처음 입장 밝힌 양수진 "김승원에게 너무 미안... 법적 잘못은 없다"

큰사진보기 ▲김승원 법무부 장관 후보자에게 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인을 청탁한 의혹을 받는 사업가 양수진씨가 15일 오후 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 뇌물공여약속 등 혐의 공판기일에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲모습 드러낸 양수진씨, 김승원 후보자 관련 질문에 묵묵부답김승원 법무부 장관 후보자에게 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인을 청탁한 의혹을 받는 사업가 양수진씨가 15일 오후 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 뇌물공여약속 등 혐의 공판기일에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

김승원 법무부 장관 후보자의 이른바 '제넨셀 신약 임상시험 청탁 의혹'의 핵심 당사자인 사업가 양수진씨가 처음으로 자신의 입장을 밝혔다. 양씨는 김 후보자와의 관계부터 신약 임상시험 민원, 정치후원금 500만 원 논란, 정치인들의 이름이 등장하는 녹취록까지 직접 해명했다.양씨가 인터뷰에서 가장 먼저 꺼낸 말은 '김승원 후보자에게 미안하다'는 것이었다.16일 한국독립언론네트워크(독한기자 킨)가 공개한 인터뷰에서 양씨는 현재 심경을 묻자 "온 국민의 적이 된 것 같다"면서 "저는 사실 김승원 의원님께 죄인"이라고 했다. 가까운 사이였던 제넨셀 설립자 강세찬씨의 부탁을 받고 김 후보자에게 연락한 자신의 행동이 결국 김 후보자에게 정치적 부담을 안겼다는 취지다.양씨는 자신과 김 후보자 사이에 불법적인 대가 관계나 범죄 행위가 있었다는 의혹은 분명하게 부인했다.양씨는 "저도 판단을 잘했어야 했는데 너무 가까운 분의 부탁이었기 때문에 이런 힘듦을 겪고 있는 것 같다"면서도 "법적으로 잘못한 것은 정말 없다고 생각한다"고 말했다. 이어 김 후보자에 대해 "어떠한 범죄 행위를 저지른 적이 없는데 너무 죄송해서 연락을 당연히 못 드린다"고 했다.양씨에 따르면 김 후보자와의 인연은 오래됐다. 김 후보자가 판사로 근무하던 시절부터 알고 지냈고, 이후 양씨가 운영하던 식당 등에서 교류했다. 김 후보자가 2013년 양씨의 근로기준법 위반 사건에서 법률대리를 맡기도 했다. 다만 양씨는 당시에는 친분이 깊지 않았으며 이후 자전거 모임 등을 함께하면서 가까워졌다고 설명했다.양씨는 의혹의 핵심 쟁점인 제넨셀 코로나19 치료제 임상시험 문제에 대해서도 적극적으로 해명했다.양씨는 당시 강 교수가 보여준 임상시험 자료를 믿었다고 말했다. 치료 효과가 매우 높게 나타난 데이터였기 때문에 김 후보자뿐 아니라 여러 지인에게 관련 내용을 문의했으며, 강 교수가 제공한 자료에 허위나 조작이 있을 가능성은 생각하지 못했다는 것이다.제넨셀이 식약처에 제출한 자료에 허위 내용이 있다는 사실을 당시 알고 있었느냐는 질문에 "몰랐다"며 "그걸 알았으면 제가 부탁도 하지 않았을 것"이라고 말했다. 중국 등 해외에서도 치료제에 관심을 보이고 있다고 설명하자 김 후보자가 오히려 기술의 '국부 유출'을 우려했다는 게 양씨 주장이다.정치후원금 500만 원에 대해서도 양씨는 대가성이 있는 돈이 아니었다고 주장했다.양씨는 강 교수가 다시 도움을 요청하자 "부탁만 드리기 죄송하니 후원이라도 하라"는 취지로 말했고, 김 후보자의 공식 후원계좌를 전달했다고 설명했다. 그러나 연말에 실제 송금이 이뤄지지 않았고, 이를 전하자 김 후보자가 "마음만 받겠다"는 취지로 답했다고 했다. 이후 이듬해 다시 후원금을 보내거나 별도의 돈을 전달한 일도 없었다는 게 양씨 설명이다.김 후보자가 양씨의 부탁을 받고 당시 식약처장에게 임상시험계획을 신속하게 검토해 달라는 취지의 요청을 한 사실 자체는 김 후보자도 인정하고 있다. 다만 관련 사건 1심 법원도 양씨의 요청이 정상 심사 절차를 생략하거나 제넨셀을 다른 기업보다 우선 검토해 달라는 취지였다고 단정하기 어렵다고 판단했다.양씨가 가장 강하게 반박한 것은 자신에게 붙은 '룸살롱 마담'이라는 표현이었다.한동훈 무소속 의원은 김 후보자 관련 의혹을 제기하는 과정에서 양씨를 '룸살롱 마담' 등으로 지칭해왔다. 양씨는 서울 청담동에서 식당과 바를 운영한 사실은 있지만 룸살롱을 운영하거나 마담으로 일한 사실은 없다고 주장했다.양씨는 자신이 여성기업인 관련 단체에서 활동했으며 2023년 용산 대통령실에서 열린 '대한민국 중소기업인대회'에도 기업인 자격으로 초청됐다고 설명했다. 실제 2023년 5월 23일 용산 대통령실 잔디마당에서 열린 이 행사에는 윤석열 당시 대통령을 비롯해 중소기업인 500여 명과 주요 대기업 총수 등이 참석했다.공교롭게도 양씨는 이날 행사장에서 검찰로부터 자신에 대한 구속영장이 청구됐다는 연락을 받았다고 밝혔다. 당시까지 변호인도 선임하지 않은 채 조사를 받았다며 "사실대로 설명하면 오해가 풀릴 것이라고 생각했다"고 말했다. 담당 검사에게 "영장 청구가 뭐냐"고 물어볼 정도로 상황을 제대로 이해하지 못하고 있었다는 것이 양씨 설명이다.양씨는 송영길·최재성·한병도 등 정치인들의 이름이 등장하는 녹취록에 대해서도 해명했다.정치인들을 알고 지낸 사실 자체는 인정했다. 다만 이들과 제넨셀 임상시험을 두고 부정한 청탁이나 금전 거래를 한 사실은 없다고 주장했다. 최재성 전 의원에게도 관련 내용을 문의했지만 오히려 "오지랖 부리지 말라"는 취지로 제지받았으며, 이 내용 역시 검찰 조사에서 진술했다고 밝혔다.그러면서도 녹취록에서 드러난 자신의 '친분 과시'에 대해서는 잘못을 인정했다. 양씨는 "철이 없었다"며 "왜 안다고 그렇게 과시했을까 하는 생각에 스스로 많이 자책한다"고 말했다. "오지랖 넓게 살았던 것도 후회된다"고 했다.양씨는 인터뷰 내내 김 후보자와 자신의 녹취록에 이름이 등장한 인사들에게 "미안하다"는 말을 반복했다. 다만 이 같은 미안함이 불법 청탁이나 금품 제공을 인정하는 것은 아니라고 거듭 선을 그었다.그는 "사람을 좋아했고 사람을 믿고 마음을 열었던 것도, 오지랖 넓게 살았던 것도 지금은 후회한다"며 "열심히 살아왔다는 것에 자부심을 느꼈는데 지금은 어디로 가야 할지 모르겠다"고 말했다.한편 양씨와 강씨는 지난 15일 서울서부지법에서 열린 뇌물공여약속 등 혐의 재판에 출석했다. 이날 예정됐던 강씨에 대한 피고인신문은 관련 별도 사건의 항소심 선고가 연기되면서 진행되지 않았다. 다음 공판은 11월 12일 예정돼 있다.