다. 오늘날 대중들은 너무 쉽게 음모론에 함몰되며 상호 간 차이를 추출해 그것을 확대하고 전면화해서 특정 대상을 혐오하고는 한다. 그것이 정치든, 문화든 우려스러운 기류다.
단지 이런 폭력적인 분위기 때문만은 아니겠지만, <호프>는 분명 여러 관점에서 흥미로운 이야기를 보다 다양하게 나눌 수 있는 영화였음에도 회피되었거나 단순히 호불호에 대한 말들의 표출로 귀결되었다는 느낌을 지울 수 없다(이런 상황에 대한 근심 또는 회한에 대해서는 이우빈의 글 "<호프>에 대한 비평의 패배를 겪고 나서
"를 참조).
그러던 중 마블의 <스파이더맨: 브랜드뉴데이>가 개봉했고 크리스토퍼 놀란 감독은 <오디세이>를 직접 들고 한국을 방문했다. <호프>는 생각보다 이른 시간에 국내 관객 450만의 숫자 어디쯤에서 멈춰 섰고 <호프>에 대한 말들 역시 함께 멈춰 서는 것으로 보였다.
그리고 지난 9일 <호프>가 북미에서 개봉되었다. 한국과는 반대로 <호프>가 개봉 첫 주에 <스파이더맨: 브랜드뉴데이>를 끌어내리며 주간 박스오피스 2위를 기록했다. 현지 리뷰들 또한 대체로 <호프>에 대해 호의적인 반응을 보이며 다수 관객들도 재미있고 흥미롭다는 반응인 듯하다.
그렇다면 왜 북미와 한국의 반응은 다를까. 물론 <호프>에 대한 관객들의 전제 자체가 다를 수 있다. 북미에서 <호프>는 A24와 함께 가장 주목 받는 제작 배급사인 '네온(neon)에서 배급하는 (그리고 <곡성>으로 해외 장르 팬들에게 잘 알려진) 나홍진 감독의 흥미로운 신작 장르 영화' 정도였을 수 있다.
그렇다면 한국 관객들의 전제는 무엇이었을까. 칸에서 기립박수 받은 대규모 자본이 들어간 자국 블록버스터에 대한 과도한 기대였을까. 아니면 내 돈으로 영화를 봤으니 어떤 방식으로든 욕할 수 있다는 식의 소비자주의일까, 핍진성에 대한 집단적 도착일까. 이런 질문들이 무척 흥미로운 이야깃거리이긴 하지만 유별난 관객들의 반응들로부터 불확실한 의미를 찾는 것보다 <호프>에 대해 짧은 이야기라도 추가해 보는 게 훨씬 생산적인 일일 것이다.
다시 호포리로
<호프>의 이야기는 짧고 단순하다. 호포리라는 항구 마을의 소와 가축을 도륙 낸 정체불명의 존재가 마을 사람들을 살육하기 시작하고 출장소장 범석과 마을 사람들이 직접 총을 들어 이 존재들에 대항하는 단 한나절의 이야기다. 다만 종반부에 이 짧은 서사마저 뒤집혀 이 정체불명 외계인들의 사정이 생뚱하게 던져질 뿐이다.
크리처(바미기르)와의 첫 조우를 다루는 전반 마을 전투 시퀀스의 급진적인 구조는 사실 대상의 부재에 있다. 관객은 거의 1시간에 이르는 동안 괴물을 대면하지 못한다. 범석의 이동을 따라가며 부서져 가는 마을과 참혹한 혈흔, 그리고 시체들을 발견하지만 범석은 이따금 바미기르의 괴성과 마을이 부서져 가는 소리만 들을 뿐이다. 가까운 곳이지만 어디서, 어떻게 재난과 살육이 벌어지고 있는지 알 수는 없는 상태에서 관객은 범석을 따라 그것을 추적해서 조우해야만 한다.
<호프>의 오프닝과 전반 시퀀스의 형식적 성격을 규정하자면 이는 서사의 도입부가 아니다. 이야기의 배경과 등장인물의 정보를 접촉시키고 다가올 사건과 갈등의 조건을 구축하는 것이 일반적인 도입부라면 <호프>는 오프닝과 전반 시퀀스를 즉각적인 '클라이맥스'로 시작한다.
인물들은 거의 영화가 시작하자마자 그저 호포리라는 가상의 텅 빈 공간에 흩뿌려지며 각자의 임무대로 크리처들을 탐색하고 조우하고 전투와 살육을 펼친다. 즉 <호프>에서 오프닝과 전반부는 이런 식으로 설정의 최소한 기능만을 남기고 의도적으로 모든 정보가 생략되고 있다.
레이드와의 구조적 유사성
<호프>의 등장인물들이 호포리라는 가상의 텅 빈 공간에 흩뿌려지며 각자의 임무를 가지고 영화가 시작되고 있다고 말한 이유는 <호프>가 비디오 게임, 특히 다중접속역할수행게임(MMORPG)의 레이드(raid) 설정을 영화로써 재현하고 있기 때문이다.
레이드는 다수의 플레이어와 비(非)플레이어캐릭터(NPC)가 강력하고 거대한 보스급 개체를 상대하기 위해 역할을 분담하고 협동해 공략하는 콘텐츠다. <호프>는 세 부분의 전투로 나뉘어 있는데 각각의 전투는 하나의 레이드에 대응이 된다.
▲ 노인들만 남은 마을 호포리의 파출소장 범석과 순경 성애가 마을을 지키기 위해 마을 사람들과 함께 크리처를 상대하는 전반부 ▲ 가축들을 도륙 낸 정체 모를 괴물을 추적해 산속으로 들어가 오히려 자신들이 사냥감이 되는 성기와 사냥꾼 청년들의 중반부 ▲ 생존한 플레이어들이 합류해 벌어지는 마베이요로부터 마지막 탈출과 추격의 후반부. 결국 <호프>는 이 세 번의 레이드를 전시하고 체험하는 어트랙션(attraction)이다.
조금 더 자세하게 살펴보면, 전반 시퀀스의 구성은 전형적인 레이드 전개인 '파티 편성-전투-파티 재편성'의 정연한 반복으로 진행되고 있다. 범석은 홀로 바미기르를 추적하기 시작해 다리 밑에서 활과 손도끼를 든 낙연을 만나 첫 파티를 구성하며 범석은 낙연과 떨어져 활동하게 되자 이번에는 베테랑 무장 노인들의 트럭에 올라탄다.
수많은 총기로 무장한 노인들을 보고 범석이 총의 출처를 묻자 한 노인이 도리어 겁에 질린 범석에게 M16 소총을 건네주며(게임에서 무기 취득의 개연성은 중요하지 않다) 쏠 줄은 아느냐고 타박하기까지 한다. 다음에 범석이 합류하는 것은 파란 트럭을 타고 다니는 예비군 일행 파티다. 이들은 범석(의 뒤에서 접근하는 바미기르)을 향해 총을 난사하며 조우해 파티를 생성하고 바미기르와 전투를 수행한다.
<호프>는 전투 시퀀스들만 레이드의 설정을 따르는 것이 아니다. 등장인물들의 설정과 행동, 발화는 더 노골적으로 게임과 유사하다. 인물들은 영화의 오프닝부터 호포리라는 80년대 한국의 어느 어촌 마을로 디자인된 가상의 텅 빈 인스턴스 던전 또는 맵에 스폰되었다는 느낌을 주기까지 한다.
이를테면 오프닝에서 범석과 성기는 사전 정보 없이 경찰과 사냥꾼이라는 복장과 소품들로만 인물을 설명하고 있는데 이는 그저 직업으로서 전형을 호출하고 있다. 이런 설정의 효과는 경찰인 범석과 사냥꾼인 성기는 각각 서사를 이끌거나 담지하는 인물로써 창조된 것이 아니라 단지 경찰과 사냥꾼의 역할로써 선택된 것에 가깝다는 느낌을 주게 된다.
가장 인상적인 부분은 등장인물들이 자연스럽게 행동하거나 말하지 않고 자주 게임의 NPC처럼 굴고 있다는 것이다. 이 비 조작 캐릭터들은 게임 속에서 단순한 기능으로 한정되어 존재하는데 그들에게도 대사가 주어지기는 하지만 그 대사들은 캐릭터를 풍부하게 표현하기 위한 것이 아니라 그저 정보나 상태를 알리기 위한 단순한 텍스트 또는 소리로서 필요하다. 즉 NPC의 발화는 특정 조건이 충족되면 그것에 상응하는 대사가 반사적으로 재생되는 방식으로 작동한다.
<호프>의 등장인물들이 서사의 전개를 위한 발화는 제한적인 반면에 부자연스러운 욕설의 발화가 140여 회 반복되는 것은 이런 NPC적인 특징을 직접적으로 드러낸다. 이 욕설들은 등장인물의 상태(공포, 흥분, 소진)를 소리의 강도로 전달하는 단위일 뿐이며 다른 아무 의미도 가지지 않는다. 심지어 노련하게 자신의 방식으로 대사를 처리하는 배우 황정민(범석)과 임현식(해술) 마저도 텍스트의 텍스처가 느껴질 정도로 부자연스럽게 분절적으로 대사를 발화한다.
당연한 작용이겠지만 이런 특징은 <호프>의 인물들로 하여금 자신이 속한 세계의 서사를 전혀 인지하게 못 하게 만든다. <호프>는 등장인물들이 한정된 범위 안에서 단순한 작용과 반작용을 수행하며 서사를 의도적으로 배제하는 선택을 하고 있기 때문에 영화의 끝에서조차 성애는 어디로 차를 돌려야 할 줄 모르고 어디로 가야 하냐고 묻는 성애의 물음에 범석은 그저 "나도 잘 모르겠어, 머릿속이 정리가 안 돼"라고 답할 수밖에 없다.
유예되는 소진, 혹은 미배포의 결말
물론 나홍진은 게임 또는 레이드 개념과 그 전형들을 염두에 두고 <호프>를 만들지는 않았을 것이다. 오히려 서사가 제거되고 전투들이 어트랙션으로 설치되며 원하든 원치 않든 영화가 필연적으로 점점 게임을 닮게 되었다는 이야기가 더 그럴듯하다.
그렇다면 나홍진의 전작들에서 그리고 <호프>에서 제거된 서사의 공간을 메우고 있는 것은 무엇인가. 그것은 소진(épuisement) 과정의 전시다. 소진은 더 이상 아무것도 수행할 가능성이 남아 있지 않은 상태이다. 나홍진의 영화들에서 상황은 오직 악화되며, 어떤 개입도 소진을 향한 방향을 바꾸지 못한다.
나홍진은 자신의 이전 영화들에서 이 소진을 가장 중요한 인장으로 남기면서 동시에 소진의 과정 자체를 영화로 다루었다. 짧게 말하자면 이런 식이다. <추격자>의 중호는 미진을 납치한 영민을 잡기 위해 밤새 동분서주한다. <추격자>에서 경찰의 개입은 사태를 악화시키며 중호는 영민을 잡았다 놓치고 다시 잡는 것을 반복한다. 중호의 피로는 영민을 잡았다 놓치며 진행되는 영화의 러닝 타임과 비례해 관객들에게 전달된다.
그러나 결정적인 것은 중호와 관객들이 피로해지는 상황이 아니라, 그 모든 추격과 노력이 미진의 생존과 구조라는 목표에 끝내 도달하지 못한다는 사실이다. 중호는 영민을 추적하고, 경찰을 설득하고, 범인을 다시 붙잡고 그 모든 시도를 한 뒤에도 미진의 죽음이라는 소진의 상황을 결국 피하지 못한다.
소진의 육체적 판본인 <황해>의 구남이 밀항, 살인, 도주, 부상, 굶주림 등 극한의 육체적 한계를 버티며 무너지고 있는 육신을 이끌고 마주하게 되는 것은 그렇게 찾아 헤맸던 아내의 죽음이다. 결국 그는 아내를 다시 만나지 못했다. 모든 선택은 그를 돌이킬 수 없는 상황으로 밀어 넣으며 구남의 신체는 영화가 진행되는 내내 점진적으로 손상된다. 그 손상은 결코 회복되지 않으며 결국 구원 없는 소진에 다다른다.
<곡성>의 종구는 일본에서 온 외지인과 무명, 일광 사이에서 빙의된 효진을 구할 가설들을 세우고 그것에 따라 행동하지만 그가 선택한 가설들에 처참하게 배신당한다. 종구의 위치는 영화가 진행되며 점점 판단이 불가능한 위치로 내몰리고 종구의 선택은 가족을 구할 가능성을 소진하며 실패한다. 결국 종구는 생존하기는 하였으나 이미 모든 구조의 가능성이 완전하게 고갈되어 소진된 인간으로 남는다.
<호프> 역시 전작들과 동일한 형식적 규칙으로 상황은 오직 악화(다수의 이길 수 없는 크리처)되며, 어떤 개입도(무장 노인들, 예비군, 어촌계 남성들) 그 방향을 바꾸지 못한다. 하지만 그러면서도 한 편으로 소진은 불완전하게 유예된다.
물론 폭주했던 크리처 바미기르와 NPC와 같은 수많은 호포리 사람들이 집단으로 처참하게 도륙되기는 하지만 <호프>는 전작들처럼 주인공이 소진되는 과정을 길게 추적하거나 전시하지 않는다. 되려 <호프>는 진행 도중 황급하게 종료되며 호포리의 생존자들, 범석과 성기, 성애, 호포리에 불시착한 외계인 마베이요와 조르 어느 쪽이 대상이 되든 소진을 모두 유예한다.
모두를 어리둥절하게 만든 <호프>의 엔딩은 관객들에게 상상과 해석을 요청하는 '열린 결말'이 아니다. 이는 명백히 미완성의 결말이며 경우에 따라 실패라고 볼 여지도 있다. 관객의 입장에서 후속편이 도착하지 않는다면 결말이 미배포된 콘텐츠, 중도에 서비스가 종료된 게임과 다를 것이 없으므로 퍽 불만스럽게 이야기할 수도 있을 것이다.