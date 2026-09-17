장엄한 지리산주능선은 산불의 아픔까지 넉넉히 품었다

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큰사진보기 ▲밤밤이 익어가는 가을이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길지리산둘레길 위태~덕산 구간은 숲길과 아스팔트길로 이어진다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲휴식경남 하동군과 산청군의 경계지점인 고갯마루에서 잠시 쉬어간다. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'다시, 하늘'화마 속에서도 몸부림치며 살아 남은 한 그루의 소나무가 꿋꿋한 생명력을 이어가고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산주능선오른쪽에서 왼쪽으로 중봉, 하봉 그리고 정상인 천왕봉에 이어 지리산주능선이 이어지고 있는 장엄한 풍경이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산주능선지리산주능선을 볼 수 있는 위치는 딱 두 군데로, 지리산둘레길 위태~덕산 구간과 함양군 지리산조망공원에서 볼 수 있다.(여기에서는 왼쪽에서 오른쪽으로 이어진다.) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲뚝갈지리산둘레길을 걷다 만난 야생화 뚝갈은 보릿고개 시절 먹던 나물로, 11월 늦게까지 피는 들꽃이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲중태안내소중태안내소에 지리산둘레길 확인 스탬프가 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲화마의 흔적산불이 지나간 자리는 주차장으로 변했고 소화전이 설치돼 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

"전하의 국사는 이미 그릇되었습니다. 나라의 근본이 이미 무너졌고, 하늘의 뜻도 이미 떠났고, 민심도 이미 멀어, 진액이 다 말라버린 것과 같습니다."

큰사진보기 ▲상소문 비남명선생이 단성현감을 사직하며 명종께 올린 상소문 비. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.

아침에 일어나니 기온이 뚝 떨어진 느낌이다. 날씨는 가을 문턱에 닿았다. 하늘도 파랗고 공기도 맑다. 기분도 상쾌하고 절로 웃음이 난다. 매주 토요일마다 걷는 지리산둘레길 걸음은 노년의 삶에 축복이자 행복이다. 한 구간 걷는 대여섯 시간 만큼은 숨도 차고, 힘이 들지만, 그렇게 즐거울 수가 없다. 내게 있어 일주일이 기다려지는 이유가 여기에 있다.지리산둘레길은 전남북과 경남 등 5개 시군에 걸쳐 있는 둘레길이다. 지난 3월부터 시작한 걸음은 산청, 함양, 남원, 구례 그리고 하동을 거쳐 출발점이자 종착지인 산청으로 접어들고 있다.지난 9월 12일, 지리산둘레길 위천~덕천 구간을 걸었다. 이 구간은 경남 하동군 옥종면에서 산청군 시천면으로 넘어가는 구간으로 중태재를 지난다. 중태마을에는 마을이 자율적으로 지리산둘레길 안내를 담당하겠다는 소망을 담아 세운 중태안내소가 있다.여기서는 간식을 먹으며 휴식을 취하고 화장실을 이용할 수 있다. 덕산은 산청군 삼장면과 시천면을 통틀어 이르는 말로, 덕천에 들어서면 시원한 물줄기가 흐르는 덕천강을 만난다. 남명 조식선생이 말년을 보냈던 이곳에는 덕천서원과 산천재 등 선생의 유적들이 남아있다. 남명기념관에 들러 선생의 발자취를 더듬어 볼 수 있다. 이 구간은 산청 산불과 수해로 통행이 제한된 구간을 우회하여 걸어야만 한다.출발지인 하동군 옥종면 위태마을에서 당초 둘레길인 마을 안길로 접어들지 않고 국도 제59호선을 따라 걷는다. 왕복 2차로인 이 도로는 하동군과 산청군 경계지점인 1.4km까지 오르막 구간이다. 도로명은 하동군은 '돌고지로'이고, 산청군은 '친환경로23번길'로 나뉘어져 있다. 숨이 찰 즈음 경계지점인 고갯마루에 다다랐고 물 마시는 시간을 가졌다.지난해 3월 산청군에서 발생한 대형 산불 현장이 이곳 일대라는 얘기를 관리자로부터 들었다. 당시 산불로 전 국민을 애태우며 가슴을 아프게 했던 것은 다 기억하고 있을 터. 인명피해는 물론 큰 재산피해를 남긴 산불의 현장을 걷는다는 것이 가슴 아프게 다가왔다.임도로 들어서니 길 아래로 아름다리 소나무가 홀로 서 있다. 멀리서 보니 두 그루로 보이던 소나무는 가까이 가서 보니 한 그루다. 땅에서 약 1m 높이에서 갈라진 줄기는 두 개로 뻗어, 떼래야 뗄 수 없는 부부처럼, 연인처럼 그리고 형제처럼 보는 이의 생각에 따라 다른 느낌으로 와 닿게 한다. 뜨거운 화마 속에서도 두 손을 뻗쳐, 서로 감싸고 살고자 한, 소나무의 그 처절하리만치 몸부림치는 모습이 생생히 떠오른다.그 소나무에 대한 감사로 이름을 지어주고 싶었다. '다시, 하늘'이란 이름으로. "불길이 지나간 자리에서 다시 하늘을 향하다"라는 뜻으로, 이 길을 지나는 이들에게 그 의미가 전해졌으면 좋겠다. 그럼에도 통제된 길이 뚫리면 이 길을 지나지 않는다고 하니 아쉬운 마음이다.소나무 너머로 지리산 주능선이 보인다. 우측 지점 작은 봉우리인 하봉에서 시작한 주능선은 중봉에 이어, 그 다음으로는 우리나라에서 두 번째 높은 지리산 최고봉인 천왕봉(해발 1,915m)이다. 다시 좌측으로 제석봉, 장터목대피소, 제석봉, 연하봉, 촛대봉, 세석평전, 영신봉, 칠선봉, 덕평봉, 벽소령, 형제봉, 연하천대피소, 명선봉, 토끼봉, 화개재, 삼도봉, 임걸령, 돼지령 그리고 노고단까지, 흔히 말하는 지리산 종주구간(약 25.5km)이다. 백두대간인 장엄한 지리산에 가슴이 찡해 온다. 지리산주능선을 감상할 수 있는 곳은 딱 두 군데로, 이곳 반대편인 지리산조망공원에서 관찰할 수도 있다.1시간 15분 만에 중태재에 도착했다. 통제된 구간이 만나는 지점으로 사람이 다니지 않다보니 길이 잡초에 파묻혔다. 길가에 키 큰 야생화를 만났다. '뚝갈'이라는 특이한 이름을 가진 이 야생화는 '야생미' 또는 '생명력'이란 꽃말을 가지고 있다. 이 들꽃은 1m 넘게까지 자라는데, 보릿고개 시절 다른 나물들은 억새 져서 먹기 힘들 때, 연한 가지 뚝갈을 꺾어 나물로 만들어 배를 채우곤 했다고 전한다. 이 꽃 모양과 너무나도 닮은 '마타리'라는 꽃이 있는데, 마타리는 노랑꽃으로 '황하패장'이라 하고, 뚝갈은 하얀 꽃으로 '백화패장'이라고 한다. 11월까지 볼 수 있는 뚝갈 앞에서 한참이나 머물렀다.2시간 15분 걸음에 중태안내소에 도착했다. 중태안내소는 지리산둘레길을 걷는 여행자로 인한 마을 농가 피해를 예방하고 마을 공동체가 자율적으로 둘레길을 안내하기 위해 건립한 쉼터이다. 중태마을 일대는 곶감의 재료인 감나무 농장이 밀집한 곳이라, 둘레길이 개통된 뒤 농작물 훼손이나 무단 채취가 심했다고 한다. 이를 방지하기 위해 사단법인 숲길과 마을 주민들이, 상생하는 공정여행이라는 뜻을 담아 건립한 곳이 중태안내소다. 안내소에는 정수기가 있고, 밖에는 먼지 털이와 화장실 등 편의시설이 갖추어져 있다. 이 구간 스탬프도 있다. 마을 정자나무 아래에서 이른 점심을 먹고 피로를 풀었다.앞서 출발하고 나서 목격한 산불 현장은 이곳까지 이어졌다. 거리도 꽤나 길다. 2025년 3월 21일 산청에서 발생한 산불은 하동까지 번졌다고 하니 면적이 얼마나 큰지 짐작이 가고도 남는다. 도로 양쪽으로 산불 흔적은 고스란히 남아 있다. 7부 능선에 집 한 채는 천만다행이도 불을 비켜갔다. 도로 쪽 집은 재만 남았다. 얼마나 불안하고 두려웠을까. 바람을 안은 불, 사람이 뛰는 것보다 더 빨리 달린다. 나도 젊었을 때 산불 진화작업으로 죽을 고비를 넘겼다. 그 위험을 누구보다 더 잘 알기에, 인명피해 소식은 가슴을 저미게 한다. 주불을 진화하는데 열흘이 걸린 대형 산불, 재로 변한 집은 새로 지어졌고, 어떤 곳은 주차장으로 변했다. 그 자리에 소화전이 섰다. 아픈 교훈을 이렇게 배워야만 하는 걸까.위태~덕산 구간은 난이도가 보통이다. 숲길과 아스팔트길을 번갈아 걸으며 덕천강변에 닿았다. 강물도 푸르고, 하늘도 푸르다. 손에 잡힐 듯, 천왕봉을 감싼 새털구름은 두둥실 지리산을 휘돌며 그림을 그린다. 꽃단장을 해 놓은 덕산 천평교를 지나는 발걸음이 가볍다. 이어 덕산약초시장이다. 덕산시장 5일장은 매달 끝자리가 4일과 9일이다. 아쉽게도 이 날은 장이 서지 않아 장날을 구경할 수 없었다. 산청은 동의보감촌이 있는 곳으로, 이곳 덕산시장에서도 직접 채취한 약초를 비롯한 신선한 산나물과 농산물을 구입할 수 있다.덕산약초시장에서 약 1.4km 떨어진 종착지에는 남명기념관이 있다. 남명 조식선생은 조선 중기의 대표적인 유학자이다. 이론보다 실천을 강조한 강직한 선비 정신을 가진, 퇴계 이황과 함께 16세기 영남학파의 거두로 쌍벽을 이루는 인물로 잘 알려져 있다. 선생은 61세에 산천재를 지어 후진양성에 힘썼다. 남명기념관에는 선생의 수행과 실천에 관련된 유물이 전시돼 있다. 뜰에는 선생의 석상과 비가 서 있다. <남명선생이 단성현감을 사직하며 명종께 올린 상소문>이라는 비에는 이렇게 새겨져있다.당시 권력의 실세였던 문정왕후(명종 어머니)에게 궁중의 한낱 '과부'라 칭했고, 명종에게는 '고아(어린 외로운 아들)'라고 하며, 천재지변과 민생도탄을 해결하지 못한 데 대해 강도 높은 비판을 했던 것이다. 당시 이 말은 목숨을 내 놓아도 마땅찮은 발언이 아닐 수 없었다. 훗날 선조는 조식 선생의 서거를 애도하며 내린 제문을 한글로 번역하여 새긴, '선조대왕사제문국역비'가 기념관 앞마당에 서 있다.위태마을에서 덕산까지 12.0km를 4시간 반 동안 걸었다. 가을의 초입이라 선선한 바람과 맑은 날씨 그리고 푸른 하늘은 머리를 상쾌하게 만들었다. 이 구간은 유일하게 지리산 주능선을 한 눈에 볼 수 있다는 점에서 21개 구간에서 최고의 코스라 해도 지나치지 않다. 다른 편에서는 산불 현장을 보는 내내 가슴을 짓눌러야만 했다. 피해를 겪은 주민들의 고통이 고스란히 느껴지기도 했다. 다시는 이런 비극이 일어나지 않기를 바랄 뿐이다. 산불이 난 지역 주민들의 아픔을 함께 공유하며 심심한 위로의 말씀을 전한다.1. 지리산조망공원(주차장) : 경남 함양군 마천면 지리산가는길 5342. 지리산둘레길 위태~덕산 구간(경남 하동군 옥종면과 산청군 시천면 경계지점 고갯마루에서 임도를 따라 약 5분 거리)위태마을(09:25) ~ 하동산청경계지점 고갯마루(09:55, 1.4km) ~ 중태재(현재 폐쇄된 곳, 10:40) ~ 유점마을(10:52, 2.9km) - 중태안내소(11:42, 3.1km) - 천평교(13:17, 3.1km) - 남명기념관(14:00, 1.5km) / 약 12.0km☞ 2025년 산불과 수해로 길이 유실되어 우회로를 이용하여 걸은 구간이다.