국민 숙의 결과... "서·논술형 수능 동의하지만, 장기 과제로"

대통령 소속 국가교육위원회(국교위)에서 운영하는 국민참여위의 1박2일 숙의 결과 "서·논술형 수능(대학수학능력시험)에는 동의하지만, 2037년 이후 장기 과제로 적용해야 한다"라는 의견이 다수를 차지했다.
'2037년 이후 적용'이라는 의견은 숙의 전에 견줘 숙의 후에 16.7%포인트 뛰어올랐다. 중단기 적용을 선택했던 이들이 장기 과제로 마음을 바꾼 것이다. (관련 기사: 서·논술형 수능 전환, 반대도 없었지만 시급 추진도 없었다 https://omn.kr/2jlgb
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숙의 전 '서·논술 중단기 적용' 답한 이들, 숙의 후 '장기 과제'로 마음 바꿔
17일, 2028~2037년 10년의 국가교육발전계획을 만들고 있는 국교위는 지난 8월 29일부터 1박2일 간 벌인 국민참여위의 '대입제도 방향' 숙의 토론 결과를 발표했다. 숙의에 참여한 국민참여위원은 203명이었다. 국교위는 국가교육발전계획의 핵심 의제로 '미래 대입제도 개혁'을 구상하고 있다.
국민참여위원들은 숙의 참여 뒤 '서·논술형 수능 문항 도입'에 대해 55.5%가 '필요하다'고 답했다. '불필요'와 '유보' 의견은 각각 '41.7%'와 '2.8%'였다. 숙의 뒤에 나타난 변화를 보면 '필요' 응답은 2.8%포인트 줄었고, '불필요' 응답은 3.9%포인트 늘었다.
국민참여위원들은 숙의 참여 뒤 '고교 내신에서 서·논술형 확대'에 대해 72.8%가 '필요하다'라고 답했다. '불필요'와 '유보' 의견은 각각 22.8%와 4.4%였다. 숙의 뒤에 나타난 변화를 보면 '필요' 응답은 3.3%포인트 줄어든 반면, '불필요' 응답은 1.1%포인트 늘었다.
'서·논술형 수능 도입 시기'에 대해 국민참여위원들은 '올해 기준 초등학교 1~2학년이 수능을 치르는 시기인 2037~2038학년도 수능'을 가장 많이 꼽았다. 숙의 뒤의 결과는 39.4%였다. 이 수치는 숙의 전의 결과 22.8%보다 16.6%포인트 높아진 수치다.
이어 '올해 기준 초등학교 5~6학년이 수능을 치르는 시기인 2033~2034학년도 수능'이 21.7%였다. 이 수치는 숙의 전의 결과 31.1%보다 9.4%포인트 낮아진 수치다. '올해 기준 초등학교 3~4학년이 수능을 치르는 시기인 2035~2036학년도 수능'은 11.1%였다. 이 수치는 숙의 전의 결과 15.6%보다 4.4%포인트 낮아진 수치다.
같은 질문에서 '서·논술형 도입 반대'와 '유보' 의견은 각각 25.0%와 2.8%였다.
'서·논술형 수능 도입 방식'에 대해 국민참여위원들은 '일부 영역 도입 후 확대'(36.7%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 '일부 영역에 도입'(30.0%), '도입 반대'(26.7%), '전 영역에 도입'(5.5%) 차례였다.
'서·논술형 수능 도입' 찬성하더라도 '일부 영역', '40% 미만' 선호
'서·논술형 수능 출제 비중'에 대해 국민참여위원들은 '40% 미만'(42.8%)을 가장 선호했다. 이어 '도입 반대' (26.7%), '40~60%'(17.2%), '60% 이상'(8.9%) 차례였다. '100%'(3.3%)라는 답변이 가장 적었다.
앞으로 국교위는 '서·논술형 확대 여부'에 대한 공론화 절차를 오는 10월까지 거친 뒤, 10월에 의견 수렴 결과를 최종 분석할 예정이다. 이런 의견 수렴 결과는 10월 말쯤으로 예상되는 국가교육발전계획의 대입제도 개편 시안에 반영할 예정이다.