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26.09.17 12:42최종 업데이트 26.09.17 12:42

'열차 이상 소음' 감지한 시민 제보... 코레일 '긴급수리'

코레일 측 "안전에 이상 없어" 해명

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열차 이상 소음 A씨는 지난 14일 오전 10시께 충남 홍성에서 ITX-마음 열차에 탑승했다. A씨는 탑승 직후 열차의 이상 소음을 확인하고 영상으로 찍어 <오마이뉴스>에 제보했다. A씨는 소리에 민감한 음향 관련 업종에 종사하고 있다. 이재환 -독자제공

열차에서 발생한 '이상 소음' 민원에 열차가 운행을 중단하고 긴급 수리를 하는 일이 발생했다. 코레일 측은 "운행 안전에는 이상이 없다"는 입장이다.

A씨는 지난 14일 오전 10시께 충남 홍성에서 ITX-마음 열차에 탑승했다. A씨는 탑승 직후 열차의 이상 소음을 확인하고 영상으로 찍어 <오마이뉴스>에 제보했다. A씨는 소리에 민감한 음향 관련 업종에 종사하고 있다.

A씨는 "열차에서 이상한 소음이 난다. 열차를 타고 있는 동안 불안한 소음이 계속됐다. 다른 열차도 타봤는데 이런 소음은 처음이다. 차 바닥 쪽에서 이상 소음이 계속 발생했다"라고 당시 상황을 전했다.

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지난 15일 <오마이뉴스> 취재가 시작되자, 코레일 측은 이날 즉시 해당 열차에 대한 긴급 점검에 들어갔다.

코레일 측은 소음과 관련해 15일 "당 열차(ITX-마음 2호편성)를 대전차량사업소에 입고해 확인한 결과 2호차 객실 내장재와 선반 사이 유격으로 인한 소음 및 진동 현상이 확인되었다"라며 "해당 열차는 내일 서울차량사업소에 입고해 제작사와 합동으로 점검 및 수리를 거쳐 소음이 발생하지 않도록 정비할 예정"이라고 밝혔다.

하지만 코레일 측은 16일 '제작사와의 합동 점검 결과'를 묻는 <오마이뉴스>의 추가 질의에 "선반과 내장재의 유격 문제가 아니라, (바닥에 있는) 내장재 안에 볼트 같은 것이 들어가 있는 것으로 확인됐다. 내장재를 모두 뜯어 낸 뒤 최대한 빠른 시일 내에 수리를 할 계획이다. (운행) 안전에는 이상이 없다"라고 답변했다.

이에 대해 A씨는 "그 정도 소음이면 평소에 점검을 철저히 해서 확인했어야 하는 게 아닌가 싶다"라며 "수리가 완료되면 해당 열차를 다시 타서 확인해 볼 생각이다"라고 말했다.

#코레일

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이재환 (fanterm5) 내방

자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

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