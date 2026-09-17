먼저 말 걸지 않는 AI, '화자'라고 할 수 있을까?

큰사진보기 ▲인공지능. 자료사진. ⓒ 연합=OGQ 관련사진보기

"여러 가지 복합적인 개념이 섞여 있겠지만, 한 문장으로 말씀드리자면 대화 상대로서 충분히 화자의 역할을 수행할 수 있다고 정의할 수 있겠습니다."

큰사진보기 ▲▲ 박광길강원대학교 국어국문학과 4단계 BK21 교육연구팀 선임연구원. ⓒ 박광길 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲박광길 연구원이 2026년 발표한 논문 '생성형 AI는 화자인가?'.생성형 AI가 화자의 기능을 수행할 수 있는지 화용론의 관점에서 검토했다. ⓒ 박광길 제공 관련사진보기

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"사람은 내가 스스로 생각하고, 스스로 필요해서 말을 하는 주체이기 때문에 온전한 화자라고 할 수 있습니다. 반면 AI는 그런 역할을 수행하지 못합니다. 하지만 사용자의 질문, 즉 프롬프트에 따라 출력되는 언어의 환경 안에서는 충분히 화자로 설정할 수 있다고 봤습니다."

"저는 이 AI 모델이 출력하는 언어 자체는 인간과 다르지 않다는 입장이 좀 뚜렷한 편입니다."

"생성형 AI 언어학의 궁극적인 목표는 생성형 AI를 이해하자는 게 아닙니다. 사실 지금까지 없던 것이 새로 나왔고 인간과 상당히 유의미한 비교군이 생겼기 때문에, 생성형 AI의 언어를 이해하는 것이 반대로 말하면 우리가 지금까지 놓치고 있었던 인간의 언어를 더욱 높은 수준으로 이해할 수 있는 겁니다."

"결국 중요한 건 언어가 아니라 그 언어를 구사하는 인간에게 있는데, 지금의 생성형 AI는 언어적으로 완벽한데 과연 그 언어를 구사할 때 의도와 책임과 어떤 스스로의 정체성 같은 것들을 갖출 수 있느냐."

"인간의 언어를 탐구하기 위해 반드시 연구해야 될 분야라고 생각합니다. 결국에 방점은 계속 인간에 있는 거예요."

생성형 AI에게 모르는 것을 묻고, 고민을 털어놓고, 글을 고쳐달라고 부탁하는 일이 낯설지 않다. AI는 앞서 나눈 이야기를 반영해 답하고, 질문에 따라 말투와 표현도 바꾼다. 우리는 자연스럽게 AI에게 "물었다", AI가 "답했다"고 말한다. 그런데 정말 AI가 '말한다'고 할 수 있을까.사람에게는 너무 당연한 '말하기'가 AI에서는 복잡한 문제가 된다. AI는 사람처럼 '이 말을 해야겠다'고 생각한 뒤 말을 꺼내는 존재라고 보기 어렵기 때문이다. 그런데 실제로 대화를 나눠보면 질문에 맞는 답을 내놓고 대화를 이어간다. 그렇다면 AI도 말하는 주체, 즉 화자라고 부를 수 있을까.박광길 강원대학교 국어국문학과 4단계 BK21 교육연구팀 선임연구원은 올해 발표한 논문 '생성형 AI는 화자인가?'에서 이 문제를 다뤘다. 지난 11일 화상으로 만난 박 연구원에게 논문 제목 그대로 물었다. 생성형 AI는 화자인가.박 연구원의 논문은 사람과 AI를 직접 실험해 비교한 연구는 아니다. 기존 언어학 연구에서 '화자'를 어떻게 설명해왔는지 살펴본 뒤, AI가 화자에게 필요한 조건을 얼마나 갖추고 있는지 이론적으로 검토했다.여기에는 '화용론'이라는 언어학 분야가 쓰였다. 이름은 어렵지만 뜻은 간단하다. 말이 실제 대화에서 어떻게 쓰이고 이해되는지를 연구하는 분야다. 같은 "괜찮아"라는 말도 정말 괜찮다는 뜻일 수도 있고, 상황에 따라서는 더 이야기하고 싶지 않다는 뜻일 수도 있다. 말을 제대로 이해하려면 문장만 볼 것이 아니라 누가 누구에게, 어떤 상황에서 말했는지도 봐야 한다.박 연구원은 이런 관점에서 AI가 말하려는 의도가 있는지(발화 의도), 앞뒤 상황을 파악하는지(맥락 인식), 상대를 향해 말하는지(청자 지향성), 대화를 주고받을 수 있는지(상호작용 능력)를 살폈다. AI는 앞서 나눈 이야기를 반영하고 질문에 답하며 대화를 이어갈 수 있다. 하지만 사람처럼 스스로 필요해서 말을 시작하는 능동적인 의도가 있다고 보기는 어렵다.그래서 박 연구원이 AI를 설명하기 위해 제안한 말이 '기능적 발화 주체'다. AI가 사람처럼 스스로 말하고 싶어서 말하는 존재는 아니지만, 대화를 할 때는 화자와 비슷한 역할을 한다는 뜻이다.그런데 여기서 의문이 생긴다. 생성형 AI는 사람처럼 '무슨 말을 해야겠다'고 생각한 뒤 말하는 것이 아니라 입력된 내용을 바탕으로 답을 만들어낸다. 그렇다면 이런 AI에게도 말하려는 의도가 있다고 할 수 있을까.인터뷰에서 AI의 이런 작동을 '의도'라고 표현하는 것 자체가 사람의 특징을 AI에 덧씌우는 것은 아닌지 물었다. 박 연구원도 "조심스러운 입장"이라고 답했다. 다만 사람의 머릿속에서 언어가 만들어지는 과정 역시 아직 모두 밝혀진 것은 아니기 때문에, AI가 사람과 다른 방식으로 언어를 만든다는 이유만으로 의도가 없다고 단정하는 데에도 논의할 부분이 있다고 설명했다.박 연구원의 생각은 논문의 결론보다 조금 더 나아가 있다. 그는 원래 논문에서 AI를 온전한 화자로 볼 수 있다고 더 강하게 주장하고 싶었다고 했다. 하지만 예상되는 반론을 고려해 논문에서는 AI를 인간과 똑같은 화자라고 하지 않고 '기능적 발화 주체'라는 조심스러운 결론을 택했다. 그러면서도 AI가 만들어내는 언어 자체에 대해서는 분명한 입장을 밝혔다.이 대목에서 다시 물었다. 사람처럼 스스로 말하려는 의도도 없는 AI가 만든 언어를 어떻게 사람의 언어와 '다르지 않다'고 할 수 있을까.박 연구원이 주목하는 것은 AI가 사람처럼 생각하는지가 아니라 AI가 만들어낸 말이 실제 대화에서 어떻게 쓰이는가다. AI는 자연스러운 문장을 만드는 데 그치지 않고 앞서 나눈 내용을 반영하고, 상대에 맞게 표현을 바꾸며 대화를 이어간다. 이런 모습까지 사람의 언어 사용과 비교해볼 수 있다는 설명이다.쉽게 말하면 '누가 말했는가'와 '어떤 말이 나왔는가'를 나눠 보는 것이다. AI가 인간과 다른 존재라는 것과 AI가 만들어낸 한국어가 인간의 한국어와 얼마나 비슷한지는 서로 다른 질문일 수 있다.박 연구원은 원래 새로운 단어나 새로 생긴 말을 연구해온 국어학자다. 생성형 AI를 직접 사용하면서 AI가 발전할수록 사람이 만든 언어와 AI가 만든 언어의 차이를 크게 느끼지 못했다고 했다. 여기서 새로운 질문이 생겼다. AI가 만든 한국어도 국어학이 연구해야 하지 않을까.국어학은 한국어의 단어와 문장, 의미 등이 어떻게 만들어지고 쓰이는지를 연구한다. 지금까지는 주로 사람이 사용하는 한국어를 연구해왔다. 그런데 이제 AI도 한국어 문장을 만들어내고 사람과 대화한다. 박 연구원은 사람의 한국어를 연구해온 방법을 AI가 만든 한국어에도 적용해보자고 제안한다.예를 들어 사람이 어떤 단어를 만드는지 연구했다면 AI가 어떤 단어를 만드는지도 살펴보고, 사람이 만든 문장의 구조를 분석했다면 AI의 문장도 같은 방법으로 분석하는 식이다. 그는 이를 '생성형 AI 형태론·통사론·의미론' 등으로 넓혀갈 수 있다고 설명했다.박 연구원은 이런 연구 방향을 '생성형 AI 언어학'이라고 부른다. 다만 이미 학계에서 인정받은 정식 학문 분야의 이름은 아니다. 박 연구원이 자신이 하려는 연구를 설명하기 위해 제안한 이름이다. 중요한 것은 이름보다 AI가 만든 언어도 국어학의 연구 대상으로 삼아 인간의 언어와 비교해보자는 생각이다.그렇다면 앞으로 AI가 더 발전하면 어떻게 될까. 오랫동안 나눈 대화를 기억하고, 사람이 먼저 말을 걸지 않아도 AI가 대화를 시작하고, 시간이 지나도 같은 성격을 유지한다면 그때는 AI를 사람과 같은 '화자'라고 할 수 있을까. 인터뷰 말미에 이 질문을 던졌다.박 연구원이 중요한 경계로 꼽은 것은 '자아'였다.AI가 아무리 사람처럼 말하더라도 '왜 이 말을 했는가', '그 말에 누가 책임지는가', '말하는 나는 누구인가'라는 질문은 여전히 남는다는 것이다. 박 연구원은 이런 문제가 해결되지 않는 한 AI가 상당 기간 '기능적 화자'에 머물 것으로 내다봤다.결국 AI가 사람과 비슷하게 말할 수 있는가와 AI가 사람처럼 말하는 존재인가는 같은 질문이 아니다. 인터뷰 마지막에 박 연구원에게 자신이 말하는 '생성형 AI 언어학'을 한 문장으로 설명해달라고 했다.AI를 연구하는데 결론은 다시 인간으로 돌아온다. 사람이 아닌 존재가 사람과 비슷한 한국어를 만들어내기 시작했기 때문이다. AI와 인간의 말이 어디까지 같아질 수 있는지를 살펴보면, 반대로 '사람이 말한다는 것은 무엇인가'라는 질문을 새롭게 바라볼 수 있다.