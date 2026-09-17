"파병 요청 왔냐" 따진 김준형, 외교장관 방미 지적한 이유

큰사진보기 ▲17일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 조국혁신당 김준형 의원이 호르무즈 파병 문제와 관련한 질문을 하고 있다. 2026.9.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 호르무즈 해협 파병을 검토하는 것으로 알려진 가운데, 김준형 조국혁신당 의원이 17일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 미국의 구체적인 파병 요청이 있었는지를 집중적으로 따져 물었다.김 의원은 박윤주 외교부 1차관에게 "미국의 (파병) 압박이 실제로 국무부, 국방부를 통해 구체적으로 오고 있느냐"고 물었다. "보도로 접하는 도널드 트럼프 대통령의 언론 플레이가 (파병) 압박의 전체냐"고도 따졌다. 동맹국에 대한 파병 요청이 정식 경로를 거쳐 전달된 것이냐는 취지였다.박 차관은 "(호르무즈 해협 문제와 관련) 미국뿐만 아니라 프랑스, 영국 등 여러 관련 국가와 협의하고 있다"고 답하자, 김 의원은 "(제 질문은) 우리는 가기 싫은데 미국이 가달라고 하는 거라면, 미국의 구체적인 요구가 있느냐는 것"이라며 "그럼 (미국 요구도 없는데) 우리가 나서서 하겠다는 건가"라고 재차 물었다.박 차관은 "어떤 결정이든 저희가 주체적인 결정을, 여러 가지를 감안해 종합적인 국익에 따라 하겠다"고 답했다.김 의원은 이날 미국으로 출국한 조현 외교부 장관의 방미 시점도 문제 삼았다."차관님 혹시 학교 다닐 때 잘못해서 교장실에 불려간 적 있느냐?"고 질문을 던진 김 의원은 "지금 우리 형태가 그렇다"고 꼬집었다.김 의원은 이어 "장관님이 왜 (미국에) 가느냐? (미국이) 와서 부탁해야지. 투자도 우리가 하고, 파병도 우리가 하는데 왜 우리가 (잘못한 것처럼) 교장실에 불려가느냐?"라고 말했다.박 차관이 조 장관의 방미는 한미관계 전반을 논의하기 위한 것이라는 취지로 답하자 김 의원은 "그렇지 않다고 생각한다. 그러면 타이밍을 바꾸셔야 한다. 다른 때 가셔야죠"라고 반박했다.김 의원은 정부가 공식적으로는 파병이 결정되지 않았다고 밝히고 있지만 실제로는 구체적인 준비가 진행되는 것 아니냐는 의혹도 제기했다.먼저 최근 정부 조사단이 UAE와 바레인을 방문한 사실을 그 근거로 짚었다. 그는 현재 호르무즈 해협뿐만 아니라 홍해로도 중동 전쟁이 확전 중임을 짚으면서 "그 위험을 (정부 조사단이) 확인하러 가나. (파병) 안 보낼 거면 (위험을) 확인할 필요 없는 것이다. (파병) 보내기 위해서 (조사단이) 가는 것이라고 의심된다"고 했다.이어 국가안보실에서 나온 표현이 5월 '항행의 자유', 7월 '실질적 기여', 9월 '군사적 기여'로 달라졌다면서 "이미 파병을 결정해 놓고 정보를 흘리면서 간을 본다. 국민 여론을 간 본다는 느낌이 있다"고 주장했다.과거 이라크 파병과 현재 상황을 비교하는 데 대해서도 선을 그었다. 김 의원은 당시에는 미국의 요청이 외교 경로를 통해 이뤄졌고 한국군의 역할도 인도적 지원과 복구·재건에 초점이 맞춰졌지만, 현재 거론되는 호르무즈 해협 파병은 "확전의 위험이 있다"고 지적했다.그러면서 외교부를 향해 "이거 안 된다고 얘기하셔야 한다. 적극적으로 반대 의견을 제시하시기 바란다"고 요구했다.박 차관은 "긴밀히 소통하고 협의 과정에서 여러 가지 국익에 기반한 의견을 제시하도록 하겠다"고 답했다.이날 김 의원의 질의는 결국 미국이 한국에 구체적으로 무엇을 요청했느냐는 데 집중됐지만, 외교부는 국제사회와 협의 중이며 한국 정부가 국익에 따라 주체적으로 결정하겠다는 원론적 입장을 밝혔을 뿐, 미국의 구체적인 요청 내용에 대해서는 명확한 답변을 내놓지 않았다.