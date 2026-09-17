지천댐 추진 발표 후폭풍... "박수현 충남지사 백지화 약속 지켜라"

큰사진보기 ▲충남운동연합과 지천댐 반대책위 주민들은 17일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 6.3지방선거에서 "박수현 당시 충남지사 후보가 지천댐 백지화에 동의했다"며 "박 지사는 잉크가 마르기도 전에 도민과의 약속을 저버렸다"라고 비판했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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지천댐 건설 발표의 후폭풍이 계속되는 가운데 지역 환경단체가 박수현 충남지사의 '지천댐 백지화' 공약을 언급하며 기후에너지환경부의 지천댐 건설 결정을 수용한 박 지사를 정면 비판하고 나섰다.앞서 박수현 지사는 지난 31일 충남도청 프레스센터에서 기자 간담회를 열고 "정부의 지천댐 건설 결정을 존중한다"라며 사실상 기후에너지환경부의 입장을 수용했다.이런 가운데 충남운동연합과 지천댐 반대책위 주민들은 17일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "(6.3지방선거에서)박수현 당시 충남지사 후보가 지천댐 백지화에 동의했다"며 "박 지사는 잉크가 마르기도 전에 도민과의 약속을 저버렸다"라고 비판했다. 이들은 "도민과의 분명한 약속을 저버린 도지사는 충남의 대표가 될 수 없다"고 목소리를 높였다.박수현 도지사는 후보 시절인 지난 4월 29일 충남환경운동연합의 기후환경 정책 공약 질의서에 대한 답변에서 '지천댐 백지화'에 대한 의견으로 '대규모 댐 중심이 아니라 수요관리, 하천복원, 수원 다변화, 천변저류지 등 통합물관리 대안을 검토해야 한다'고 밝혔다.이날 기자회견에 참석한 김명숙 지천댐 반대 대책위 공동위원장은 "박수현 도지사는 본인의 약속을 지켜야 한다. 박 지사는 국회의원 시절과 도지사 후보 시절 지천댐 건설을 반대한다는 입장을 밝혔다. 지천댐 백지화 공약을 반드시 빠른시일 내에 이행해야 한다. 도민들은 그걸 믿고 지지한 것"이라고 압박했다.김미선 예산홍성환경운동연합 사무국장은 "지천댐의 18만톤(1일 수량)은 누구를 위한 것인가"라고 반문했다. 이어 "(기후에너지환경부는) 최종 후보지로 거론되지도 않은 지천댐을 공론화라는 이름으로 추진했다. 누군지도 밝혀지지 않은 6명(공론화위원회)이 한 결정이다. 그 결정을 받아들여야 하는지 묻지 않을 수 없다"라고 말했다.황성렬 충남환경운동연합 상임대표도 "지천댐을 가지고 이 자리(기자회견장)에 설 줄은 몰랐다. 국민 주권 정부 이재명 정부가 들어서고 도민의 의사를 수용하겠다는 박수현 지사가 당선된 이후, 지천댐 문제가 다시 거론될 거라고는 생각하지 못했다. 목적도 이유도 없는 지천댐이 과연 건설될까 하는 의문이 있었다. (댐 건설 추진은) 국민 주권 정부에서 일어날 일은 아닌 것 같다"라고 말했다.그러면서 "지천댐이 기후대응댐(다목적댐)이라고 하는데, 홍수를 막겠다고 사대강 사업을 했지만 홍수를 막지 못했다. 공업용수는 댐으로 해결할 수 없다. 공업용수와 생활용수는 물을 쓰는 곳에서 어떻게든 해결해야 한다. 산업단지를 건설할 때마다 댐을 지을 순 없다. 박수현 지사는 청양 지천댐 건설을 취소하고, 각 지역의 상수원을 되살려 물 자치권을 확보해야 한다"라고 강조했다.유종준 충남환경운동연합 사무처장은 "충남에서 물을 가장 많은 쓰는 곳은 석탄화력발전소이다. 석탄화력 발전소는 점차 폐지되는 추세이다. 그만큼 물 사용량이 줄어들 수밖에 없다. 앞으로 물 사용량이 증가한다는 주장은 근거가 부족하다"라고 잘라 말했다.한편, 기후에너지환경부는 지난 8월 27일 청양·부여 지천댐을 비롯해 전국 5곳에 댐 건설을 추진하겠다고 발표했다. 기후에너지환경부 장관이 청양군 지천을 다녀간 지 1년 만에 나온 결과다. 새로 건설되는 댐에는 지천댐을 비롯해 아미천댐(경기 연천), 병영천댐(전남 강진), 회야강댐(울산), 고현천댐(경남 거제)이 포함됐다.