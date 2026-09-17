'현대·기아차 하청 갑질 사건', 담당검사 또 교체... '벌써 일곱 번째'

'현대·기아차 1차 하청업체 갑질사건'의 피해자인 송윤섭 전 대진유니텍 대표는 지난 8월 6일 검찰청으로부터 문자를 받았다.
"귀하와 관련하여 피의자 윤여을 외 5명에 대한 사건(천안지청 2025형제9938호)은 기타 사유로 2026. 09. 01 김아무개 검사실에서 송아무개 검사실로 재배당되었습니다."
이 문자를 받은 지 한 달도 안 된 지난 2일에도 똑같은 문자가 왔다.
"귀하와 관련하여 피의자 윤여을 외 5명에 대한 사건(천안지청 2025형제9938호)은 협의 완료 사유로 2026. 09. 01 송아무개 검사실에서 송아무개 검사실로 재배당되었습니다."
송 전 대표가 지난 2024년 6월 7일 윤여을 한앤컴퍼니 겸 한온시스템 회장 등 총 6명을 '모해위증죄'로 고소한 사건의 수사검사가 한 달 사이에 두 번이나 바뀌었다는 내용이다. 첫 고소 이후 2년여 동안 일곱 번째 수사검사 (재)배당이다. 1년마다 수사검사가 3명 이상씩 바뀌는 꼴이다. 법조계에서도 "이례적인 사건처리"라고 지적할 정도다.
"쥐가 무서워서 고양이가 협박을 당했다? 검찰과 법원이 그걸 믿어줬다"
송윤섭 전 대표는 31년 동안 자동차 부품 등을 생산해온 중소기업가였다. 갑질사건이 일어나기 전까지 '대진유니텍'이라는 현대·기아차의 2차 하청업체를 운영하면서 1차 하청업체인 한온시스템에 현대·기아차의 자동자 부품을 공급해왔다. 그런데 한온시스템이 지난 2014년 12월 국내 최대 규모의 사모펀드 '한앤컴퍼니'에 인수(2014년 12월)된 직후부터 부품단가 인하 등 1차 하청업체의 갑질에 시달렸다.
이에 송 전 대표는 2차 하청업체의 최후수단인 '부품공급 중단'을 한온시스템에 통보했고, 윤여을 당시 한온시스템 회장 겸 한앤컴퍼니 회장에게 기업 인수나 자회사 편입을 제안했다(2016년 4월 20일). 다행히 윤여을 회장과 면담한 직후 한온시스템의 이사회가 열려 1300억 원에 대진유니텍을 인수하기로 결정하고 계약을 체결했다(2016년 4월 21일과 23일).
문제는 대진유니텍 인수 계약을 체결한 직후 일어났다. 한온시스템이 대진유니텍 인수 계약을 체결한 지 1주일이 지나 송 전 대표를 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률(특가법)상 공갈죄로 검찰에 고소한 것이다(2016년 4월 29일). 수사에 나선 검찰은 두 차례나 송 전 대표에 대한 구속영장을 청구했지만, 법원에서 영장이 기각되자 결국 불기속 기소했다. 법원도 공갈죄를 인정해 4년 2개월 동안 감옥살이를 하다 광복절 특사(특별사면)로 풀려났다(2022년 8월).
'한온시스템-대진유니텍 갑질사건'은 자동차 부품업계의 갑질 피해자가 오히려 감옥에 간 전형적인 사례다. '1차 하청업체의 부품단가 인하 등 갑질→2차 하청업체의 부품공급 중단 통보→기업 인수→공갈죄 고소'라는 과정을 거쳐 갑질 피해자의 형사처벌로 끝이 난 것이다.
지난 2019년 추혜선 당시 정의당 의원이 조사한 바에 따르면, 대진유니텍처럼 현대·기아차 1차 하청업체의 갑질을 견디지 못하고 부품공급 중단을 실행하거나 통보한 뒤 협상을 통해 회사 경영권을 팔거나 손실보상을 받은 것에 대해 검찰과 법원이 공갈죄로 처벌한 경우는 태광공업, 서신스탭스, 지아이에스, 진서테크, 두성테크, 태진정밀공업 등 총 16건 이상이었다(2009년~2019년).
<오마이뉴스>는 지난 2025년 8월 두 건의 기사를 통해 송 전 대표가 겪은 '한온시스템-대진유니텍 갑질사건'을 보도한 바 있다. 이와 함께 지난 2월에는 '갑질사건의 피해자'인 그가 '공갈죄의 가해자'로 둔갑한 데 '법률사무소 김앤장'의 조력이 상당한 영향을 미쳤을 것이라는 기사를 추가로 내보냈다. '법조계의 삼성'으로 불릴 정도로 법률권력이 된 김앤장은 한온시스템의 법률 대리인으로서 대진유니텍 인수 협상부터 계약서 체결, 고소와 검찰수사, 소송 등의 과정에 관여했기 때문이다.
송 전 대표는 당시 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "쥐가 무서워서 호랑이와 고양이가 협박을 당했다는 이야기를 믿을 사람이 세상 천지에 누가 있나? 그런데 그 거짓말을 검찰과 법원이 믿어준 것이다"라며 "현대·기아차와 한온시스템, 김앤장이 다 한 편이 되어 중소기업 사장 한 명을 밟은 것인데 이것을 바로잡는 것이 정의다"라고 주장했다.
1년여 넘도록 사건 처리 지연 vs. 두 달도 안 돼 불구속 기소
특별사면으로 풀려난 송 전 대표는 윤여을 회장과 이인영 전 한온시스템 대표집행임원, 황춘식 전 현대차 구매팀장 등 총 6명을 '모해위증죄'로 천안지청에 고소했다(2024년 6월 7일). 이들이 1심 재판에 증인으로 출석해 자신이 부품공급을 중단하더라도 금형 이동 등을 통해 대체생산이 가능했는데도 대체생산이 불가능하다는 취지로 증언했다는 이유에서였다. 모해위증죄(형법 제152조)는 증인이 법정에서 피고인을 해치려는 목적으로 허위진술을 하는 범죄로 10년 이하의 징역형으로 처벌된다.
만약 이들이 모해위증죄로 기소돼 법원에서 최종적으로 유죄를 인정받으면 '한온시스템-대진유지텍 갑질사건'에 대한 재심을 청구할 수 있다. 그는 재심 신청을 염두에 두고 이들을 모해위증죄로 고소한 것이었다.
수사에 나선 천안서북경찰서는 윤여을 회장에 대해 두 차례 체포영장을 신청했지만 대전지검 천안지청이 이를 받아들이지 않았고, 서면조사만 진행했다. 또 다른 피고소인들에 대한 압수수색 영장도 두 차례나 반려했다. 결국 증거부족으로 '불송치'(혐의없음)했다(2025년 4월 8일).
이에 송 전 대표가 이의신청을 했고(2025년 5월 9일), 사건은 천안지청으로 송치됐다. 하지만 처음 천안지청에 고소하고, 이의신청한 지 각각 2년 3개월과 1년 4개월이 지나도록 검찰은 사건을 제대로 처리하지 않고 있다. 형사소송법 제257조(고소 등에 의한 사건의 처리)는 "검사가 고소 또는 고발에 의하여 범죄를 수사할 때에는 고소 또는 고발을 수리한 날로부터 3월 이내에 수사를 완료하여 공소제기 여부를 결정하여야 한다"라고 규정하고 있다.
이러한 사건 처리 지연은 한온시스템이 송 전 대표를 범죄수익은닉죄로 고소했을 때의 사건 처리와는 크게 다르다. 한온시스템은 지난 2023년 3월 24일 범죄수익은닉죄로 송 전 대표를 고소했고, 검찰은 두 달도 안 된 5월 11일 그를 불구속 기소했다. 흥미롭게도 이 사건도 김앤장이 한온시스템의 법률대리를 맡았다.
올해만 수사검사 재배당 다섯 번… "통상적 수사기간 고려할 때 납득 어려운 수준"
그렇게 사건 처리가 지연되고 있는 동안 수사검사는 일곱 번이나 바뀌었다(9월 2일 기준). 지난 2025년 5월 22일 수사검사가 처음 배당된 이후 2025년 8월 27일, 2026년 2월 9일, 3월 31일, 4월 17일, 8월 5일, 9월 1일 등 여섯 차례나 수사검사가 재배당됐다. 올해만 해도 수사검사 재배당이 다섯 번이나 이루어졌다. 중간에 한 수사검사가 교통사고로 사망한 경우를 제외한다면 9개월 동안에 네 번의 수사검사 재배당이 이루어진 것이다.
송 전 대표에게는 "정기인사 사유로 최아무개 검사실에서 송아무개 검사실로 재배당되었다", "파견사유로 송아무개 검사실에서 이아무개 검사실로 재배당되었다", "전출사유로 이아무개 검사실에서 원아무개 검사실로 재배당되었다", "기타 사유로 원아무개 검사실에서 김아무개 검사실로 재배당되었다", "기타 사유로 김아무개 검사실에서 송아무개 검사실로 재배당되었다", "협의 완료 사유로 송아무개 검사실에서 송아무개 검사실로 재배당되었다" 등 수사검사 재배당 문자를 받은 것은 일상이 됐다.
이렇게 계속 수사검사가 바뀌자 송 전 대표는 국민권익위원회와 국민신문고에 '부패, 공익 신고서'와 '소극행정에 대한 민원'을 제출했다(5월 7일). 그는 국민권익위 등에 제출한 민원에서 "본 사건은 위증죄로서 공소시효가 임박한 상황임에도 불구하고, 장기간 수사가 지연되고 있어 시효 만료로 인한 처벌 불가능이라는 중대한 결과가 우려된다"라며 "고소 이후 약 22개월 이상 경과하였음에도 불구하고 사건 처리에 대한 명확한 진행이나 결과가 없는 상태로 이는 통상적인 수사기간을 고려할 때 납득하기 어려운 수준의 지연이라고 판단된다"라고 주장했다.
이보다 앞선 지난 2월에는 수사검사에게 직접 탄원서를 보냈다. 송 전 대표는 이 탄원서에서 "이 사건의 공소시효도 얼마 남지 않은 것으로 알고 있다"라며 "신속히 조사"할 것을 요구했다. 그는 "부당하게 사건이 왜곡되거나 지연 처리되는 일이 없었으면 하는 간절한 바람이다"라고 호소했다.
모해위증죄의 공소시효는 10년인데, 송 전 대표의 고소로 제기된 모해위증사건 피의자들의 공소시효는 대체로 2027년 1월부터 4월까지이다.
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②갑질 피해자가 공갈죄로...검찰과 법원도 '대기업 편'이었다
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