보도블록 틈의 작은 풀, 모두 이름 있네

큰사진보기 ▲수업을 진행하는 김현숙 교수 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보도블록 사이에 자라는 식생을 확인하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 16일 오전 10시, 남선공원에서 청년생태해설가 양성교육이 진행됐다. 이날 교육은 김현숙 대전과학기술대학교 겸임교수(이하 김교수)와 함께 공원 곳곳의 나무와 풀을 직접 살펴보며 식물을 관찰하고 구분하는 현장수업이다. 식물을 안다는 건 이름을 많이 외우는 걸 의미하지 않았다. 자세히 보고, 특징을 확인하고, 이름을 불러보고, 때로는 직접 만져보고 냄새를 맡아보는 일이었다. 여기에 식물이 인간에게 어떤 의미였는지 살펴보는 인문학적인 이야기까지 더해졌다.김 교수는 "식물을 구분하려면 자세히 봐야 합니다. 잎의 모양이나 배열처럼 작은 특징을 하나씩 확인해야 한다."며 자세히 살피는 과정을 강조했다. 처음 살펴본 측백나무와 화백, 편백도 겉모습은 비슷했지만 잎의 뒷면을 확인하면서 차이를 찾아볼 수 있었다. 비슷해 보이는 식물일수록 작은 특징을 자세히 살펴야 했다.공원을 걷다 보면 흔히 볼 수 있는 소나무에 대해서도 이야기가 이어졌다. 소나무는 대표적인 상록수지만 그렇다고 잎이 영원히 붙어 있는 건 아니다. 오래된 잎은 떨어지고 새로운 잎으로 교체된다. 늘 곁에 있던 나무도 관심을 가지고 바라보면 새로운 모습이 보였다.소나무재선충병과 솔수염하늘소에 대한 설명도 이어졌다. 소나무재선충병은 매개충을 통해 다른 나무로 확산되는데, 우리나라에서는 솔수염하늘소가 주요 매개충 가운데 하나다.김 교수는 "병해충을 관리하는 것도 결국 비용과 효과를 함께 따져봐야 한다"며 자연을 관리한다는 게 단순히 문제가 되는 생물을 없애는 것으로 끝나는 것은 아니라고 설명했다. 자연에 얼마만큼 개입할 건지, 그 개입이 실제로 어떤 효과를 가져오는지 함께 살펴봐야 한다는 이야기였다.남선공원 북측 사면에서는 다양한 식물이 눈에 들어왔다. 참가자들이 멈춰 선 곳은 커다란 나무 아래만이 아니었다. 평소라면 눈여겨보지 않았을 보도블록 사이의 작은 풀도 관찰 대상이 됐다. 보도블록 사이에서 피어난 중대가리풀과 땅빈대는 생명의 숭고함을 보여 주는 듯했다.수 많은 풀 사이에 세모난 줄기를 가진 사초류도 관찰했다. 세모고랭이와 송이고랭이, 메자기 종류처럼 세모난 줄기를 가진 풀들에 대한 설명을 이어갔다. 서로 비슷하게 보이는 식물들을 놓고 어떻게 차이를 찾아낼 것인지 이야기를 나눴다. 잎을 살펴보고 줄기를 만져보고 냄새를 맡으며 식물의 특징을 하나씩 확인했다.냄새는 식물을 구분하는 또 하나의 단서가 됐다. 눈으로 보는 것에서 그치지 않고 직접 냄새를 맡아보면서 식물을 감각으로 경험했다. 개요등이라는 풀을 살피면서 잎의 냄새를 맡게 했다. 약간은 불쾌한 냄새를 통해 식물을 구분했다.하나씩 살펴보다 보니 '잡초'라고 뭉뚱그려 부르던 풀들이 각각 다른 이름과 특징을 가진 식물로 보이기 시작했다. 이름을 안다는 것은 단순히 지식을 하나 더 얻는 일이 아니라, 이전에는 보이지 않던 것을 볼 수 있게 되는 일이기도 했다.수업의 마지막에는 식물 분류가 어떻게 시작됐는지 이야기가 이어졌다. 김 교수는 인간이 식물을 분류하기 시작한 이유를 인간의 삶과 연결해 설명했다. "어떤 식물이 먹을 수 있는지, 어떤 식물은 먹어서는 안 되는지 구분하는 건 생존과 직결된 문제였다"고 말했다. 비슷하게 생긴 식물을 구별하고 냄새와 모양을 살피며 인간에게 도움이 되는 식물과 그렇지 않은 식물을 구분하는 과정에서 자연에 대한 지식이 쌓여왔다는 것이다.이름을 모르는 풀을 그냥 지나치지 않고 한 번 더 들여다보고, 비슷하게 생긴 식물 사이의 차이를 찾아보고, 그 식물이 어디에서 어떻게 살아가는지 살펴보는 것. 그리고 자신이 발견한 것을 다른 사람에게 다시 이야기 해주는 게 생태 해설에 중요한 덕목이라는 걸 재확인한 수업이었다. 김 교수도 "자연을 안다는 것은 결국 자세히 보는 것에서 시작됩니다"라는 말로 수업을 마쳤다. 자연을 분류한다는 것은 자연을 나누는 일이 아니라, 자연을 자세히 바라보기 시작하는 일이었다.