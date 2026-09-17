울산시 방문한 경주시장 "'에너지자원공사' 울산 유치 당위성에 공감"

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 17일 울산시청을 방문한 주낙영 경주시장과 악수를 나누고 있다. 두 시장은 울산, 경주 간 주요 사업 관련 협력 방안을 논의했다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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주낙영 경주시장이 17일 울산시청을 방해 김상욱 울산시장을 면담을 갖고 '에너지자원공사' 울산 유치의 당위성에 공감하고 울산과 경주 도시의 에너지 분야 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.김상욱 시장과 주낙영 시장은 이날 면담에서 "석유·가스공사 통합에 따라 출범하는 '에너지자원공사'의 입지는 에너지안보와 국가이익 차원에서 결정돼야 하며, 울산을 동북아 에너지 거점(허브)으로 육성해야 한다"는 데 공감했다.이어 경주와 울산이 원전과 에너지 산업이라는 공통의 기반을 바탕으로 상호 연계와 협력을 강화할 필요가 있다는 데도 뜻을 모았다.울산은 석유·가스 등 국가 핵심 에너지 자원의 생산·비축·저장·물류 기반이 집적된 도시며 경주는 한국수력원자력 본사와 원전 관련 산업 기반을 갖추고 있다는데 기반해 양 도시는 에너지 분야의 상호 연계를 통해 상승효과(시너지)를 창출할 수 있을 것으로 기대했다.주낙영 경주시장은 "에너지자원공사의 울산 유치가 국가 에너지 자원의 효율적인 관리와 국제 경쟁력 강화는 물론 동해안 에너지 산업의 연계와 지역 간 상생발전 측면에서도 의미가 있다는 취지에 공감하며 응원의 뜻을 밝힌다"고 전했다.김상욱 울산시장은 "부산, 경남에 이어 경주시에서도 에너지자원공사 울산 유치 취지에 뜻을 모아주셔서 감사드린다"라며 "경주의 원자력 기반(인프라)과 울산의 에너지 산업 생태계가 함께 상승효과(시너지)를 낼 수 있도록 앞으로도 지역 간 상생을 위해 계속해서 소통해 나가겠다"라고 말했다.한편 주낙영 경주시장은 이날 울산시에 ▲동남권 해오름 초광역전철망 구축 ▲동경주 지역 도시가스 공급을 위한 제도 개선 ▲울산 시계~경주 외동 간 국도 7호선 확장 ▲농소~외동 간 국도 4차로 조기 건설 ▲울산 시내버스 노선의 감포 연장 등을 공식 건의했다.이에 울산시는 주민과 근로자들의 정주 여건과 교통 편의 향상을 위해 경주시의 건의사항에 적극적인 협력 의사를 표명했다.우선, 동남권 해오름 초광역전철망 구축과 관련해 울산시는 경주 외동 등 인근 지역에 거주·통근하는 울산지역 근로자들의 생활 여건 개선을 위해 필요한 사업이라는 데 뜻을 같이하고 일정이 촉박한 상황이지만 정부의 제5차 국가철도망 구축계획과 광역교통시행계획에 반영될 수 있도록 경주시와 적극 공조하기로 했다.동경주 지역 도시가스 공급 방안에 대해 두 도시는 "지자체 경계를 넘어 인접 배관망을 유연하게 활용할 수 있도록 현행 '도시가스사업법'의 개정이 필수적이라는 경주시의 의견에 울산시도 동의한다는 의견을 밝혔다.특히 두 도시는 부울경 초광역협력과 더불어, 도시 간 실질적 생활권을 공유하는 작은 단위의 지역 상생 모델인 '해오름동맹'의 연결과 연대를 한층 더 공고히 다져야 한다는 데 인식을 같이했다.이에 대해 김상욱 울산시장은 "지리적·산업적 연계와 문화관광 교류를 오랫동안 다져온 해오름동맹이 앞으로는 교통, 의료, 교육 등 시민들에게 실질적 혜택이 돌아가는 분야를 중심으로 기능이 대폭 강화되어야 한다"라고 밝혔다.이어 "오늘 경주시에서 제안해 주신 안건들은 울산 북구 주민을 비롯한 울산 시민들에게도 직결되는 중요한 과제인 만큼, 두 도시가 머리를 맞대고 함께 풀어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.또한 "가까운 시일 내에 해오름동맹을 구성하는 포항시장, 경주시장과 함께 한자리에 모여 보다 실무적이고 실질적인 광역협력 방안을 구체화하는 자리를 갖기를 기대한다"라고 덧붙였다