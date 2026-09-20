레이드 게임 닮았나? <호프>에 대해 남겨진 이야기들

▲바미기르를 추적하는 호포리의 파출소장 범석<호프>의 서사와 정보 부재는 관객들로 하여금 범석을 볼 때 호포리라는 맵에 경찰이라는 직업으로써 스폰된 캐릭터라는 느낌을 준다. ⓒ 포지드필름스 관련사진보기