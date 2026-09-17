"반쪽짜리 권한으론 견제 못해" 경기도의회, 여야 초당적 협력

큰사진보기 ▲지방의회법 연내 제정을 위해 더불어민주당과 국민의힘이 함께하기로...기자회견 ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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올해 안에 지방의회법을 만들기 위해 경기도의회 더불어민주당과 국민의힘이 손을 맞잡기로 했다.경기도의회 여·야는 17일 경기도의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 "지방의회법 제정이라는 공동의 목표를 향해 여·야가 하나가 돼 함께 할 것을 약속한다"고 밝혔다.경기도의회 여·야는 "대한민국에 지방의회 제도가 부활한 지 35년이 흘렀지만, 아직 조직권, 예산 편성권, 감사권마저 없이, 자율성과 독립성을 제대로 보장받지 못하는 실정"이라며 "이러한 반쪽짜리 권한으로 견제와 감시라는 의회 본연의 역할을 제대로 하지 못하게 되면, 그 피해는 주민에게 돌아갈 수밖에 없다"라고 지방의회법 제정 필요성을 강조했다.이어 "국회에 국회법이 있듯이 지방의회법 제정으로 조직권, 예산 편성권, 감사권을 의회에 돌려주어야 하는데, 현재 국회에는 총 6건의 지방의회법이 발의되어 있으나 제대로 된 논의조차 하지 못하고 계류되어 있는 상태"라고 설명했다.그러면서 "지방의회법 제정에는 여·야가 따로 있을 수 없어, 경기도의회 더불어민주당과 국민의힘이 함께 손을 맞잡겠다"고 선언했다. "지방의회법 제정이 바로 민생이고, 풀뿌리 민주주의 근간이기 때문"이라고 손을 맞잡게 된 이유를 덧붙였다.지방의회법은 지방자치단체에 대한 견제와 감시 기능을 강화하고, 의회의 독립적인 조직·예산·인사 운영을 보장하기 위해 추진되는 법안이다. 주요 내용은 의회 조직과 인사권의 완전한 독립과 독립 예산 편성, 정책 지원 전문인력 법제화, 감사 청구권 등이다.남종섭 경기도의회 의장은 지난 15일 국회 의원회관에서 최종현(민주·수원 7) 경기도의회 지방의회법 제정 추진 TF 단장 등과 함께 이해식(민주·서울 강동을) 국회 행정안전위원회 간사를 만나 '지방의회법 제정 촉구 건의안'과 경기도의회 자체 제정안을 전달한 바 있다.남 의장은 정책지원관 정수를 의원 1명당 1명으로 확대하는 방안과 지방의회 예산 자율성 확보, 입법 지원기관 설치 근거 마련, 인사 운영 자율성 확보 등 4대 과제를 법안에 반영해 달라고 요청한 것으로 알려졌다.