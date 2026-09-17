국민 숙의 결과... "서·논술형 수능 동의하지만, 장기 과제로"

▲국가교육위는 8월 29일과 30일 1박2일에 걸쳐 경기 화성시에 있는 한 연수원에서 ‘국민과 함께 그리는 미래 대입제도’란 주제의 국민참여위 숙의 토론을 벌였다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기