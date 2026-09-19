'야차룰'의 봉인... 아이들이 실제로 두려워하는 것은

큰사진보기 ▲경찰청에서 제작한 카드뉴스 '신종 학교폭력 제11호 야차룰 발생경보' ⓒ 경찰청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲야차룰. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

각서를 쓴다. 다쳐도 신고하지 않기로 한다. 그리고 맨몸으로 붙는다. 누군가는 휴대폰을 들고 찍는다. 이른바 '야차룰'이다.교육부는 9월 9일 학교폭력 실태조사에서 이를 신종 유형으로 규정했고, 8월에는 경찰청과 함께 발생 경보를 발령했다. 서울시교육청과 경찰청은 공동으로 카드뉴스를 만들어 배포했다.대응은 빨랐다. 내용도 정확하다. ▲ 각서는 법적 효력이 없다는 것 ▲ 부추기거나 촬영하는 것도 가담이라는 것 ▲ 촉법소년도 보호처분 대상이라는 것. 학교 현장에 있는 사람으로서 이 자료들을 나쁘게 볼 이유가 없다.그런데 카드뉴스를 끝까지 넘기다가 마지막 장에서 멈췄다. "보고 있지만 말고, 용기내어 주세요." 피해 학생을 도와주는 방법으로 ▲ 부추기지 않기 ▲ 선생님과 부모님께 알리기 ▲ 신고하기 ▲ 피해 친구의 편이 되어주기가 적혀 있었다.앞의 아홉 장은 처벌 이야기였다. 구경만 해도 방조로 책임질 수 있다는 내용이 큰 글씨로 들어가 있다. 그 장을 읽은 아이가 마지막 장에 이르러 과연 어떤 생각을 할까. 그 자리에 있었다는 사실은 이제 말할 이유가 아니라 말하지 못할 이유가 된다. 가장 많이 본 아이가 가장 말하기 어려운 아이가 된다.무엇이 범죄인지를 아는 것과 어떻게 말할 수 있는지를 아는 것은 전혀 다른 문제다. 지금 아이들 손에 쥐여진 것은 처벌의 지도뿐이다.피해 학생 쪽도 마찬가지다. 자료는 "겉으로는 선택, 실제는 강요"라고 정확히 짚어 놓았다. 거절하면 '쫄았다'는 낙인이 찍히고 받아들이면 폭력에 노출된다는 설명까지 붙어 있다. 그런데 그다음 말이 없다. 그래서 강요당한 아이는 피해자라는 말이 명시되지 않는다.각서를 쓰고 '야차룰'에 응했던 아이가 이 자료에서 먼저 읽는 것은 자신도 처벌받을 수 있다는 정보다. 아이가 알고 싶은 것은 누가 처벌받는가가 아니다. 나는 어느 쪽인가다.학교가 신고를 강조하지 않아서 이런 일이 생기는 게 아니다. 학교는 오랫동안 신고하라고 가르쳐 왔다. 신고 창구도 있고, 상담교사도 있고, 학교전담경찰관도 있다. 신고가 접수되면 제도는 상당 부분 작동한다.조사가 이루어지고 조치가 내려진다. 교사들이 게을러서 아이들이 입을 닫는 게 아니다. 그런데도 아이들은 말하지 않는다. 제도가 끝났다고 보는 지점과 아이의 생활이 끝나는 지점이 다르기 때문이다.학생들이 피해에 대한 신고를 실행하기 위해 필요한 확신은 두 가지다. 하나는 법적 확신이다. 신고해도 보복당하지 않는다는 것. 이건 제도적으로 분명히 발전해 왔다. 다른 하나는 정서적 확신이다. 신고했다는 이유로 교실에서 우스운 존재가 되지 않는다는 것. 어른들은 첫 번째만 준비해 두고 두 번째는 아이가 알아서 견디기를 기대해 왔다. 그런데 아이가 실제로 두려워하는 쪽은 두 번째다.'야차룰'은 여기에 봉인을 하나 더 얹는다. 합의해 놓고 이제 와서 이르느냐는 말이다. 원래도 아이는 보복이 두려워 한 번 침묵했다. 이제는 약속을 어겼다는 비난이 두려워 또 한 번 침묵한다. 게다가 승패라는 형식이 붙어 있어서, 신고가 아프다는 호소가 아니라 내가 진 것을 견디지 못해 '찌질하게' 신고했다는 낙인이 찍힐까 두려워 스스로를 검열한다.촬영 앞에서 피해자에게 "할래?"라고 묻는 순간, 일방적인 폭행이 형식상 합의된 시합으로 바뀐다. 강요한 쪽은 규칙을 제안했을 뿐인 사람이 되고, 당한 쪽은 동의한 사람이 된다. 아이들이 새로 배운 것은 때리는 법이 아니라 때리는 것을 시합이라고 부르는 법이다.'야차룰'은 각서와 합의라는 외형을 사건이 벌어지기 전에 미리 만들어 둔다. 쌍방이라는 주장이 처음부터 준비된 채로 접수되는 것이다.맞신고 자체를 막을 수는 없다. 억울하게 일방적 가해자로 몰린 학생이 있다면 그것은 정당한 방어 수단이기도 하다. 다만 누가 먼저 제안했는지, 거절 의사가 있었는지, 그 자리를 누가 만들었는지를 판단의 앞단에 두는 기준은 세울 수 있다. 싸움을 시킨 사람과 싸운 사람을 같은 자리에 놓는 한, 강요는 언제나 합의로 정리될 수밖에 없다.학교폭력을 다룬 이야기들이 오랫동안 아이들에게 준 해법은 하나였다. 참고 참다가 결국 더 센 힘으로 되갚는 것이다. 그 장면은 통쾌했다. 실제로 많은 사람에게 위로가 되었을 것이고, 그 작품들이 학교폭력 문제를 공론의 장으로 끌어올린 공도 분명히 있다.그러나 그 서사가 반복해서 가르친 결론은 결국 힘이 있어야 해결된다는 것이었다. 신고하고 절차를 밟은 사람이 당당하게 회복되는 이야기를 우리는 거의 보여 주지 않았다. 아이들 눈에 신고는 힘없는 사람이 택하는 마지막 수단처럼 남았다.야차룰이 빠르게 번진 배경에도 강한 사람이 인정받는다는 인식이 있다. 폭력으로 서열이 정해지고 그 서열이 곧 인정이 되는 구도를 계속 재생산하는 콘텐츠에 대해서는 사회적 성찰이 필요하다.아이는 말하기 전에 부모의 얼굴을 먼저 떠올린다. 크게 화를 낼지, 실망할지, '네가 먼저 뭘 했길래'라고 물을지를 계산한다. 그 계산에서 말하지 않는 쪽이 낫다는 결론이 나오면 아이는 입을 열지 않는다.중요한 것은 사건이 터진 날의 대화가 아니라 그 전의 대화다. 아이는 사소한 이야기를 들어 준 어른에게만 큰 이야기를 꺼낸다. 친구 이름 하나, 오늘 급식 이야기, 게임 이야기를 시시하다고 자르지 않고 들어 준 시간이 쌓여 있어야 어느 날 훨씬 무거운 이야기가 그 통로로 나온다.'왜 그때 말 안 했어'는 아이를 다시 입 닫게 만든다. 늦게 말한 데는 이유가 있고, 그 이유를 묻는 순간 아이는 자기가 잘못했다는 신호로 받아들인다. '네가 먼저 뭘 했길래'도 마찬가지다. 사실관계를 확인하려는 질문이지만 아이에게는 추궁으로 들린다. '그런 애랑 왜 어울려'는 아이의 친구 관계 전체를 문제 삼는 말이라, 다음부터는 아무것도 말하지 않는 쪽이 안전해진다.대신 필요한 말은 짧다. 말해 줘서 고맙다, 네 잘못이 아니다, 어떻게 할지는 같이 정하자. 특히 마지막이 중요하다. 부모가 격분해서 학교로 달려가는 장면을 상상하면 아이는 차라리 숨기는 것을 택할 것이다. 무엇을 할지 아이와 상의하겠다는 약속이, 아이에게는 말해도 된다는 가장 현실적인 보장이 될 수 있다.교육청과 경찰은 지금 할 수 있는 일을 하고 있다. 학교도 하고 있다. 이 글은 그 대응을 비판하려는 것이 아니다. 다만 그다음 단계가 남아 있다.처벌을 알리는 자료는 나왔으니, 이제 신고하는 법을 알려 주는 자료가 필요하다. 싸우자는 말을 들었을 때 뭐라고 답해야 하는지, 약속이 잡힌 뒤에 누구에게 어떻게 말해야 하는지, 말하고 나면 무슨 일이 벌어지는지, 이미 늦었다고 느낄 때는 어떻게 해야 하는지가 담겨야 한다.스스로 알린 목격자 학생은 가담자로 보지 않는다는 원칙도 필요하다. 형법에 자수 감경이 있고 여러 제재 제도에 자진신고 감면이 있는 것은, 은폐를 깨는 가장 효율적인 방법이 먼저 말한 사람을 보호하는 것이기 때문이다. 물론 적극적으로 부추기거나 촬영해 유포한 행위는 별개의 가해이며, 이 원칙의 대상이 아니다.아이들에게 신고하라고 말하는 것은 쉽다. 어려운 것은 신고해도 괜찮다는 것을 아이가 경험으로 믿게 만드는 일이다. 야차룰은 새로 생긴 문제이면서, 오래된 문제가 다른 얼굴로 드러난 것이기도 하다. 아이들을 지키기 위해 물어야 할 것은 아이들이 왜 이런 걸 하느냐가 아니라, 아이들이 왜 말하지 못하느냐 하는 것이다.