충북 교육공무직 "맞춤형복지비 공무원과 동일 적용해야"

큰사진보기 ▲교육공무직 맞춤형복지비 공무원 동일적용 촉구 기자회견교육공무직 맞춤형복지비 공무원 동일적용 촉구 기자회견 ⓒ 전국교육공무직본부 충북지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲교육공무직 맞춤형복지비 공무원 동일적용 촉구 기자회견 상징의식교육공무직 맞춤형복지비 공무원 동일적용 촉구 기자회견 상징의식 ⓒ 전국교육공무직본부 충북지부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 명창엽씨는 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 충북지부에서 조직국장으로 근무하고 있는 노동조합 활동가입니다. 기자회견을 직접 진행하고 참여했습니다.

충북지역 교육공무직 노동자들이 공무원과 교육공무직 간 맞춤형복지비 격차 해소를 요구하고 나섰다. 전국교육공무직본부 충북지부는 17일 오전 충청북도교육청 앞에서 기자회견을 열고 교육공무직원의 맞춤형복지비를 지방공무원과 동일한 수준으로 적용할 것을 촉구했다.노조는 기본복지점수 인상을 비롯해 근속·가족복지점수 신설, 출산·난임·태아·산모 관련 복지점수 도입 등을 요구했다.노조가 공개한 충북교육청의 2026년 맞춤형복지제도 현황에 따르면 공무원에게는 기본복지점수 1000점이 지급되지만 교육공무직은 650점이 지급된다. 1점이 1000원인 점을 감안하면 기본복지비에서 연간 35만 원의 차이가 발생하는 셈이다.근속과 가족 관련 복지에서도 차이가 있다. 공무원은 근무연수 1년당 10점씩 최대 300점의 근속복지점수를 받을 수 있다. 가족복지점수도 배우자 100점, 부양가족 50점, 첫째 자녀 50점, 둘째 100점, 셋째 이상 200점 등이 배정된다. 반면 교육공무직에는 근속복지점수와 가족복지점수가 별도로 마련돼 있지 않다.출산·난임 관련 지원에서도 격차가 있다. 공무원의 경우 출산축하복지점수로 첫째 1000점, 둘째 2000점, 셋째 이상 3000점을 지급한다. 태아·산모검진 지원 100점과 난임 지원 500점도 운영하고 있다.교육공무직은 셋째 이상 자녀를 출산했을 때 3000점을 받을 수 있지만 첫째와 둘째 자녀에 대한 출산축하복지점수는 없다. 태아·산모검진과 난임 지원점수도 별도로 지급되지 않는다. 특별건강검진비는 공무원과 교육공무직 모두 격년으로 200점이 지급된다.노조는 이 같은 차이가 복리후생제도의 취지에 맞지 않는다고 주장했다. 직급이나 직무상 책임에 대한 보상이 아닌 임신·출산·난임, 자녀 양육, 가족 부양, 건강관리 등을 위한 복리후생에서 신분에 따라 큰 차이를 두는 것은 합리적이지 않다는 것이다.특히 노조는 "같은 교육 현장에서 일하는 노동자임에도 공무원과 비교해 기본점수뿐 아니라 근속, 가족, 출산 관련 복지혜택에서 격차가 발생하고 있다"며 "타 시·도 교육공무직과 비교해도 충북의 맞춤형복지비가 전국 최저 수준"이라고 주장했다.노조는 지난해 체결한 4기 단체협약도 근거로 들었다. 단체협약에는 교육청이 맞춤형복지비를 상향하도록 노력한다는 내용과 국가인권위원회의 권고를 존중하고 관련 법령 등에 따라 적절한 조치를 위해 노력한다는 내용이 담겼다. 노사는 맞춤형복지비 상향 문제와 관련해 지난 8일 1차 협의를 진행했다.노조는 기자회견에 앞서 16일 국가인권위원회에 차별시정 진정도 제기했다.진정서에는 충북교육청이 동일한 교육청 소속 구성원을 대상으로 맞춤형복지제도를 운영하면서 공무원과 교육공무직이라는 신분 또는 직종의 차이를 이유로 기본복지점수와 근속·가족복지점수, 출산축하복지점수, 태아·산모검진 및 난임지원 등을 다르게 적용하는 것이 합리적 이유가 없는 차별에 해당하는지 조사해 달라는 내용이 담겼다.노조는 공무원의 복지혜택을 줄이는 방식이 아니라 교육공무직의 복지수준을 높여 격차를 해소해야 한다는 입장이다.전국교육공무직본부 충북지부는 "기본복지점수 인상과 근속복지점수 신설은 물론 가족·출산·난임·태아·산모점수 신설 등 노동자의 삶과 직결된 차별 해소 과제를 조속히 이행해야 한다"며 충북교육청에 제도 개선안 마련을 촉구했다.