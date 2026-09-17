국가 주도의 대규모 반도체 투자, 지금이라도 멈춰야

큰사진보기 ▲용인 반도체 클러스터 위치 ⓒ 네이버지도 화면 캡처 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인 반도체 클러스터 중 일반산업단지(우), 국가산업단지 예정지(좌) ⓒ 네이버지도 화면 캡처. 표시는 편집자. 관련사진보기

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"아무리 잘 포장하고 숨겨도 집단 지성체로 진화한 국민 대중을 속일 수는 없다."

큰사진보기 ▲9월 1일에 전국 핵발전소에서 동시에 출발한 ‘신규 핵발전소 저지 전국탈핵순례단’이 9월 16일 서울에 도착하였다. ⓒ 전국탈핵순례단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 수원에서 기후생태에너지 활동을 하고 있는 녹색당원입니다.

2024년 12월 3일 계엄을 선포한 윤석열은 현재까지 9개의 재판을 받고 있는데 그 중 한 건이 대법원 확정판결을 받았다. 체포방해와 함께 '국무위원 심의권 침해' 등에 대해 징역 7년. 법적으로 국무회의는 심의권한만 있지 대통령의 의사결정에 관여할 수 없다. 하지만 하나 마나 한 그 국무회의를 제대로 진행하지 않고 계엄을 선포한 것이 위헌 및 위법한 행위였기에 유죄의 근거가 되었다. 이처럼 절차는 권한을 가진 자에게는 불편한 것일 수 있고 다수에게는 최소한의 안전장치이자 민주적 검증의 과정이 된다.그런데 최소한의 안전장치인 기본 절차가 또다시 눈앞에서 훼손되고 있다. 2026년 1월 21일 신년기자회견에서 이재명 대통령은 '지산지소(에너지를 생산한 곳에서 에너지를 소비한다)'를 언급하며 '용인 반도체 클러스터에 소요될 막대한 전력과 용수를 어떻게 할 것이냐'며 과거 정권에서 충분한 공론과 준비를 거치지 않고 추진된 개발사업에 대한 우려를 표명하였다.그러더니 6월 29일에는 대기업 총수들을 불러놓고 '수천 조를 투자'하는 '3대 메가 프로젝트'를 발표하며 모든 절차를 단축하여 신속하게 진행하겠다고 했다. 반도체는 '속도전'이며 심지어 '속도전을 넘어 전격전'이라는 군사정권에서나 가능할 만한 구호 아래 예비타당성조사도, 전략환경영향평가도, 기후변화영향평가도, 주민들의 의견 수렴도, 전력공급 대책도, 용수부족 경고도, 어떤 '절차'도 '장벽'도 간소화를 지시하더니 모든 문제가 해결가능하다는 말만 반복하고 있다.현재 용인에 추진 중인 반도체 클러스터에는 2개의 산업단지가 포함되는데, 문재인정부에서 2018년부터 추진한 일반산업단지에는 SK 하이닉스의 반도체 팹(반도체 제조공장) 4기를, 윤석열정부에서 2023년에 발표한 국가산업단지에는 삼성전자의 반도체 팹 6기를 건설하는 계획이 진행되고 있다. 이 계획에는 여러 문제점이 있지만 무엇보다 용인에는 그만한 전력과 용수가 없다는 것이 근본 한계이다.SK 일반산업단지에만 원전 5기의 발전용량에 가까운 5GW 이상의 전력이 필요한데, 이를 LNG-열병합발전소를 만들고 호남-수도권 초고압직류송전(HVDC)의 구조를 변경하여 충당할 수 있고, 부족한 용수는 여주보에서 끌어오겠다고 했다. 이미 무리한 이 계획을 증폭시킨 것은 국가산업단지 발표였다. 삼성이 입주할 국가산업단지는 예비타당성조사를 면제하였고, 환경영향평가는 약식으로 진행되었으며 3GW 규모의 LNG 발전소를 신규 건설하고 동해안과 서해안의 발전소부터 송전선로를 새로 만들어 전력을 공급하겠다는 것이다.이런 상황에서 그야말로 '어안이 벙벙(뜻밖의 일을 당해 정신을 차릴 수가 없어서 말문이 막히는 상황)하게' 된 것이 이재명정부의 3대 메가프로젝트 발표였다. 그동안은 용인 반도체 클러스터에 서해안의 원전과 전남의 재생에너지를 용인까지 끌어와서 쓰겠다고 하더니, 이제는 원전과 재생에너지가 있는 광주전남에 반도체 공장과 데이터센터를 지어서 6GW 이상의 전력을 바로 쓰겠다고 하고, 충청권에는 수 GW가 필요한 공장을 짓고 전력은 주변에서 송전탑으로 끌어오겠단다. 이 때문에 전남, 광주, 전북, 충남, 대전, 충북, 세종 등이 초고압송전탑으로 뒤덮일 상황이 되었고, 그 정도의 전력이 제때에 만들어질 수 있는지에 대한 의문도 끊이지 않는다. 그리고 곳곳에서 용수 공급가능량도 과장되었으며 심각한 물부족에 직면할 것이라는 경고도 잇따르고 있다.문제를 따지자면 전력과 용수 외에도 화석연료 사용에 따른 탄소제로 역행, 송전탑 건설과 공장부지로 인한 주거지와 마을, 농지 및 생태계의 파괴, 설계수명이 지난 원자력발전소의 안전위협과 원자력발전소 추가 건설에 따른 폐기물 처리불능의 위험까지. 꼬리에 꼬리를 무는 문제에 더 이상의 해법을 내놓을 수조차 없을 정도가 되었다.이재명 대통령이 2026년 3월 SNS에 올린 글이다. 절차는 권력을 행사하려는 쪽에게는 번거로운 것일 수 있지만 다수의 쪽에서는 논의와 의견수렴을 위한 민주적 과정이다. '대체불가 대한민국'을 만들기 위해 속도전이 불가피하다는 것은 포장에 불과하다. 이미 집단 지성체가 되어 있는 대한국민들에게, 그곳에 살고 있는 지역민들에게 하나하나 물어야 하고 이야기를 들어야 한다. 대한민국의 역사보다 더 오래 이어온 나무, 계곡, 저수지를 살펴야 하고, 서식처를 잃어가고 있는 수달, 저어새, 참수리 등도 이땅에서 함께 살아가야 한다. 지구의 평균기온이 2도씨 올라가면 생물다양성이 절반으로 줄어들고 심각한 식량위기와 함께 인류대멸종이 현실이 될 수 있다는 생태과학자의 경고에 귀를 기울여야 한다.이재명정부는 지금이라도 국가 주도의 대규모 반도체 투자를 멈춰야 한다. 예비타당성 조사, 환경영향평가, 전략환경영향평가, 기후변화영향평가, 주민설명회와 공청회는 요식행위가 아니다. 막대한 개발사업이 삶의 터전에, 농업에, 자연에, 미래세대에, 지구에 어떤 영향을 주는지 세심히 살펴야 하며, 하나 하나 따지는 시민들의 이야기를 들어야 한다. 그래야 세계 선진국이 되겠다며 스스로 발밑을 파헤치고 있는 지금의 모순된 개발행위를 직시할 수 있다.이와 함께 삶의 터전을 파괴하는 개발폭주를 막기 위해 지역에서 분투하고 있는 많은 노력들이 합쳐져 더 큰 목소리로 맞설 필요가 있다. 11만 그루의 잣나무를 지키며 양수발전소 건설에 맞서고 있는 강원 풍천리, 수도권으로 가는 초고압송전탑에 맞서고 있는 충남 홍성, 그리고 신규 핵발전소를 중단을 요구하는 발전소 지역의 외침들. 이미 8월에 초고압송전탑 건설반대 행진단이 해남에서 서울까지 걸으면서 용인 반도체 클러스터와 3대 메가 프로젝트의 허구성을 규탄했고, 9월에는 신규 핵발전소 저지를 위한 전국순례단이 영광, 울진, 경주, 고리에서 출발해 서울까지 왔다. '919 기후정의행진'은 지구를 불태우는 폭주를 멈추는 시작인 셈이다.