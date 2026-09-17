세월호 참사의 기억으로 안전의 가치를 되새기다

경기도 안산에서 직장다니며 오마이뉴스 시민기자로 활동하고 있습니다. 오마이뉴스 속에서 시민들과 소통하고 정보를 공유하는 역할을 해보고 싶습니다.

이 기자의 최신기사 문지혁 작가가 말하는 '안녕'과 이야기의 힘