60만 원 아끼려다 아내와 다툴 뻔 했습니다

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"그게 무슨 말이야?"

"아까 말했잖아?"

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"내 말이 잔소리로 들리는 거지?"

'정말 내가 이상한 사람인가.'

"그냥 우리가 하자."

"조금 더 오른쪽으로 붙여야 하는 것 아니야?"

"아니야. 여기가 맞아."

"당신이 꼼꼼하니까 이 부분은 마무리해. 나는 다음 벽지 준비할게."

큰사진보기 ▲60만 원을 아끼려 시작한 부부의 셀프 도배부부 다툼의 순간을 피하는 남편의 딴 짓 ⓒ AI생성 이미지. 관련사진보기

'조금만 친절하게 말해달라고 바라는 것이 지나친 요구일까.'

"자기야, 내가 다시 묻는 건 당신 말에 토를 달려는 게 아니야. 정말 이해가 안 돼서 그러는 거야. 따지려는 뜻은 없으니까 조금만 천천히, 친절하게 설명해 주면 안 될까?"

아내의 말을 듣고 되물으면 목소리부터 달라진다. 두 번째 질문이 이어지면 여지없이 목소리에 힘이 들어가고 말도 빨라진다.대답을 바로 하지 않아도 화를 낸다. 반대로 내가 조금 급하게 대답하면 이번에는 말투를 따진다. 무엇을 말했느냐보다 어떤 표정과 목소리로 말했느냐를 문제 삼는 것이다.더 답답한 것은 내 생각을 묻지도 않고 몸짓이나 표정만 보고 판단할 때다. 잠시 한숨을 쉬거나 고개를 돌리면 아내는 이미 결론을 내린다.그런 뜻이 아니었다고 설명해도 쉽게 받아들이지 않는다. 자신이 본 표정과 느낌이 내 설명보다 정확하다고 믿는 것이다. 독심술사도 아닌데 내 마음을 자기 생각대로 정해놓고, 그 결론에 맞춰 상황을 끝내려 한다.그러다 보면 나는 늘 틀린 사람이 되어야 한다. 그렇다고 내가 맞다고 따지기 시작하면 결국 싸움이 터진다. 그럴 때마다 드는 생각이 있다.우리 집 2층에는 중년 여성 세입자가 혼자 산다. 올해로 벌써 8년째다. 타지에서 음식 장사를 하기 때문에 일주일에 두 번 정도 집에 오는데, 집 비우는 날을 이용해서 낡은 벽지를 바꿔주기로 했다.처음에는 도배업자에게 맡길 생각이었다. 그런데 견적을 받아보니 자재비와 인건비를 포함해 75만 원을 달라고 했다. 생각보다 비싸다는 느낌이 들어 스티커형 벽지를 알아봤더니 15만 원 정도면 가능할 것 같았다.몇 년 전에도 우리 집을 스티커형 벽지로 도배해본 경험이 있었다. 저녁 시간을 이용해 이틀 정도 고생하면 60만 원을 아낄 수 있다는 계산이 나왔다.쇠뿔도 단김에 빼랬다고 바로 폭 50cm, 길이 40m짜리 벽지 두 롤을 주문했다.벽지가 도착한 다음 날 저녁, 식사를 마치고 아내와 2층으로 올라갔다. 아내는 치수를 정확하게 재고 모서리까지 빈틈없이 맞춰야 직성이 풀린다. 나는 전체 위치를 먼저 잡은 뒤 붙이면서 조금씩 맞춰가는 편이다. 함께 일을 하면 이런 차이가 금방 드러난다.내 눈에는 조금 비뚤어져 보였지만 다시 묻지 않았다. 한마디를 더하면 자기 말에 토를 단다고 할 것이고, 내가 직접 손을 대면 왜 자기 말을 무시하느냐는 말이 나올 것 같았다.도배를 시작하기 전부터 아내와 부딪치지 않으려고 단단히 마음먹었지만 쉽지 않았다. 세입자가 집에 돌아오기 전에 일을 끝내야 했으므로 말다툼으로 시간을 허비할 수도 없었다.아무리 조심해도 작은 충돌은 생겼다. 그때마다 나는 한발 물러나는 쪽을 택했다.함께 붙이던 벽지를 아내에게 맡기고 다른 쪽 치수를 재러 갔다. 자를 가지러 가기 위해 자리를 옮기기도 했고, 바닥에 떨어진 비닐을 치우거나 콘센트 덮개를 정리했다. 다툴 기미가 보일 때마다 다른 일을 찾아 슬쩍 피한 것이 족히 열 번은 되는 것 같다.그렇게 이틀 동안 저녁 시간을 할애하여 도배를 무사히 마쳤다. 벽지의 수평을 맞추고 양쪽 끝의 길이가 일정하도록 잘라내는 작업을 하느라 몸도 힘들었지만, 무엇보다 아내의 감정을 건드리지 않으려고 말과 표정을 조심하는 일이 더 피곤했다.물론 맞받아치고 싶은 순간도 있었다. 이 부분은 내 생각대로 하는 편이 낫다고 말하고 싶었지만, 아내가 받아들이지 않을 것이 뻔했다. 이유를 설명하기 시작하면 목소리가 거칠어질 것 같아 결국은 참는 것이 답이라고 생각했다.60만 원을 아끼려고 시작한 도배인데, 일을 끝내기 위해 내 감정까지 계속 눌러야 한다는 사실은 속상했다.아내는 자신이 일을 주도해야 마음이 놓이는 사람이다. 자신의 판단이 맞다는 생각이 강해서 내가 다른 의견을 내거나 잘못된 부분을 지적하면 좀처럼 받아들이지 못한다. 다툼이 지나가면 언제 그랬느냐는 듯 평소처럼 행동하지만, 무엇 때문에 다퉜는지, 서로 어떤 말에 기분이 상했는지를 정리한 적은 없다. 그냥 그렇게 넘어가는 것이 수순처럼 이어졌다.나 역시 문제가 없는 것은 아니다. 부딪치지 않으려고 할 말을 삼키고 자리를 피하지만 그렇다고 문제가 끝나는 것은 아니다. 아내는 다툼이 끝났다고 생각하고, 나는 끝난 게 아니라 그냥 묻어버렸다고 생각한다.부부라고 해서 모든 말을 정확하게 알아듣는 것은 아니다. 아무리 오래 살았어도 배우자의 표정만 보고 마음까지 알아낼 수는 없다. 알아듣지 못하면 다시 물을 수 있고, 잠깐 생각한 뒤 대답할 수도 있지 않은가. 그것은 말꼬리를 잡는 것도 아니고 상대의 말을 무시하는 것도 아니다.무조건 참고 자리를 피하는 것이 좋은 방법이라고 생각하지는 않는다. 크고 작은 다툼을 계속 피할 수도 없을 것이다. 당장은 말을 멈추더라도 감정이 가라앉은 뒤에는 내가 무엇 때문에 힘들었는지 말할 수 있어야 한다. 다툼이 커질까 봐 계속 삼키기만 하면 아내는 내가 왜 그 순간을 피했는지조차 알 수 없을 테니 말이다.도배를 마치고 내려오면서 아내에게 하고 싶었던 말이 있다.37년을 함께 살았다고 서로의 마음을 다 아는 것은 아니다. 오히려 상대를 너무 잘 안다고 생각하기 때문에 묻기도 전에 판단하고, 가까운 사이라는 이유로 말투에도 신경을 덜 쓰는 것인지 모른다.내가 바라는 것은 아내가 언제나 내 말에 동의해 주는 것은 아니다. 의견이 다르면 서로 이야기하면 되고, 내 생각이 틀렸다면 지적해 줘도 좋다. 다만 목소리부터 높이거나 내 의도를 미리 단정하지 말고, 이해하지 못해 다시 물으면 한 번 더 설명해 줬으면 한다. 밖에서 만나는 사람에게 하듯 말이다.37년 동안 굳어진 말투가 하루아침에 바뀌지는 않을 것이다. 그래도 누가 맞고 틀렸는지를 따지기 전에 서로의 말을 끝까지 듣고, 조금 더 친절하게 말하려고 노력했으면 한다. 물론 쉬운 일은 아닐 것이다. 그렇다고 언제까지 미뤄둘 수만은 없지 않은가.