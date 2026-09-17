[주장] 무분별한 영재학교 증설 이대로는 안 된다

광주가 고향으로 광주과학고등학교 (과학영재학교)를 졸업하고 2022년에 서울대학교 수리과학부에 입학하였으며 2026년 9월부터 동(同)대학원에 재학 중입니다.



큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감. 2026. 7. 21 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울 양천구 목동청소년수련관에서 '자사ㆍ특목고, 과학고ㆍ영재학교, 일반고 입시판도 급변화에 따른 종로학원-하늘교육 고교선택전략 설명회'가 열리고 있다. 2019.8.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기