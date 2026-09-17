"원도심 활성화, 홍주성·시장·일자리 따로 안 돼"

큰사진보기 ▲홍성군의회 송효진 의원은 지난 17일, 군정 현안에 대한 5분발언을 통해 '홍성 원도심 10년 대전환 계획' 수립과 원도심 활성화 클러스터 구축을 집행부에 촉구했다. ⓒ 홍성군의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

홍성 원도심이 쇠퇴의 악순환에서 벗어나기 위해서는 개별 사업을 반복하는 방식에서 탈피해 향후 10년을 내다보는 종합적인 대전환 전략을 마련해야 한다는 주장이 홍성군의회에서 제기됐다.홍성군의회 송효진 의원은 17일, 제322회 홍성군의회 임시회 5분발언을 통해 '홍성 원도심 10년 대전환 계획' 수립과 원도심 활성화 클러스터 구축을 집행부에 촉구했다.송 의원은 "지금 홍성의 원도심은 서서히 힘을 잃고 있다"며 "청년은 떠나고 상가는 문을 닫으며 시장은 활력을 잃고 있다"고 진단했다.이어 "그동안 막대한 예산을 투입해 각종 행사와 사업을 추진했지만 원도심에 사람이 돌아왔는지, 청년이 돌아왔는지, 상인이 웃고 있는지 되묻지 않을 수 없다"며 기존 원도심 활성화 정책의 전환 필요성을 강조했다.송 의원이 제시한 핵심 방향은 일자리·시장·관광·도시개발을 하나로 연결하는 것이다.첫 번째 핵심축은 지속 가능한 일자리 창출이다.송 의원은 어르신들에게 단순 반복적인 소모성 일자리를 제공하는 데 그치지 않고, 지역의 경험과 지혜를 활용할 수 있는 생산적인 일자리를 만들어야 한다고 주장했다.홍주성 관광 안내, 전통시장 관리, 먹거리 타운 운영, 지역 농특산물 판매 등 지역의 자원과 연계한 일자리를 마련하고, 청년들에게는 창업과 정착이 가능한 일자리와 지원체계를 제공해야 한다는 것이다.송 의원은 "청년이 떠나는 홍성이 아니라 청년이 도전하고 뿌리내릴 수 있는 비전 있는 홍성을 만들어야 한다"고 강조했다.두 번째는 상설시장과 전통시장을 하나의 원도심 상권으로 통합하는 방안이다.송 의원은 현재처럼 시장별로 활성화 사업을 추진하는 데는 한계가 있다며, 두 시장을 하나의 경제권으로 묶어 원도심 전체를 홍성의 대표적인 상권으로 육성해야 한다고 제안했다.특히 기존 상설시장에 주간에는 한우·한돈 특화촌을 조성하고, 야간에는 포장마차촌으로 운영하는 방안을 제시했다.이를 통해 지역 주민에게는 저녁 나들이 공간을 제공하고, 외부 관광객과 청년층에게는 새로운 만남과 소비의 공간을 만들어 시장에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.세 번째 핵심축은 홍주성과 원도심 상권의 연결이다.송 의원은 홍주성에 관광객을 유치하는 것만으로는 원도심 활성화 효과를 충분히 거두기 어렵다며, 관광객이 홍주성을 둘러본 뒤 자연스럽게 원도심으로 이동하고 시장과 음식점, 청년 상점 등에서 소비할 수 있는 구조를 만들어야 한다고 강조했다.즉, 홍주성 관광 → 원도심 보행 → 전통시장 방문 → 한우·한돈 먹거리 → 청년 상점 소비 → 일자리 창출로 이어지는 지역경제 선순환 구조를 구축해야 한다는 것이다.송 의원은 "역사가 관광으로, 관광이 소비로, 소비가 다시 일자리로 이어지는 순환 구조를 만들어야 한다"고 말했다.네 번째 핵심축으로는 오관지구 재개발 사업의 재검토를 제시했다.송 의원은 개발 자체를 반대하는 것은 아니라면서도 "원도심 안을 비워 둔 채 다른 곳만 개발하면서 원도심을 살리겠다는 방식이 과연 옳은지 묻고 싶다"고 지적했다.단순한 도로 정비나 건물 신축만으로는 원도심 공동화 문제를 해결하기 어렵다는 판단이다.이에 따라 홍주성 콘텐츠 개발과 통합시장 운영, 한우·한돈 먹거리 타운, 지속 가능한 일자리, 옛 공무원주택지역 개발 등을 상권·문화관광·창업·주거·공공시설과 연계해 하나의 원도심 활성화 클러스터로 구축해야 한다고 제안했다.송 의원은 "더 이상 사업을 따로따로 추진해서는 원도심을 살릴 수 없다"며 정책 간 연계성을 거듭 강조했다.그가 제시한 '홍성 원도심 10년 대전환 계획'에는 ▲청년 일자리 및 생산성 있는 어르신 일자리 창출 ▲상설시장·전통시장 통합 및 홍성 한우·한돈 야간 포장마차촌 조성 ▲홍주성 관광과 원도심 상권 연결 ▲오관지구 재개발 재검토 등 4대 핵심축을 담아야 한다는 주장이다.송 의원은 "원도심을 살리는 일은 이벤트성 행사 개최로 되는 일이 아니며 건물 신축과 리모델링만으로 해결될 일도 아니다"며 "지금 필요한 것은 발상의 전환과 과감한 결단"이라고 밝혔다.이어 "홍성 원도심이 살아야 홍성이 산다"며 "검토만 하지 말고 결단하고, 홍성 원도심 활성화 클러스터를 구성해 달라"고 집행부에 촉구했다.특히 "지금 결단하지 않으면 몇 년 뒤에는 살리고 싶어도 살릴 수 없는 원도심이 될 수 있다"며 장기적인 종합계획 수립을 거듭 강조했다.송 의원은 마지막으로 "군민이 마음으로 자신의 길을 계획할지라도 그 길을 걷도록 뒷받침하는 것은 집행부의 역할"이라며 홍성 원도심을 다시 지역경제와 생활의 중심으로 회복시키기 위한 행정의 적극적인 결단을 요구했다.