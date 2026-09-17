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26.09.17 11:57최종 업데이트 26.09.17 11:57

경북 청도군, 가을 여행 시즌 맞춰 '숙박 세일 페스타'

'여기어때' 앱 통해 2 만 원 할인... 청도반시축제와 세계코미디아트페스티벌 기간 중 사용 가능

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경북 청도군이 오는 22일부터 10월 5일까지 '여기어때' 앱을 통해 '숙박 세일 페스타'를 진행한다.
경북 청도군이 오는 22일부터 10월 5일까지 '여기어때' 앱을 통해 '숙박 세일 페스타'를 진행한다. ⓒ 청도군

경북 청도군이 가을 여행 시즌을 맞아 관광 활성화와 체류형 관광객 유치를 위해 '2026 청도군 숙박 세일 페스타'를 진행한다.

'청도군 숙박 세일 페스타'는 오는 22일부터 10월 5일까지 '여기어때' 앱을 통해 청도군 숙박 상품을 예약하고 결제하는 이용객에게 제공되며 2만 원 할인 혜택을 받을 수 있다.

쿠폰은 1인 1매 선착순으로 발급되며 여기어때 앱에서 할인권을 내려받은 뒤 청도군 숙박시설을 선택하고 결제할 때 사용하면 된다. 다만 숙박비가 5만 원 이상일 경우 2만 원 할인을 받는다.

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할인된 쿠폰으로 예약할 경우 숙박 기간은 22일부터 11월 8일까지이며 추석 연휴와 개천절 연휴뿐만 아니라 청도의 대표 가을축제인 '청도반시축제 및 청도세계코미디아트페스티벌(10월 16일~18일)' 기간에도 이용이 가능하다.

청도군은 이번 숙박 할인 행사를 통해 '당일치기 관광'에서 '체류형 관광'으로 패턴을 확대하고 숙박·음식·관광지 이용 등으로 이어지는 지역경제 선순환을 이끌어낼 계획이다.

올해 3회째를 맞는 '숙박 세일 페스타'는 지난해까지 투입 예산 대비 약 6배에 이르는 숙박 예약 결제액을 기록하는 등 상당한 효과를 나타냈다.

박권현 청도군수는 "숙박 할인 혜택을 통해 청도를 찾는 관광객들의 여행 부담을 낮추고 지여 ㄱ숙박업소와 소상공인에게도 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

#청도군#숙박세일페스타#여기어때#반시축제#청도세계코미디아트페스티벌

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